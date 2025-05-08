Özgür Özel Canlı Yayında Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu Milletvekili Olacak mı?
Canlı yayında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilen o soruyu yanıtladı.
''Olası bir ara seçimde Ekrem İmamoğlu'nun milletvekili olacak mı?'' diye soran gazeteciye Özel, 'Can Atalay'ı bırakmayan İmamoğlu'nu mu bırakacak' diyerek yanıt verdi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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"Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki şimdi ana muhalefet lideriyim'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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