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Özgür Özel Canlı Yayında Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu Milletvekili Olacak mı?

Özgür Özel Canlı Yayında Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu Milletvekili Olacak mı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.05.2025 - 00:29

Canlı yayında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilen o soruyu yanıtladı.

''Olası bir ara seçimde Ekrem İmamoğlu'nun milletvekili olacak mı?'' diye soran gazeteciye Özel, 'Can Atalay'ı bırakmayan İmamoğlu'nu mu bırakacak' diyerek yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel, İpek Özbey'in moderatörlüğünde Özlem Gürses, Senem Toluay Ilgaz ve Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtladı.

Uğradığı saldırı hakkında konuşan Özgür Özel, 'Ben bunu bir partiye, şu gruba, bu gruba mal etmem. Daha büyük bir yükü sırtlarına vermek zorundayız. Bu olayın hızla araştırılıp tüm yönleriyle ortaya çıkarılması... Adım kadar eminim ki, mesele, önceden planlanmış, azmettirilmiş, talimatla yaptırılmış bir iş. Bir mesajı var, bir katil geliyor ve sana dokunuyor. Bu, şu demek. 'Aklını başına al, bu adamın elinde daha önceden olduğu gibi bir silah da olabilirdi'. İki kişiyi öldürmüş, 'bunu iki kere düşün' diyorlar. Burada yapılan işin aydınlatılma sorumluluğu iktidara aittir. Bir emniyet müdür yardımcısının açık bir kusuru ve yönlendirmesi var. İstanbul Valisi, ilk dakika aradı, hakkını teslim edeyim. Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı aradı. Hızla ve ısrarla 'Bu işin bizle ilgisi yok' dediler. Bu işin kimle ilgisi olduğunu bulmak da sizin göreviniz. Soruşturmanın çok geniş sürmesi lazım' dedi.

"Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki şimdi ana muhalefet lideriyim'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki şimdi ana muhalefet lideriyim'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Devlet protokolünde oradaki araçlardan çok çok öndeyim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse, parçası olandan emir almıştır. Onu bulup çıkarsınlar diye uğraşıyorum. Adamın iki saat önce görüntüsü var, bana bakıyor, elini kolunu geriyor, saldırıya hazırlanıyor. Ben beklenmedik biçimde 18 dakika geç çıkıyorum, tabutun başına davet ettiler beni çünkü. Çıktığımız anda bütün salon boşalmış, adam gitmemiş. Tam orada sabırla bekliyor, geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi, bu organizasyonun içinde değilse, biri ona demiştir ki 'buradan geçsin Özgür Özel.' Beni oradan geçirten kişi, o kişi. Biz kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Talebim, namuslu bir muhakkik, şoförümü, korumalarımı, görgü tanıklarını dinlesin, sonra da o kişiye 'Bunu niye yaptın, Özgür Özel'i buradan yürümesine niye zorladın' desin. İçişleri Bakanı konuyu biliyor, soruşturma açıldığını söyledi. İfadeler alınmalı, somut gerçek ortaya çıkmalı, ben bunu söylüyorum.'

Gazetecinin 'Ekrem İmamoğlu olası bir ara seçimde milletvekili adayı olacak mı?' sorusuna Özel, 'Can Atalay'ın serbest bırakılması gerekirdi. Can Atalay'la ilgili yeni AYM başvurusu olur olmaz. Bu süreçte Atalay vekil seçildiği için yargılama durmalıydı. Karar okunup yeniden meclise dönebilirse bir dakika düşünmeden bir bölgeyi boşaltırız, Ekrem Beyi tabi kendisi de takdir ederse bir hamle olarak yapardık. Can Atalay kararı onaylanmadığı için yani Can Atalay'ı bırakmayan İmamoğlu'nu mu bırakacak' diyerek yanıt verdi. 

Hayatında hiç çelik yelek giymediğini söyleyen Özel, 'Hayatımda çelik yelek kullanmadım, nasıl bir şey onu bile bilmiyorum. Çelik yeleğe falan kaldıysa iş, o iş bitmiş artık' dedi.

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin konuşan Özel, son olarak şunları söyledi: 

'Biz bu kanunu üç kez Anayasa Mahkemesi'ne götürdük, Anayasa Mahkemesi bunu iki kez bozdu, bunu OHAL KHK'sıyla çıkardılar. Olacak iş değil. Ekrem Bey twitini atıyor, ekran görüntüsünü biz 'İmamoğlu Her Yerde' hashtagiyle paylaşıyoruz. Bu süreçte İmamoğlu'na destek vermek isteyen X kullanıcıları, İmamoğlu'nun twitini alıp, bu hashtagle paylaşınca yeterince yayılıyor. Bu panik halinde yaptıkları bir iş. Dün akşam elektriklerin kapatılması gibi. Türkiye kamuoyu, zaten önemli olan bir buluşmayı bambaşka bir gözle görmeye başladı. Bunlar ahlaken tükendiler, psikolojileri bozuk, çoğunlukta değiller, azınlıktalar. İçeride çatlak sesler var. Şoktan çıkmak için el yükselttiler, ona da aynı şiddette bir cevap alınca şu an panik evresindeler, ne yapıyorlarsa panikle yapıyorlar. İyi bir şey söyleyeyim, paniğin sonu idraktir. İdrak edecekler. İdrak ettikleri nokta da daha rasyonel düşünmeye, tutuksuz yargılanmanın kendileri için de ülke içinde doğru olduğuna karar vermeye başlayacaklar.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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