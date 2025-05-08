Özgür Özel Canlı Yayında Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu Milletvekili Olacak mı?

''Devlet protokolünde oradaki araçlardan çok çok öndeyim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse, parçası olandan emir almıştır. Onu bulup çıkarsınlar diye uğraşıyorum. Adamın iki saat önce görüntüsü var, bana bakıyor, elini kolunu geriyor, saldırıya hazırlanıyor. Ben beklenmedik biçimde 18 dakika geç çıkıyorum, tabutun başına davet ettiler beni çünkü. Çıktığımız anda bütün salon boşalmış, adam gitmemiş. Tam orada sabırla bekliyor, geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi, bu organizasyonun içinde değilse, biri ona demiştir ki 'buradan geçsin Özgür Özel.' Beni oradan geçirten kişi, o kişi. Biz kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Talebim, namuslu bir muhakkik, şoförümü, korumalarımı, görgü tanıklarını dinlesin, sonra da o kişiye 'Bunu niye yaptın, Özgür Özel'i buradan yürümesine niye zorladın' desin. İçişleri Bakanı konuyu biliyor, soruşturma açıldığını söyledi. İfadeler alınmalı, somut gerçek ortaya çıkmalı, ben bunu söylüyorum.'

Gazetecinin 'Ekrem İmamoğlu olası bir ara seçimde milletvekili adayı olacak mı?' sorusuna Özel, 'Can Atalay'ın serbest bırakılması gerekirdi. Can Atalay'la ilgili yeni AYM başvurusu olur olmaz. Bu süreçte Atalay vekil seçildiği için yargılama durmalıydı. Karar okunup yeniden meclise dönebilirse bir dakika düşünmeden bir bölgeyi boşaltırız, Ekrem Beyi tabi kendisi de takdir ederse bir hamle olarak yapardık. Can Atalay kararı onaylanmadığı için yani Can Atalay'ı bırakmayan İmamoğlu'nu mu bırakacak' diyerek yanıt verdi.

Hayatında hiç çelik yelek giymediğini söyleyen Özel, 'Hayatımda çelik yelek kullanmadım, nasıl bir şey onu bile bilmiyorum. Çelik yeleğe falan kaldıysa iş, o iş bitmiş artık' dedi.

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin konuşan Özel, son olarak şunları söyledi:

'Biz bu kanunu üç kez Anayasa Mahkemesi'ne götürdük, Anayasa Mahkemesi bunu iki kez bozdu, bunu OHAL KHK'sıyla çıkardılar. Olacak iş değil. Ekrem Bey twitini atıyor, ekran görüntüsünü biz 'İmamoğlu Her Yerde' hashtagiyle paylaşıyoruz. Bu süreçte İmamoğlu'na destek vermek isteyen X kullanıcıları, İmamoğlu'nun twitini alıp, bu hashtagle paylaşınca yeterince yayılıyor. Bu panik halinde yaptıkları bir iş. Dün akşam elektriklerin kapatılması gibi. Türkiye kamuoyu, zaten önemli olan bir buluşmayı bambaşka bir gözle görmeye başladı. Bunlar ahlaken tükendiler, psikolojileri bozuk, çoğunlukta değiller, azınlıktalar. İçeride çatlak sesler var. Şoktan çıkmak için el yükselttiler, ona da aynı şiddette bir cevap alınca şu an panik evresindeler, ne yapıyorlarsa panikle yapıyorlar. İyi bir şey söyleyeyim, paniğin sonu idraktir. İdrak edecekler. İdrak ettikleri nokta da daha rasyonel düşünmeye, tutuksuz yargılanmanın kendileri için de ülke içinde doğru olduğuna karar vermeye başlayacaklar.'