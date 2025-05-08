Yasaklı Hesaptaki Tweet Onlarca Kez Paylaşıldı: "Bu Ülkede Milyonlarca Ekrem Var"
Cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'na yönelik gelişmeler hızla devam ediyor. İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından diploması silinen İmamoğlu'nun resmi X hesabına da erişime engeli geldi.
Erişim engeli sonrası İmamoğlu'nun ilk mesajını CHP Genel Başkanı Özgür Özel, #İmamoğluHerYerde hashtagi ile paylaştı. Bu mesaj sosyal medyada onlarca kez paylaşıldı.
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Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabı erişime engellendi.
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İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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