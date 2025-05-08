Yasaklı Hesaptaki Tweet Onlarca Kez Paylaşıldı: "Bu Ülkede Milyonlarca Ekrem Var"

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel #İmamoğluHerYerde hashtagi ile Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında ''Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var'' dedi.