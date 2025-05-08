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Yasaklı Hesaptaki Tweet Onlarca Kez Paylaşıldı: "Bu Ülkede Milyonlarca Ekrem Var"

Yasaklı Hesaptaki Tweet Onlarca Kez Paylaşıldı: "Bu Ülkede Milyonlarca Ekrem Var"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 20:58

Cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'na yönelik gelişmeler hızla devam ediyor. İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından diploması silinen İmamoğlu'nun resmi X hesabına da erişime engeli geldi. 

Erişim engeli sonrası İmamoğlu'nun ilk mesajını CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  #İmamoğluHerYerde hashtagi ile paylaştı. Bu mesaj sosyal medyada onlarca kez paylaşıldı.

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Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabı erişime engellendi.

Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabı erişime engellendi.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel #İmamoğluHerYerde hashtagi ile Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında ''Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var'' dedi.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

Mansur Yavaş ile birlikte onlarca kişi bu mesajı sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte paylaşım yapan bazı hesaplar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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