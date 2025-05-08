Eski Futbolcu Nihat Kahveci'ye Uzaklaştırma Kararı: Çocuklarına Yaklaşması Yasaklandı

Mahkemeden karar çıktı. Talebi inceleyen İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında Kahveci'nin 2 ay boyunca eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmaması ve hiçbir şekilde iletişim kurmaması yönünde uzaklaştırma kararı verdi.

Ayrıca kararda, Kahveci'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi halinde 3 gün ile 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağı, uzaklaştırma kararının tekrar ihlalinde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı kaydedildi.