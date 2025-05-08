onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski Futbolcu Nihat Kahveci'ye Uzaklaştırma Kararı: Çocuklarına Yaklaşması Yasaklandı

Eski Futbolcu Nihat Kahveci'ye Uzaklaştırma Kararı: Çocuklarına Yaklaşması Yasaklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 19:00

Mahkemeden eski futbolcu Nihat Kahveci hakkında karar çıktı. Mahkeme, Nihat Kahveci’nin iki ay süreyle eski eşi ve çocuklarına yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına karar verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pınar Kaşgören ile eski futbolcu Nihat Kahveci 2014 yılında anlaşmalı bir şekilde boşandı. Ancak Kaşgören, Nihat Kahveci'nin çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla soluğu adliyede aldı.

Pınar Kaşgören ile eski futbolcu Nihat Kahveci 2014 yılında anlaşmalı bir şekilde boşandı. Ancak Kaşgören, Nihat Kahveci'nin çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla soluğu adliyede aldı.

Eski eşi hakkında uzaklaştırma talep etti.

Kaşgören'in avukatı aracılığı ile Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne ilettiği dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden, 'Salaksın', 'Saygısız', 'Paracı', 'Hadsiz', 'Yalancı', 'Allah seni çarpacak', 'Biraz inancın varsa cehenneme gidersin', 'Paracı evlat', 'Annesi kılıklı yalancı' gibi ifadeler kullandığı belirtilerek, çocukların artan sözlü şiddet nedeniyle babalarından korktukları ve görüşmek istemediklerine yer verildi.

Dilekçede ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmediklerini ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündükleri de yer aldı.

Dilekçede ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmediklerini ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündükleri de yer aldı.

Mahkemeden karar çıktı. Talebi inceleyen İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında Kahveci'nin 2 ay boyunca eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmaması ve hiçbir şekilde iletişim kurmaması yönünde uzaklaştırma kararı verdi. 

Ayrıca kararda, Kahveci'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi halinde 3 gün ile 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağı, uzaklaştırma kararının tekrar ihlalinde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın