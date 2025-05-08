Eski Futbolcu Nihat Kahveci'ye Uzaklaştırma Kararı: Çocuklarına Yaklaşması Yasaklandı
Mahkemeden eski futbolcu Nihat Kahveci hakkında karar çıktı. Mahkeme, Nihat Kahveci’nin iki ay süreyle eski eşi ve çocuklarına yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına karar verdi.
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Pınar Kaşgören ile eski futbolcu Nihat Kahveci 2014 yılında anlaşmalı bir şekilde boşandı. Ancak Kaşgören, Nihat Kahveci'nin çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla soluğu adliyede aldı.
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Dilekçede ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmediklerini ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündükleri de yer aldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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