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Meteoroloji Tarih Verdi: Baharı Beklerken Sağanak Yağış Geri Geldi

Meteoroloji Tarih Verdi: Baharı Beklerken Sağanak Yağış Geri Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 17:47

Son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya kısa bir mola geliyor. Bahar yerini kışa ve yağışlı havaya bırakıyor. Yurt genelinde hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacağı duyuruldu.

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Hafta sonu için plan yapanlara kötü haber geldi. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek.

Hafta sonu için plan yapanlara kötü haber geldi. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıkladı.

İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıkladı.

Hafta sonu için beklenen yağış hakkında konuşan Çelik, 'Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz' dedi.

Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağışların başlayacağını açıklayan Çelik,  pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını söyledi.

Çelik, Ankara'da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görüleceğini vurgulayarak, "Cumartesi ve pazar günü Ankara'da yine il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var" dedi.

Çelik, Ankara'da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görüleceğini vurgulayarak, "Cumartesi ve pazar günü Ankara'da yine il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var" dedi.

Ankara'da hafta sonu sıcaklıkların 7 ila 8 derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere ineceğini söyleyen Çelik, İzmir'de ise yağış beklenmediğini belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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