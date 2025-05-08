Meteoroloji Tarih Verdi: Baharı Beklerken Sağanak Yağış Geri Geldi
Son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya kısa bir mola geliyor. Bahar yerini kışa ve yağışlı havaya bırakıyor. Yurt genelinde hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacağı duyuruldu.
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Hafta sonu için plan yapanlara kötü haber geldi. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek.
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İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıkladı.
Çelik, Ankara'da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görüleceğini vurgulayarak, "Cumartesi ve pazar günü Ankara'da yine il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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