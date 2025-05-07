Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Son Gelişme: İki Şüpheli Daha Tutuklandı

Savcı, 2 şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanmalarını talep etti.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ile A.Ö'nün, daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B'nin ilk fiziki olarak Minguzzi'ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları yer aldı.

Yazıda, olay sırasında kaçıp bir süre sonra durakta bekleyip kritik yapmaları ve birlikte kaçmaları değerlendirildiğinde, her iki suça sürüklenen çocuğun, suçun işlenmesinden önce, işlenmesi sırasında, ayrıca olay yerinden güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.

İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.