Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Son Gelişme: İki Şüpheli Daha Tutuklandı
Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili iki kişi daha tutuklandı.
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15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve 9 Şubat'ta da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.
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Gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö'nün emniyetteki ifadeleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen M.A.D. ile A.Ö., savcılığa ifade verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Şu suça sürüklenen çocuk lafı beni delirtiyor. Bu çocuklar bakkaldan sakız çalmadı bir çocuğu defalarca bıçaklayarak öldürdü. Bunlar suçun kendisi, bunlar sa... Devamını Gör
bu çocuk dedikleriniz bence yetişkin olarak yargılanmalı. gerçi 2 evladını katletmiş şerefsizi sokağa salan bunları da salar
Suça sürüklenen değil suç makinesi