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Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Son Gelişme: İki Şüpheli Daha Tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Son Gelişme: İki Şüpheli Daha Tutuklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 00:01

Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili iki kişi daha tutuklandı.

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15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve 9 Şubat'ta da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve 9 Şubat'ta da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Minguzzi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö'nün emniyetteki ifadeleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen M.A.D. ile A.Ö., savcılığa ifade verdi.

Gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö'nün emniyetteki ifadeleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen M.A.D. ile A.Ö., savcılığa ifade verdi.

Savcı, 2 şüphelinin  'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanmalarını talep etti.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ile A.Ö'nün, daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B'nin ilk fiziki olarak Minguzzi'ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları yer aldı. 

Yazıda, olay sırasında kaçıp bir süre sonra durakta bekleyip kritik yapmaları ve birlikte kaçmaları değerlendirildiğinde, her iki suça sürüklenen çocuğun, suçun işlenmesinden önce, işlenmesi sırasında, ayrıca olay yerinden güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.

İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Şu suça sürüklenen çocuk lafı beni delirtiyor. Bu çocuklar bakkaldan sakız çalmadı bir çocuğu defalarca bıçaklayarak öldürdü. Bunlar suçun kendisi, bunlar sa... Devamını Gör

kilimcininkoroglu

bu çocuk dedikleriniz bence yetişkin olarak yargılanmalı. gerçi 2 evladını katletmiş şerefsizi sokağa salan bunları da salar

Sadolatte

Suça sürüklenen değil suç makinesi