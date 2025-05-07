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Piyasaların Merakla Beklediği Açıklama Geldi: Fed Faiz Kararını Açıkladı

Piyasaların Merakla Beklediği Açıklama Geldi: Fed Faiz Kararını Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.05.2025 - 21:11

Gözlerin çevrildiği ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttu.

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Beklenen açıklama geldi. Amerikan Merkez Bankası (Fed) 6-7 Mayıs 2025 tarihine ilişkin faiz kararını açıkladı.

Beklenen açıklama geldi. Amerikan Merkez Bankası (Fed) 6-7 Mayıs 2025 tarihine ilişkin faiz kararını açıkladı.

Buna göre, Fed politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu.

FOMC, iki gün süren ve merkez bankasının faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma konusunda yetkililerin oy birliğiyle mutabakata vardığı toplantının sonunda, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik daha da arttı" dedi.

FOMC, iki gün süren ve merkez bankasının faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma konusunda yetkililerin oy birliğiyle mutabakata vardığı toplantının sonunda, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik daha da arttı" dedi.

Açıklamada ayrıca, 'Komite, ikili görevinin her iki tarafı için de risklerin farkındadır ve daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığına karar vermiştir' denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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