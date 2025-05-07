Piyasaların Merakla Beklediği Açıklama Geldi: Fed Faiz Kararını Açıkladı
Gözlerin çevrildiği ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beklenen açıklama geldi. Amerikan Merkez Bankası (Fed) 6-7 Mayıs 2025 tarihine ilişkin faiz kararını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FOMC, iki gün süren ve merkez bankasının faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma konusunda yetkililerin oy birliğiyle mutabakata vardığı toplantının sonunda, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik daha da arttı" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın