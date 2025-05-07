Türkiye Güzelinin Hayatını Kaybettiği Villa Satıldı: Lüks Villayı AKP'li İş İnsanı Aldı

Gündeme bomba gibi düşen olay, birçok insan tarafından şüpheyle karşılandı. Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları 34 yaşındaki Hakan Bayer ve 32 yaşındaki Volkan Bayer hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, yanlarında çalışan 43 yaşındaki Murat Umirov hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davada şok bir gelişme yaşandı. 2021 yılında tutuksuz 4 sanığın da beraatına karar verildi.

Kararla birlikte Aslı Baş'ın babası yıkıldı. Baba Mehmet Yavuz Baş, 'Bu cinayet, kızımın öldürülmesidir. Bunun mücadelesini verdik. Avukatlarımız her şeyi ortaya çıkardı. İğne ile kuyu kazar gibi yok edilen delilleri ortaya çıkardılar. Kızım öldürüldü. Ama mahkeme takdirini beraattan yana kullandı. Tapeler gizlendi. Böyle mi olmalıydı. 36 duruşma yapıldı ama sonuç hüsran oldu' demişti.