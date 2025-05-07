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Türkiye Güzelinin Hayatını Kaybettiği Villa Satıldı: Lüks Villayı AKP'li İş İnsanı Aldı

Türkiye Güzelinin Hayatını Kaybettiği Villa Satıldı: Lüks Villayı AKP'li İş İnsanı Aldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.05.2025 - 18:45

'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 2010 yılında turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, o villayı 2018'de AKP'den milletvekili aday adayı olan Eşref Keleş, 15 milyon dolara satın aldı.

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Aslı Baş, 2010 yılında saat 02.30 sıralarında, tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi.

Aslı Baş, 2010 yılında saat 02.30 sıralarında, tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi.

Gündeme bomba gibi düşen olay, birçok insan tarafından şüpheyle karşılandı.  Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları 34 yaşındaki Hakan Bayer ve 32 yaşındaki Volkan Bayer hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, yanlarında çalışan 43 yaşındaki Murat Umirov hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davada şok bir gelişme yaşandı. 2021 yılında tutuksuz 4 sanığın da beraatına karar verildi.

Kararla birlikte Aslı Baş'ın babası yıkıldı. Baba Mehmet Yavuz Baş, 'Bu cinayet, kızımın öldürülmesidir. Bunun mücadelesini verdik. Avukatlarımız her şeyi ortaya çıkardı. İğne ile kuyu kazar gibi yok edilen delilleri ortaya çıkardılar. Kızım öldürüldü. Ama mahkeme takdirini beraattan yana kullandı. Tapeler gizlendi. Böyle mi olmalıydı. 36 duruşma yapıldı ama sonuç hüsran oldu' demişti.

Türkiye güzelinin öldüğü lüks villaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye güzelinin öldüğü lüks villaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Yalıkavak’ın cennet koylarından birinde bulunan yaklaşık 1 dönüm arazi üzerinde 800 metre kullanım alanı olan yüzme havuzlu, saunası, hamamı olan denize sıfır ultra lüks villanın geçtiğimiz hafta içerisinde Ankaralı iş insanı Eşref Keleş tarafından 15 milyon dolara satın alındığı ve satışın geçtiğimiz cuma günü yapıldığı öğrenildi. 

Ünlü iş adamı Eşref Keleş, 2018 genel seçimlerde AKP Diyarbakır milletvekili aday adayı olmuştu.

Villanın 5 yıldır satılık olduğunu dile getiren Ahmet Bayer,  “Mis gibi bir ülkem var niye yurt dışına taşınayım. Yalıkavak’tan yine Bodrum’un Konacık Mahallesi’ne taşındım burada yaşıyorum. Evet yıllarca yaşadığım acı tatlı hatıralarımın olduğu villayı sattım. Ama o iddia edilen rakamlara değil. Zaten 5 yıldır satılıktı. Bazı emlakçılar 20 milyon dolara kadar rakamı çıkarmışlar. Bir iş insanı aldı ama adını telaffuz etmem doğru olmaz” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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