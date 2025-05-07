Türkiye Güzelinin Hayatını Kaybettiği Villa Satıldı: Lüks Villayı AKP'li İş İnsanı Aldı
'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 2010 yılında turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, o villayı 2018'de AKP'den milletvekili aday adayı olan Eşref Keleş, 15 milyon dolara satın aldı.
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Aslı Baş, 2010 yılında saat 02.30 sıralarında, tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi.
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Türkiye güzelinin öldüğü lüks villaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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