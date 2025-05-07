Babasını Dövmüştü: ‘Sansar Salvo’ Lakaplı Ekincan Arslan Tahliye Edildi
Sansar Salvo lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetmişti. Aile içi şiddet suçu kapsamında tutuklanan Arslan, ilk duruşmada tahliye edildi.
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Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.
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Ünlü rapçi Arslan aile içi şiddet suçu kapsamında tutuklanan ünlü rapçi Arslan hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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