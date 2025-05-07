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Babasını Dövmüştü: ‘Sansar Salvo’ Lakaplı Ekincan Arslan Tahliye Edildi

Babasını Dövmüştü: ‘Sansar Salvo’ Lakaplı Ekincan Arslan Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.05.2025 - 17:19

Sansar Salvo lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetmişti. Aile içi şiddet suçu kapsamında tutuklanan Arslan, ilk duruşmada tahliye edildi.

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Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.

Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan Arslan, mart ayında serbest kalmıştı.

Cezaevinden tahliye edildikten sonra Arslan, annesiyle babasının Ataşehir’deki evine gitti. “Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın” deyip 650 lira isteyerek babasına şiddet uygulayan Ekincan Arslan, o anları videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ataşehir’deki evin çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye alan emniyet ekipleri, olay sonrası kaçan şarkıcıyı kısa sürede yakaladı.

Ünlü rapçi Arslan aile içi şiddet suçu kapsamında tutuklanan ünlü rapçi Arslan hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ünlü rapçi Arslan aile içi şiddet suçu kapsamında tutuklanan ünlü rapçi Arslan hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün ilk defa hakim karşısına çıkan Arslan 'Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda 2 tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve 10 yıl önceki kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu. Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece bir kaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim' dedi.

Müşteki Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadığını bir kez daha dile getirdi.

Sanık Arslan'ı 'babasına yönelik basit yaralama' suçundan 9 ay habis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Arslan tahliye edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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