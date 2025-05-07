Babasını Dövmüştü: ‘Sansar Salvo’ Lakaplı Ekincan Arslan Tahliye Edildi

Bugün ilk defa hakim karşısına çıkan Arslan 'Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda 2 tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve 10 yıl önceki kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu. Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece bir kaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim' dedi.

Müşteki Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadığını bir kez daha dile getirdi.

Sanık Arslan'ı 'babasına yönelik basit yaralama' suçundan 9 ay habis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Arslan tahliye edildi.