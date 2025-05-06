AFAD Haritayı Açıkladı: ''Türkiye'de 485 Diri Fay Segmenti Var''
İstanbul’da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinde sarsıntılar oluştu. Artçılar devam ederken, Türkiye Deprem Tehlike Haritası e-Devlet'ten erişme açıldı.
AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda 485 diri fay segmenti bulunduğunu ve haritadaki renklerin sarsıntı ivmesini gösterdiğini açıkladı.
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AFAD'ın sosyal medya hesabından Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.
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AFAD, Türkiye’nin güncel Deprem Tehlike Haritası’nı paylaştı. AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda 485 diri fay segmenti bulunduğunu açıkladı.
İşte AFAD'ın paylaşımı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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