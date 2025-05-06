AFAD Haritayı Açıkladı: ''Türkiye'de 485 Diri Fay Segmenti Var''

Açıklamada, 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre, ülkemizde toplam 485 adet diri fay segmenti bulunmakta' denildi.

Haritanın görsel yapısı hakkında konuşan İnşaat mühendisi Zehra Özçelik, 'Açık sarıdan koyu kırmızıya doğru uzanan renk skalası, ivmenin düşükten yükseğe doğru arttığını gösteriyor' dedi.

Deprem Daire Başkanı Akgün, yeni sistemde deprem bölgesi kavramının ortadan kalktığını belirterek, şunları söyledi:

'Türkiye Deprem Tehlike Haritası kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır. Yer ivmesi en basit anlatımıyla depremin zeminde meydana getirebileceği sarsıntının büyüklüğünü gösteren parametrelerinden biri olarak tanımlanabilir.''