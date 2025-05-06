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AFAD Haritayı Açıkladı: ''Türkiye'de 485 Diri Fay Segmenti Var''

AFAD Haritayı Açıkladı: ''Türkiye'de 485 Diri Fay Segmenti Var''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.05.2025 - 19:57

İstanbul’da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinde sarsıntılar oluştu. Artçılar devam ederken, Türkiye Deprem Tehlike Haritası e-Devlet'ten erişme açıldı.

AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda 485 diri fay segmenti bulunduğunu ve haritadaki renklerin sarsıntı ivmesini gösterdiğini açıkladı.

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AFAD'ın sosyal medya hesabından Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Ocak 2019'da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası, çok sayıda uzman araştırmacı tarafından hazırlandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda; Yapı Sağlığı İzleme Merkezi'nde Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın yer aldığı ekran üzerinden Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal ve inşaat mühendisi Zehra Özçelik bilgilendirmelerde bulundu.

Deprem Tehlike Haritası, AFAD’ın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

AFAD, Türkiye’nin güncel Deprem Tehlike Haritası’nı paylaştı. AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda 485 diri fay segmenti bulunduğunu açıkladı.

AFAD, Türkiye’nin güncel Deprem Tehlike Haritası’nı paylaştı. AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda 485 diri fay segmenti bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre, ülkemizde toplam 485 adet diri fay segmenti bulunmakta' denildi.

Haritanın görsel yapısı hakkında konuşan İnşaat mühendisi Zehra Özçelik, 'Açık sarıdan koyu kırmızıya doğru uzanan renk skalası, ivmenin düşükten yükseğe doğru arttığını gösteriyor' dedi.

Deprem Daire Başkanı Akgün, yeni sistemde deprem bölgesi kavramının ortadan kalktığını belirterek, şunları söyledi: 

'Türkiye Deprem Tehlike Haritası kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır. Yer ivmesi en basit anlatımıyla depremin zeminde meydana getirebileceği sarsıntının büyüklüğünü gösteren parametrelerinden biri olarak tanımlanabilir.''

İşte AFAD'ın paylaşımı:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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