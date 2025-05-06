SGK Resmen Duyurdu: Yüzlere Meslek Grubunun Erken Emeklilik Hakkı Kaldırıldı

1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı

1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı

1112.02 Kurum Başkanı-Kamu

1112.03 Daire Başkanı

1112.04 Kurum Başkan Üyeleri

1112.05 Genel Müdür

1112.06 Genel Sekreter-Kamu

1112.07 Genel Sekreter-Üniversite

1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu

1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu

1112.21 Bölge Müdürü-Kamu

1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu

1112.23 Genel Müdür Yardımcısı

1112.28 Üst Kurul Üyesi

1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı

1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı

1112.40 Baş Müdür Yardımcısı

1112.41 Daire Başkan Yardımcısı

1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri

1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri

1114.04 Oda Başkanı

1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı

1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi

1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri

1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi

1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı

1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı

1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı

1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey

1114.16 Kızılay Genel Başkanı

1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi

1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)

1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)

1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)

1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)

1120.01 Armatör

1120.04 Başkan-Özel Sektör

1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör

1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve

1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Ö

1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel

1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)

1120.10 Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)

1120.11 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)

1120.12 Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)

1120.13 Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel

1120.14 Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve

Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)

1120.15 Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel

1120.16 Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)

1120.17 Diğer Özel Sektör Genel Müdürler

1120.18 Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık,

1120.19 Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Ö

1120.20 Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ö

1120.21 Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Ö

1120.22 Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel

1120.23 Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Ö

1120.24 Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi

1120.25 Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik Ö

1120.26 Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal Ö

İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)

1120.27 Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan

1120.28 Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları Ö

1120.30 Kooperatif Birliği Genel Müdürü

1120.31 Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

1120.32 Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım

1120.33 Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma

1120.34 Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler

1120.35 Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel

1120.36 Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi

1120.37 Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım

1120.38 Koordinatör-Seyahat Acentesi

1120.39 Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış

1120.40 Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar

1120.42 Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO)

1120.43 Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO)

1120.44 Yazılım Proje Yöneticisi

1120.45 Yönetici-Spor Kulübü

1120.46 Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)

1120.47 Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)

1120.48 Diğer Üst Düzey Yöneticiler

1120.49 Rektör

1120.50 Rektör Yardımcısı

1120.54 İç Denetim Başkanı

1120.55 Risk Yönetim Başkanı (Banka)

1120.56 Genel Müdür-Madencilik

1211.01 Bütçe Müdürü

1211.02 Döner Sermaye Müdürü

1211.03 İdari İşler Müdürü

1211.04 Fon Yöneticisi

1211.05 İdari Ve Mali İşler Müdürü

1211.06 Muhasebe Müdürü

1211.07 Saymanlık Müdür Yardımcısı

1211.08 Saymanlık Müdürü

1211.09 Şirket Genel Sekreteri

1211.12 Yatırım Fonu Müdürü

1211.13 Banka Müdürü

1211.14 Muhasebe ve Finansman Müdürü

1211.15 Hazine Müdürü (Banka)

1211.16 Hazine Operasyon Müdürü (Banka)

1211.17 Bireysel Operasyon Müdürü (Banka)

1211.18 Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka)

1211.19 Risk Yönetim Müdürü (Banka)

1211.20 Kredi Müdürü (Banka)

1211.21 Finans Müdürü (Banka)

1211.22 Bölge Koordinatörü (Banka)

1211.23 Muhasebe Müdür Yardımcısı

1211.24 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

1212.01 Yönetici (Özlük Hizmetleri)

1212.02 Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri

1212.03 İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi

1212.04 İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

1213.01 Planlama Müdürü

1213.02 Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler

1213.03 Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat

1213.04 Yönetici-Sigorta

1213.05 Güvenlik Müdürü

1213.08 Şube Müdürü

1213.10 Özel Kalem Müdürü

1213.11 Politika Müdürü

1213.12 Milli Emlak Müdürü

1213.13 Yazı İşleri Müdürü

1213.14 Gümrük Müdürü

1213.15 SPA Merkezi Müdürü

1213.16 Araç Muayene İstasyon Amiri

1213.17 Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı

1213.18 Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü

1213.19 Bölge Müdürü

1213.20 Proje Danışmanı

1213.21 İcra Müdürü

1213.22 Serbest Bölge Müdürü

1213.23 Müdür Yardımcısı

1213.24 Proje Grup Başkanı

1213.25 Proje Yöneticisi

1213.26 Yönetim Danışmanı

1219.01 Yönetici (İş Hizmetleri)

1219.02 Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik

1219.03 Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)

1219.04 Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik)

1219.05 Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü

1219.06 Ticaret Sicili Müdürü

1219.07 Tesis Yöneticisi

1221.01 Diğer Satış Nezaretçileri

1221.02 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)

1221.03 Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)

1221.04 Yönetici-Gayrimenkul İşleri

1221.05 Satış Müdürü/Yöneticisi

1221.06 Satış Müdürü

1221.07 Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)

1221.08 Pazarlama Müdürü

1221.09 Operasyon Yöneticisi

1221.10 İthalat-İhracat Müdürü

1221.11 Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka)

1221.12 Satış Müdürü Yardımcısı

1221.13 Uluslararası Ticaret Uzmanı

1221.14 Uluslararası Ticaret ve İşletmecisi

1222.01 Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler

1222.02 Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)

1222.03 Kurumsal İletişim Müdürü

1223.01 Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri

1223.02 ARGE Şefi

1223.03 Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu

1223.04 Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu

1223.05 Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi

1223.06 Tasarım Müdürü

1223.07 Teknoloji Transfer Uzmanı

1311.01 Hayvancılık İşletme Yöneticisi

1311.02 Çiftlik Yöneticisi

1311.03 Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)

1311.04 Kooperatif Başkanı

1311.05 Kooperatif Müdürü

1311.06 Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)

1311.07 Kooperatif Başkan Yardımcısı

1311.08 Katip Üye (Kooperatif)

1311.09 Muhasip Üye (Kooperatif)

1312.02 Yönetici (Balıkçılık)

1321.01 Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)

1321.02 Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)

1321.03 Pişmaniye İmal İşletmecisi

1321.04 Fabrika/İşletme Müdürü

1321.05 Ürün Müdürü

1321.06 Kalite Kontrol Müdürü

1321.07 Enerji Yöneticisi

1321.08 Üretim Müdürü (Tekstil)

1321.09 Kalite Güvence Müdürü

1321.10 İşletme Müdürü (Tekstil)

1321.11 Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi

1321.12 İşletme Müdür Yardımcısı

1321.13 Matbaa Müdürü/Yöneticisi

1323.01 Proje Müdürü

1323.02 Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)

1323.03 Müteahhit-İnşaat Sektörü

1323.04 İnşaat Direktörü

1323.05 Saha İnşaat Müdürü

1323.06 Sözleşme Yöneticisi

1323.07 İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)

1323.08 Kalite Yöneticisi (İnşaat)

1323.09 Yapı İşleri Müdürü

1324.01 Liman İşletme Müdürü

1324.02 LPG Mesul Müdürü

1324.03 Yönetici (Ardiye Ve Depolama)

1324.04 Yönetici (Ulaşım İşleri)

1324.05 Yol Müdürü (Demiryolu)

1324.06 Satın Alma Yöneticisi/Müdürü

1324.07 Dağıtım Müdürü

1324.08 Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve

1324.09 Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi

1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü

1324.11 Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi

1324.12 Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü

1324.13 Havacılık Yöneticisi

1324.14 Lojistik Operasyon Yöneticisi

1330.01 Yönetici (Haberleşme)

1330.02 Yönetici-Hesaplama Hizmetleri

1330.03 Yönetici (Bilgi İşlem)

1330.04 Yazılım Müdürü

1330.05 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü

1330.06 Yazılım Koordinatörü

1330.07 Sistem Koordinatörü

1341.01 Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri

1341.02 Kuruluş Müdürü (Kreş Gündüz Bakımevi)

1343.01 Emekli Köyü Koordinatörü

1343.02 Hasta Bakımevi Müdürü

1343.03 Huzurevi Koordinatörü

1343.04 Huzurevi Müdürü

1343.05 Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü

1344.01 Aile Hizmetleri Müdürü

1344.02 Konut Hizmetleri Müdürü

1344.03 Sosyal Yardım Müdürü

1344.04 Vakıf Müdürü

1345.01 Dekan

1345.02 Okul Müdürü

1345.03 Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)

1345.04 Müdür (Anaokulu)

1345.05 Müdür Yardımcısı (Anaokulu)

1345.06 Eğitim Yöneticisi

1346.01 Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)

1346.02 Sigorta Brokeri Teknik Personeli Yöneticisi

1346.03 Sigorta Şirketi Teknik Personeli Yöneticisi

1346.04 Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Yöneticisi

1349.07 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri

1349.08 Müdür (Hukuk Bürosu)

1349.16 Laboratuvar Müdürü

1349.17 Zabıta Müdürü

1411.01 Pansiyon İşletmecisi

1411.02 Ön Büro Müdürü-Otel

1411.03 Müdür (Öğrenci Yurdu)

1411.04 Motel Müdürü

1411.05 Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri

1411.06 Gece Müdürü (otel)

1411.07 Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)

1411.08 Otel Müdürü

1411.09 Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)

1411.10 Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant

1411.11 Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)

1411.12 Turizm ve Otel İşletmecisi

1412.01 Bar Müdürü

1412.02 Restoran Yöneticisi

1412.03 Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)

1412.04 Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi

1412.05 İ Restoran Müdürü

1412.06 Restoran İşletmecisi

1412.07 Yiyecek İçecek Müdürü

1412.08 Restoran Yönetici Yardımcısı

1412.09 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi

1412.10 Yiyecek ve İçecek İşletmecisi

1420.01 Yönetici (Perakende Ticaret)

1420.02 Yönetici (Toptan Ticaret)

1420.03 Market Müdürü

1420.04 Mağaza Müdürü

1420.05 Balık Toptancısı

1420.06 Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)

1420.07 Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)

1420.08 Yapı Market İşletme Müdürü

1420.09 Satış Yöneticisi

1431.01 İnternet Kafe İşletmecisi

1431.02 Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)

1431.03 Halı Saha İşletmecisi

1431.04 Spor Tesisi Yöneticisi

1439.01 Diğer Hizmet Müdürleri

1439.02 Gemi Acente Yetkilisi

1439.03 Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)

1439.04 Otomotiv Servis Müdürü

2120.01 Aktüer

2120.02 Demograf

2120.03 İstatistikçi

2120.04 Matematik Mühendisi

2120.05 Matematikçi

2120.06 Yöneylem Araştırmacısı

2120.07 Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı

2120.08 Matematik Bilgisayar Bilimcisi

2120.09 İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi

2120.10 Bilgisayar Bilimcisi

2132.10 Tarla Ziraati Uzmanı

2132.11 Pedolog (Toprak Bilimci)

2132.12 Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı

2132.14 Su Ürünleri Mühendisi

2132.15 Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)

2132.16 Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)

2132.17 Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim ve Teknolojileri)

2132.18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

2132.19 Ziraat Mühendisi

2132.20 Tarım Müşaviri/Danışmanı

2132.21 Orman Mühendisi

2132.22 Orman Endüstri Mühendisi

2132.23 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)

2132.24 Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)

2132.25 Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)

2132.26 Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)

2132.27 Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)

2132.28 Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)

2132.29 Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri ve Teknoloji

2132.30 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama )

2132.31 Ziraat Mühendisi (Zooteknist)

2132.32 Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme)

2132.33 Su Bilimleri ve Mühendisi

2132.34 Organik Tarım İşletmecisi

2132.35 Organik Tarım Kontrolörü

2132.36 Organik Tarım Sertifikeri

2132.37 İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü

2132.38 İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri

2132.39 İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü

2132.40 Tarımsal Genetik Mühendisi

2132.41 Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği)

2132.42 Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)

2132.43 Ziraat Mühendisi (Tohum Bilimi ve Teknolojisi)

2133.01 Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı

2149.10 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi

2149.23 Gemi ve Yat Tasarımcısı

2149.25 Uçak Bakım ve Onarım Uzmanı

2161.01 Mimar

2161.02 İç Mimar

2161.03 Baş Mimar

2162.01 Peyzaj Mimarı

2162.02 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı

2163.01 Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü

2163.02 Endüstriyel Tasarımcı

2163.03 Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı

2163.04 Dekoratif El Sanatları Teknisyeni

2163.05 Stilist

2163.06 Moda Tasarım Teknisyeni

2163.07 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri

2163.08 Hazır Giyim Teknikeri

2163.09 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri

2163.10 Endüstriyel Tasarım Mühendisi

2163.11 Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni

2163.12 Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım

2163.13 Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni

2163.14 Moda Tasarımcısı

2163.15 Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)

2163.16 Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)

2163.17 Brode Tasarımcısı

2163.18 Tekstil Tasarımcısı

2163.19 Moda ve Tekstil Tasarımcısı

2163.20 Stil Ve İmaj Danışmanı

2163.21 Takı İmalat Teknisyeni

2163.22 El Sanatları Tasarımcısı

2163.23 Desinatör (Tekstil)

2163.24 Ürün Geliştirme Elemanı

2163.25 Moda Yönetimi Meslek Elemanı

2163.26 Ambalaj Tasarımı Teknikeri

2163.27 Gelinlik Stilisti

2163.28 Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü

2163.29 Mobilya Tasarımcısı

2163.30 Mücevherat Mühendisi

2163.31 Takı Tasarımı Uzmanı

2163.32 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımcısı

2163.33 ARGE Elemanı

2163.34 Dokuma Kumaş Desinatörü

2163.35 Moda Tasarım Teknikeri

2163.36 Dokuma Kumaş Tasarımcısı

2163.37 Kostüm Tasarımcısı ( Film, Sahne Sanatları )

2163.38 Koku Uzmanı

2163.39 Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü

2164.01 Şehir (Kent) Plancısı

2164.02 Trafik Planlamacısı

2164.03 Proje Destek Elemanı (Mimari)

2164.04 Numarataj Elemanı

2165.01 Arazi Topoğrafı

2165.02 Diğer Topoğraflar

2165.03 Fotogrametrist

2165.04 Harita Mühendisi

2165.06 Su Topoğrafı

2165.07 Topoğraf

2165.08 Jeodezi ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi

2165.09 Hidrolog

2165.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı

2165.11 Hidrolog Yardımcısı

2165.12 Tapu ve Kadastro Uzmanı

2166.01 Grafiker

2166.02 Web Tasarımcısı

2166.03 Sayfa Sekreteri

2166.04 Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri

2166.05 Görsel İletişim Tasarımcısı

2166.06 Grafik Tasarımcısı

2166.07 Grafik Teknisyeni

2166.08 Grafik Tasarımı Teknikeri

2166.09 Tasarım Ve Basım-Yayımcılık Teknikeri

2166.10 Grafik Animasyoncu

2166.11 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı

2166.12 Yayın Tasarımcısı

2166.13 Çizer (İllüstratör)

2166.14 İletişim Tasarımı Uzmanı

2166.15 Sayfa Operatörü

2166.16 Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)

2166.17 Çizgi Film ve Animasyoncu

2166.18 Artırılmış Gerçeklik Uzmanı

2166.19 Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon)

2166.20 Canlandırmacı (Post Prodüksiyon)

2166.21 Dikey Kurgucu (Post Prodüksiyon)

2166.22 İletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı

2166.23 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri

2166.24 Basım Teknolojileri Uzmanı

2166.25 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Teknikeri

2250.01 Veteriner Hekim

2250.02 Epidemiyolog (Veteriner)

2250.03 Halk Sağlığı Veterineri

2250.04 Hayvan Patalogu

2250.05 Hayvancılık Mütehassısı

2250.06 İntörn Veteriner

2250.07 Diğer Veterinerler

2310.02 Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.03 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.04 Analitik Kimya Öğretim Üyesi

2310.05 Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.06 Antropoloji Öğretim Üyesi

2310.07 Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.08 Arkeoloji Öğretim Üyesi

2310.09 Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi

2310.10 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi

2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi

2310.12 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi

2310.13 Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi

2310.14 Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi

2310.15 Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi

2310.16 Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.17 Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi

2310.18 Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi

2310.19 Ö Ü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.20 Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.21 Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi

2310.22 Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi

2310.23 Bilim Tarihi Öğretim Üyesi

2310.24 Bina Bilgisi Öğretim Üyesi

2310.25 Biyokimya Öğretim Üyesi

2310.26 Biyoloji Öğretim Üyesi

2310.27 Biyoteknoloji Öğretim Üyesi

2310.28 Bizans Sanatı Öğretim Üyesi

2310.29 Botanik Öğretim Üyesi

2310.30 Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi

2310.31 Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.32 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim

2310.33 ÜCoğrafya Öğretim Üyesi

2310.34 Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.35 Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi

2310.36 Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.37 Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi

2310.38 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.39 Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi

2310.40 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.41 Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi

2310.42 Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri

2310.43 Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi

2310.44 Dilbilim Öğretim Üyesi

2310.48 Öğretim Görevlisi

2310.49 Ekoloji Öğretim Üyesi

2310.50 Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi

2310.51 Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim

2310.52 ÜElektrik Makinaları Öğretim Üyesi

2310.53 Elektrik Öğretim Üyesi

2310.54 Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi

2310.55 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.56 Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği

2310.57 Ö Ü Elektronik Öğretim Üyesi

2310.58 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim

2310.59 ÜEndodonti Öğretim Üyesi

2310.60 Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi

2310.61 Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.62 Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi

2310.63 Enerji Öğretim Üyesi

2310.64 Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi

2310.65 Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.66 Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi

2310.67 Etnoloji Öğretim Üyesi

2310.77 Fars Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.78 Felsefe Öğretim Üyesi

2310.79 Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi

2310.80 Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi

2310.81 Fizik Bilimi Öğretim Üyesi

2310.82 Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi

2310.83 Fotogrametri Öğretim Üyesi

2310.84 Fransız Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.85 Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi

2310.86 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.87 Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.88 Genel Biyoloji Öğretim Üyesi

2310.89 Genel Dilbilim Öğretim Üyesi

2310.90 Genel Jeoloji Öğretim Üyesi

2310.91 Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğretim Üyesi

2310.92 Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi

2310.93 Geoteknik Öğretim Üyesi

2310.94 Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

2310.95 Ö Ü Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve

2310.96 Halkbilimi Öğretim Üyesi Ö Ü

2310.97 Hayati Ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi

2310.98 Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi

2310.99 Hidrolik Öğretim Üyesi

2311.00 Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi

2311.01 Hindoloji Öğretim Üyesi

2311.02 Hititoloji Öğretim Üyesi

2311.03 Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.04 Hukuk İlmi Öğretim Üyesi

2311.05 Hungaroloji Öğretim Üyesi

2311.06 İktisat Öğretim Üyesi

2311.07 İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.08 İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi

2311.09 İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.10 İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.11 Japon Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.12 Jeodezi Öğretim Üyesi

2311.13 Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro)

2311.14 Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Ö Ü

2311.15 Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi

2311.16 Kartoğrafya Öğretim Üyesi

2311.17 Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi

2311.18 Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi

2311.19 Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi

2311.20 Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi

2311.21 Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı

2311.22 Ö Ü Konstrüksiyon Ve İmalat Öğretim Üyesi

2311.23 Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi

2311.24 Kore Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.25 Kumanda Ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi

2311.26 Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi

2311.27 Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

2311.28 Ö Ü Kuzey-Doğu (saha (Yakut) , Tuva, Hakas, Altay)

Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi

2311.29 Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.30 Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.40 Mimarlık Öğretim Üyesi

2311.41 Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi

2311.42 Mineraloji Ve Petrografi Öğretim Üyesi

2311.43 Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi

2311.44 Mühendislik Ve Mimarı Öğretim Üyesi

2311.46 Okutman (Almanca)

2311.47 Okutman (Fransızca)

2311.48 Okutman (İngilizce)

2311.49 Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi)

2311.50 Okutman (Türk Dili)

2311.51 Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2311.53 Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi

2311.55 Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim

2311.56 Ü

Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi

2311.58 Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi

2311.59 Paleoantropoloji Öğretim Üyesi

2311.60 Pedodonti Öğretim Üyesi

2311.61 Periodontoloji Öğretim Üyesi

2311.62 Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2311.63 Tarih Öncesi Arkeolojisi Öğretim Üyesi

2311.64 Prohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi

2311.65 Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi

2311.66 Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi

2311.67 Psikoloji Öğretim Görevlisi

2311.69 Restorasyon Öğretim Üyesi

2311.70 Romen Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.71 Rus Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.72 Sanat Tarihi Öğretim Üyesi

2311.73 Sinoloji Öğretim Üyesi

2311.74 Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi

2311.75 Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi

2311.76 Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi

2311.77 Sosyoloji Öğretim Üyesi

2311.78 Spor Yönetimi Öğretim Üyesi

2311.79 Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi

2311.80 Sumeroloji Öğretim Üyesi

2311.81 Tarih Öğretim Üyesi

2311.82 Tarih, Felsefe, Sosyoloji Ve İlgili Sosyal Bilimler

2311.83 Ö Ü Telekomünikasyon Öğretim Üyesi

2311.84 Temel İşlemler Öğretim Üyesi

2311.85 Termodinamik Ve Enerji Öğretim Üyesi

2311.86 Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi

2311.88 Toplumsal Yapı Ve Değişme Öğretim Üyesi

2311.89 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.90 Türk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi

2311.91 Türkiye Coğrafyası Öğretim Üyesi

2311.92 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi

2311.93 Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi

2311.94 Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi

2311.95 Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.97 Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi

2311.98 Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi

2311.99 Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi

2312.00 Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi

2312.01 Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim

Ü

2312.02 Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi

2312.03 Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi

2312.04 Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi

2312.05 Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi

2312.06 Yapı Öğretim Üyesi

2312.07 Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2312.08 Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2312.09 Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2312.10 Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2312.11 Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi

2312.12 Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi

2312.13 Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2312.14 Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi

2312.15 Zooloji Öğretim Üyesi

2312.16 Araştırma Görevlisi

2320.01 Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.02 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni

2320.03 Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

2320.04 Yapı Ressamlığı Öğretmeni

2320.05 Yapı Tasarım Öğretmeni

2320.06 Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme

2320.07 ÖBesin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.08 Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.09 Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.10 Büro Yönetimi Öğretmeni

2320.11 Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.12 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni

2320.13 Çocuk Gelişimi Öğretmeni

2320.14 Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim

2320.15 Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.16 Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.17 Döküm Öğretmeni

2320.18 El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni

2320.19 El Sanatları Öğretmeni

2320.20 Elektrik Öğretmeni

2320.21 Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni

2320.22 Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.23 Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.24 Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni

2320.25 Enerji Öğretmeni

2320.26 Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni

2320.27 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Ö

2320.28 Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.29 Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmeni

2320.30 Giyim Endüstrisi Öğretmeni

2320.31 Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.32 Grafik /Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni

2320.33 Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.34 Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.35 Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.36 Harita Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.37 Hazır Giyim Öğretmeni

2320.38 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni

2320.39 İş Eğitimi (İş Ve Teknik Eğitim) Öğretmeni

2320.40 İşletme Öğretmeni

2320.41 Kalıp Öğretmeni

2320.42 Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni

2320.43 Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve

2320.44 Kuaförlük/Cilt Bakımı ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni

2320.45 Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.46 Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.50 Matbaa Öğretmeni

2320.51 Mekatronik Öğretmeni

2320.52 Metal İşleri Öğretmeni

2320.53 Metalurji Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.54 Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.55 Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.56 Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni

2320.57 Moda Tasarımı Öğretmeni

2320.58 Model Öğretmeni

2320.59 Motor (Otomotiv) Öğretmeni

2320.60 Muhasebe Grubu Öğretmeni

2320.61 Nakış Öğretmeni

2320.62 Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni

2320.63 Otomotiv Öğretmeni

2320.64 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni

2320.65 Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.66 Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.67 Resim / Grafik Öğreticisi

2320.68 Resim/ Resim İş Öğretmeni

2320.69 Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.70 Sanat Tarihi Öğretmeni

2320.71 Sekreterlik Grubu Öğretmeni

2320.72 Seramik Öğretmeni

2320.73 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2320.74 ÖSosyal Bilgiler Öğretmeni

2320.75 Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.76 Tarım Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.77 Tarımsal Bilim Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.78 Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni

2320.79 Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.80 Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.81 Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.82 Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmeni

2320.83 Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.84 Tekstil Kalite Kontrol Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.85 Tekstil Öğretmeni

2320.86 Tekstil Terbiye Öğretmeni

2320.87 Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni2320.88 Telekomünikasyon Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.89 Tesisat Öğretmeni

2320.90 Talaşlı (Tesviye ) Üretim Öğretmeni

2320.91 Trikotaj Öğretmeni

2320.92 Turizm Ve Otelcilik Grubu Öğretmeni

2320.93 Yapı/Yapı Ressamı/Harita ve Kadastro Öğretmeni

2320.94 Yapı Öğretmeni

2320.96 Adalet Öğretmeni

2320.97 Ahşap Teknolojisi Öğretmeni

2320.99 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni

2321.01 Bahçe Peyzaj Öğretmeni

2321.02 Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni

2321.03 Bahçecilik Öğretmeni

2321.04 Bilişim Teknolojileri (Bilgisayar) Öğretmeni

2321.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni

2321.06 Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni

2321.07 Çevre Sağlığı Öğretmeni

2321.08 Diş Protez Öğretmeni

2321.09 Eğlence Hizmetleri Öğretmeni

2321.10 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni

2321.11 Fotoğraf Öğretmeni

2321.12 Gemi Elektroniği Öğretmeni

2321.13 Gemi Ressamlığı Öğretmeni

2321.14 Gemi Tesisatı Öğretmeni

2321.15 Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni

2321.16 Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni

2321.17 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

2321.18 ÖHasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni

2321.19 Hayvan Sağlığı Öğretmeni

2321.20 Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni

2321.21 Hemşirelik Öğretmeni

2321.22 İç Mekan Dekorasyon Öğretmeni

2321.23 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni

2321.24 İzabe Öğretmeni

2321.25 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni

2321.26 Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni

2321.27 Makine ve Kalıp Öğretmeni

2321.28 Meteoroloji Öğretmeni

2321.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni

2321.30 Müzik Aletleri Yapımı Öğretmeni

2321.31 Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni

2321.32 Pazarlama ve Perakende Öğretmeni

2321.33 Plastik Sanatlar Öğretmeni

2321.34 Plastik Teknolojisi Öğretmeni

2321.35 Radyo - Televizyon Öğretmeni

2321.36 Radyoloji Öğretmeni

2321.37 Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Öğretmeni

2321.38 Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni

2321.39 Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni

2321.40 Raylı Sistemler Makine Öğretmeni

2321.41 Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni

2321.42 Sağlık Bilgisi Öğretmeni

2321.43 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni

2321.44 Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni

2321.45 Tarım Laboratuarı Öğretmeni

2321.46 Tekne ve Yat Yapımı Öğretmeni

2321.47 Tekstil Makineleri Öğretmeni

2321.48 Kaynak Öğretmeni

2321.49 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni

2321.51 Uçak Bakım / Uçak Elektroniği Öğretmeni

2321.52 Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor Öğretmeni

2321.53 Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni

2321.54 Yapı Dekorasyon Öğretmeni

2321.55 Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni

2321.56 Görsel Sanatlar Öğretmeni

2330.01 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

2330.02 Biyoloji Öğretmeni

2330.03 Coğrafya Öğretmeni

2330.04 Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri

2330.05 Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni

2330.06 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

2330.07 Felsefe Grubu Öğretmeni

2330.08 Fizik Öğretmeni

2330.09 Kimya Öğretmeni

2330.10 Matematik Öğretmeni

2330.11 Müzik Öğretmeni

2330.12 Orta Öğretim Öğretmeni

2330.13 Fen Bilgisi Öğretmeni

2330.14 Tarih Öğretmeni

2330.15 Yabancı Dil Öğretmeni

2341.01 Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)

2341.02 Türkçe Öğretmeni

2341.03 Diğer Sınıf Öğretmenleri

2341.04 Sınıf Öğretmeni

2341.05 İlköğretim Matematik Öğretmeni

2341.06 Teknoloji Tasarım Öğretmeni

2342.01 Okul Öncesi Öğretmeni

2342.02 Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri

2342.03 Çocuk Gelişimcisi

2351.01 Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap)

2351.02 Öğretim Metotları Danışmanı

2351.03 Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı

2351.04 Test Geliştirme Uzmanı

2351.05 Sınav Araştırma Uzmanı

2351.06 Sınav Hizmetleri Uzmanı

2351.07 Okul Müfettişi

2351.08 Eğitim Teknoloğu

2351.09 Eğitim Öğretim Planlayıcısı

2352.01 Özel Eğitim Öğretmeni

2352.02 Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni

2352.03 Öğretmen (Ortopedik Özürlüler)

2352.04 İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

2352.05 Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni

2352.06 Üstün Zekalılar Öğretmeni

2352.08 İşaret Dili Tercümanı

2352.09 İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı

2353.01 İtalyanca Öğretmeni

2353.02 Japonca Öğretmeni

2353.03 İspanyolca Öğretmeni

2353.04 Fransızca Öğretmeni

2353.05 Rusça Öğretmeni

2353.06 Arapça Öğretmeni

2353.07 Almanca Öğretmeni

2353.08 İngilizce Öğretmeni

2353.09 Çince Öğretmeni

2353.10 Yunanca Öğretmeni

2353.11 Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu)

2353.12 Macarca Öğretmeni

2353.13 Bulgarca Öğretmeni

2353.14 Urduca Öğretmeni

2353.15 Hollandaca Öğretmeni

2353.16 Farsça Öğretmeni

2353.17 Hintçe Öğretmeni

2353.18 Korece Öğretmeni

2353.19 Latince Öğretmeni

2353.20 Lehçe Öğretmeni

2353.21 Osmanlıca Öğretmeni

2354.01 Piyano Eğitmeni

2355.01 Dans Öğretmeni (Özel Kurs)

2355.02 Drama Öğretmeni (Özel Kurs)

2355.03 Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs)

2355.04 Heykel Öğretmeni (Özel Kurs)

2355.05 Resim - Resim İş Öğretmeni

2355.06 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs)

2355.07 Halk Oyunları Eğitmeni

2356.01 Bilgisayar Eğiticisi

2356.02 Bilgi Teknoloji Danışmanı

2359.01 Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim)

2359.02 Diğer Öğretmenler

2359.03 Rehber Öğretmen

2359.04 Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı)

2359.05 Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği)

2359.06 Usta Öğretici (Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık)

2359.07 Usta Öğretici (Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama)

2359.08 Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)

2359.09 Usta Öğretici (Çocuk Giyim Modelistliği)

2359.10 Usta Öğretici (Deri Giyim)

2359.11 Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı)

2359.12 Usta Öğretici (Duvarcılık)

2359.13 Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği)

2359.14 Usta Öğretici (Erkek Terziliği)

2359.15 Usta Öğretici (Gemi İnşa)

2359.16 Usta Öğretici (Harita Ve Kadastro)

2359.17 Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı)

2359.18 Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar

2359.19 Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık)

2359.20 Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)

2359.21 Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği)

2359.22 Usta Öğretici (Kadın Terziliği)

2359.23 Usta Öğretici (Kağıt Üretimi)

2359.24 Usta Öğretici (Kaloriferci)

2359.25 Usta Öğretici (Kat Elemanlığı)

2359.26 Usta Öğretici (Model Makinecilik)

2359.27 Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı)

2359.28 Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı)

2359.29 Usta Öğretici (Restorasyon)

2359.30 Usta Öğretici (Sıvacılık)

2359.31 Usta Öğretici (Anaokulu)

2359.32 Usta Öğretici (Aşçılık)

2359.33 Usta Öğretici (Barmenlik)

2359.34 Usta Öğretici (Çini Dekorlama)

2359.35 Usta Öğretici (Dokumacılık)

2359.36 Usta Öğretici (El Sanatları)

2359.37 Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık)

2359.38 Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme)

2359.39 Usta Öğretici (Erkek Berberliği)

2359.40 Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği)

2359.41 Usta Öğretici (Fırıncılık)

2359.42 Usta Öğretici (Fotoğrafçılık)

2359.43 Usta Öğretici (Frezecilik)

2359.44 Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri)

2359.45 Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri)

2359.46 Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri)

2359.47 Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği)

2359.48 Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı)

2359.49 Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)

2359.50 Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği)

2359.51 Usta Öğretici (Kaynakçılık)

2359.52 Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı)

2359.53 Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma)

2359.54 Usta Öğretici (Kuaförlük)

2359.55 Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik)

2359.56 Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği)

2359.57 Usta Öğretici (Matbaacılık)

2359.58 Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)

2359.59 Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı)

2359.60 Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık)

2359.61 Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği)

2359.62 Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)

2359.63 Usta Öğretici (Mobilyacılık)

2359.64 Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım

2359.65 Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)

2359.66 Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği)

2359.67 Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri)

2359.68 Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)

2359.69 Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği)

2359.70 Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)

2359.71 Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği)

2359.72 Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği)

2359.73 Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği)

2359.74 Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)

2359.75 Usta Öğretici (plastik İşlemeciliği)

2359.76 Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)

2359.77 Usta Öğretici (Saat Tamirciliği)

2359.78 Usta Öğretici (Sac İşleri)

2359.79 Usta Öğretici (Sayacılık)

2359.80 Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış

2359.81 Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri

2359.82 Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)

2359.83 Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)

2359.84 Usta Öğretici (Tesviyecilik)

2359.85 Usta Öğretici (Tornacılık)

2359.86 Usta Öğretici (Trikotaj)

2359.87 Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri)

2359.88 Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu)

2359.89 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari)

2359.90 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik)

2359.91 Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri)

2359.92 Usta Öğretici (Ağaç Oymacılığı)

2359.93 Usta Öğretici (Ayakkabı İmalatçılığı)

2359.94 Usta Öğretici (Endüstriyel Bakım Onarım)

2359.95 Usta Öğretici (Ahşap Karoserciliği)

2359.96 Usta Öğretici (Ahşap Yat ve Tekne Yapımı)

2359.97 Usta Öğretici (Anahtarcılık ve Çilingirlik)

2359.98 Usta Öğretici (Avize İmalatçılığı)

2359.99 Usta Öğretici (Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış

2360.00 Usta Öğretici (Bilgisayar Teknik Servisçiliği)

2360.01 Usta Öğretici (bobinajcılık)

2360.02 Usta Öğretici (Büro Makineleri Teknik Servisçiliği)

2360.03 Usta Öğretici (Cam Ürün İşlemeciliği)

2360.04 Usta Öğretici (Cam Ürün Üretimi)

2360.05 Usta Öğretici (çanta Ve Saraciye)

2360.06 Usta Öğretici (Çelik Yapılandırmacılığı)

2360.07 Usta Öğretici (Çiçek Düzenlemeciliği)

2360.08 Usta Öğretici (Deri İşlemeciliği)

2360.09 Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve

2360.10 Usta Öğretici (Doğramacılık)

2360.11 Usta Öğretici (Dökümcülük)

2360.12 Usta Öğretici (Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü)

2360.13 Usta Öğretici (Elektrikli Ev Aletleri Teknik

2360.14 Usta Öğretici (Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve

2360.15 Usta Öğretici (Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış

2360.16 Usta Öğretici (İplikçilik)

2360.17 Usta Öğretici (Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı)

2360.18 Usta Öğretici (makine Ressamlığı)

2360.19 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Öncesi)

2360.20 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Sonrası)

2360.21 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (baskı)

2360.22 Usta Öğretici (Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı)

2360.23 Usta Öğretici (Mobilya Satış Elemanlığı)

2360.24 Usta Öğretici (Model ve Kalıp Hazırlama)

2360.25 Usta Öğretici (Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)

2360.26 Usta Öğretici (Örmecilik)

2360.27 Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve

2360.28 Usta Öğretici (Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik

2360.29 Usta Öğretici (Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı)

2360.30 Usta Öğretici (Seramik Dekorlama)

2360.31 Usta Öğretici (Seramik Şekillendirme)

2360.32 Usta Öğretici (Servis Elemanlığı)

2360.33 Usta Öğretici (Soğutma ve İklimlendirme)

2360.34 Usta Öğretici (Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği)

2360.35 Usta Öğretici (Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları

2360.36 Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı)

2360.37 Usta Öğretici (Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış

2360.38 Usta Öğretici (Vargel-Planyacılık)

2360.39 Usta Öğretici (Elektronik Malzemeler Satış

2360.40 Diksiyon Eğitmeni

2360.41 Yabancı Dil Uzman Öğreticisi

2360.42 Usta Öğretici (Yabancı Dil)

2360.43 Usta Öğretici (Diğer)

2360.44 Sebze ve Meyve İşleme Elemanı

2360.45 Belletici

2360.46 Hızlı Okuma Eğitmeni

2360.47 Uzman Öğretici

2360.48 Eğitmen

2360.49 İple Erişim Eğitmeni

2411.01 Bütçe Uzmanı

2411.02 Hesap Kontrolörü

2411.03 Hesap Uzmanı

2411.04 Kontrolör (Banka)

2411.05 Mali Denetçi

2411.06 Mali Kontrolör

2411.07 Serbest Muhasebeci- Mali Müşavir

2411.08 Muhasebe Şefi

2411.09 Muhasebeci

2411.10 Muhasip

2411.11 Murakıp (Muhasebe İşleri)

2411.12 Serbest Muhasebeci

2411.13 Yeminli Mali Müşavir

2411.14 Yönetim Muhasebecisi

2411.15 İç Kontrol Denetçisi (Banka)

2411.16 Gelirler Kontrolörü

2411.17 Gelirler Uzmanı

2411.18 Muhasebe Standardı Uzmanı

2411.19 Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı

2411.20 Maliyet Kontrol Koordinatörü

2411.21 İç Kontrolör Yardımcısı

2411.22 Maliyet Analiz Uzmanı

2411.23 Maliyet Analiz Bütçe Şefi

2411.24 Defterdarlık Uzmanı

2411.25 Vergi Uzmanı

2412.01 Finansman Planlamacısı

2412.02 Finansman Sorumlusu

2412.03 Gayrimenkul Planlamacısı

2412.04 Risk Yönetim Uzmanı (Banka)

2412.05 Yatırım Danışmanı

2412.06 Hazine Uzmanı (Banka)

2412.07 Hazine Operasyon Uzmanı (Banka)

2412.08 Hazine ve Maliye Uzmanı

2412.09 Bankacılık ve Finans Uzmanı

2412.10 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı

2413.01 Bono Analisti

2413.02 Finans Analisti

2413.03 Mali Analist

2413.04 Tahvil Analisti

2413.05 Yatırım Analisti

2413.06 Proje Finans Uzmanı

2413.07 Menkul Değerler Danışmanı

2413.08 Finansman Yöneticisi

2413.09 Finans Uzmanı

2413.10 Uluslararası Finans Uzmanı

2413.11 Yatırım Uzmanı

2413.12 Portföy Yöneticisi( Sermaya Piyasası)

2413.13 Muhasebe Ve Finans Yönetimi Uzmanı

2421.01 Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı

2421.02 Organizasyon Ve Yöntem Analisti

2421.03 Yönetim Analisti

2421.04 Danışman (Müşavir)

2421.05 Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı

2421.06 KOBİ Danışmanı

2421.07 Girişimcilik Uzmanı

2421.08 Organizasyonel Gelişim Uzmanı

2422.01 İş İstihbarat Memuru

2422.02 İş Politikası Analisti

2422.03 Uluslararası İlişkiler Uzmanı

2422.04 Denizcilik Uzmanı

2422.06 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı

2422.07 Etik ve Uyum Yöneticisi

2423.01 İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi)

2423.02 İstihdam Uzmanı

2423.03 İş Analisti

2423.04 Kariyer Danışmanı

2423.05 Mesleğe Yöneltme Uzmanı

2423.06 Meslek Analizcisi

2423.07 Mesleki Rehberlik Danışmanı

2423.08 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı

2423.09 Endüstri İlişkileri Uzmanı

2423.10 İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı

2423.11 Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları

2423.12 İş Geliştirme Uzmanı

2423.13 Uzman (Genel)

2423.14 Uzman Yardımcısı (Genel)

2423.15 Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı

2423.16 İş ve Meslek Danışmanı

2423.17 Eğitim Danışmanı

2423.18 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı

2423.19 İşe Alım Uzmanı

2423.20 Endüstriyel İlişkiler Uzmanı

2423.21 Kariyer Psikolojik Danışmanı

2423.23 Personel Performansı Değerlendirme Uzmanı

2423.24 Sanatsal Yetenek Yöneticisi

2423.25 Özlük İşleri Uzmanı

2423.26 İşe Alım Personeli

2424.01 İşgücü Yetiştirme Uzmanı

2424.02 Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim

2424.03 Kurumsal Eğitmen

2431.01 İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu

2431.02 İlan Yazarı

2431.03 Pazar Araştırma Analisti

2431.04 Pazarlama Uzmanı

2431.05 Reklam Acentesi Yetkilisi

2431.06 Reklam Ve Tanıtım Uzmanı

2431.08 Reklamcı

2431.09 Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı

2431.11 Proje Satış Sorumlusu

2431.12 Sayısal Medya Yapımcısı

2432.01 Basınla İlişkiler Görevlisi

2432.02 Halkla İlişkiler Görevlisi

2432.03 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı

2432.04 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı

2432.05 Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri

2432.06 Sosyal Medya Uzmanı

2432.07 İletişim Uzmanı

2432.08 Yeni Medya İçerik Yönetmeni

2432.09 Kurumsal İletişim Uzmanı

2432.10 Sosyal Medya Yöneticisi

2432.11 Medya ve İletişim Teknikeri

2432.12 Medya Takip Uzmanı

2433.01 Reprezant (İlaç Tanıtım Elemanı)

2433.02 İşitme Cihazları Satış Danışmanı

2433.03 Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)

2433.04 Teknik Satış Temsilcisi

2433.05 Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)

2434.01 BT Satış Sorumlusu

2434.02 BT Satış Elemanı

2511.01 Sistem Analisti (BT)

2511.02 Sistem Çözümleyici

2511.03 Sistem Mimarı/Tasarımcısı

2511.04 BT Çözümleri Uzmanı

2511.05 Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)

2511.06 Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

2511.07 Bilişim Sistemleri Mühendisi

2511.08 Sistem Uzmanı/Danışmanı

2511.09 BT İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti)

2511.10 BT İş Analizi Elemanı

2511.11 Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim)

2511.12 Blok Zinciri Analisti

2511.13 Blok Zinciri Programcısı

2511.14 Dijital Dönüşüm Personeli

2511.15 Yapay Zeka Programcısı

2511.16 Yapay Zeka Sistem Analisti

2511.17 Bulut Bilişim Analisti

2512.01 Yazılım Mühendisi

2512.02 Bilgisayar Mühendisi

2512.03 Program Analisti

2512.04 Yazılım Tasarımcısı

2512.05 Yazılım Geliştiricisi

2512.06 Yapay Zeka Mühendisi

2512.07 Yazılım Geliştirme Teknisyeni

2513.01 Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)

2513.02 Web Programcısı

2513.03 Animasyon Programcısı

2513.04 Bilgisayar Oyunları Programcısı

2513.05 İnternet Geliştiricisi

2513.06 Çoklu Ortam Programcısı

2513.07 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu

2513.08 Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası

2514.01 Bilgisayar Programcısı

2514.02 Sistem Programcısı

2514.03 Uygulama Programcısı

2514.04 Mikrodenetleyici Programcısı

2514.05 Bilgi İşlem Destek Uzmanı

2514.06 Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı

2514.07 Bilişim Personeli

2514.08 Oyun Geliştirme Uzmanı

2514.09 Dijital Oyun Tasarımcısı

2519.01 Mikroişlem Tasarımcısı

2519.02 Sistem Değerlendirmecisi

2519.03 Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)

2519.04 Yazılım Test Edicisi

2519.05 Sistem Test Edicisi

2519.06 Uygulama Destek Uzmanı (Bilişim)

2519.07 Donanım Geliştirme Uzmanı

2519.08 Etik Hacker

2521.01 Veri Tabanı Yöneticisi

2521.02 Veri Tabanı Analisti

2521.03 Ağ Veri Tabanı Yöneticisi

2521.04 Veri Tabanı Mimarı

2521.05 ETL Uzmanı/Danışmanı

2521.06 Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı

2521.07 Veri Bilimci

2521.08 İş Zekası Uzmanı

2521.09 Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı

2521.10 Veri Mühendisi

2522.01 Bilgisayar Ağı Yöneticisi

2522.02 Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi

2523.01 Ağ Teknolojileri Uzmanı

2523.02 İletişim Analisti (Bilgisayar)

2523.03 Bilgisayar Ağı Analisti

2529.01 Bilgi Güvenlik Denetmeni

2529.02 Enformasyon Teknolojileri Uzmanı

2529.03 Dijital Adli Tıp Uzmanı

2529.04 Güvenlik Uzmanı (BİT)

2529.05 Bilgi Güvenliği Uzmanı

2529.06 İşletme Enformatiği Uzmanı

2529.07 Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı

2529.08 Adli Bilişim Mühendisi

2529.09 Siber Güvenlik Uzmanı

2529.10 Kişisel Verileri Koruma Uzmanı

2529.11 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı

2611.01 Hukuk Müşaviri

2611.02 Avukat

2611.03 Dava Vekili

2611.04 Hukukçu (Genel)

2619.02 Noter

2619.03 Adalet Uzmanı

2619.04 Arabulucu

2621.01 Diğer Arşivciler Ve Sorumluları

2621.02 Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu

2621.03 Arşivci

2621.04 Küratör

2621.05 Müze Uzmanı

2621.06 Sanat ve Kültür Yöneticisi

2622.01 Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları

2622.02 Kütüphaneci

2622.03 Kitap Pataloğu

2622.04 Kütüphaneci (Aksesyon /derleme Hizmetleri)

2622.05 Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri)

2622.06 Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri)

2622.07 Bilgi ve Belge Yöneticisi

2631.01 Ekonomist

2631.02 Ekonomist-Uzman

2631.03 Çalışma Ekonomisti

2631.04 Ekonometrist

2631.05 İşletmeci

2631.06 İslam Ekonomisti

2631.07 Kredi Analisti (Banka)

2631.08 Politika ve Ekonomi Uzmanı

2631.09 Ev Ekonomisti

2632.01 Antropolog

2632.02 Coğrafyacı

2632.03 Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim

2632.04 Sosyolog

2632.05 Arkeolog

2632.06 Sosyal Antropolog

2632.07 Fiziki Antropolog

2632.08 Halkbilimci (Folklorcu)

2632.09 Etnolog

2632.11 Hititolog

2632.12 İnsan ve Toplum Bilimcisi

2633.01 Siyaset Bilimci

2633.02 Tarihçi

2633.03 Sanat Tarihçisi

2633.04 Felsefeci

2633.05 Tarihçi (Yakın Dönem)

2633.06 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

2633.07 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı

2633.08 Bilim Tarihçisi

2635.13 Sosyal Güvenlik Uzmanı

2635.14 Aile Danışmanı

2635.15 Oyun Terapisti

2636.01 Din Adamı

2636.02 Müftü

2636.03 Murakıp (Din İşleri)

2636.04 Din Görevlisi

2636.05 İmam

2636.06 Kuran Öğreticisi

2636.07 Vaiz

2636.08 İlahiyatçı

2641.01 Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar

2641.02 Kitap Editörü

2641.03 Kitap Yayıncısı

2641.04 Müellif-Yazar

2641.05 Teknik Yazar

2641.06 Tiyatro Eleştirmeni Ve Dramaturg

2641.07 Dramatik Metin Yazarı

2641.08 Deneme Yazarı

2641.09 İnteraktif Medya Yazarı

2641.10 Roman Yazarı

2641.11 Oyun Yazarı

2641.12 Şair

2641.13 Senaryo Yazarı

2641.14 Konuşma Metni Yazarı

2641.15 Reklam Yazarı

2641.16 Lektör

2641.17 Film Tasarımı ve Yönetmeni

2641.18 Film Tasarım ve Yazarı

2643.01 Dilbilimci

2643.02 Mütercim (Çevirmen)

2643.03 Çevirmen/Tercüman

2643.04 Türkolog

2643.05 Seslendirme Çevirmeni

2643.06 İşaret Dili Çevirmeni

2643.07 El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı

2643.08 Tercüman (Japonca)

2643.09 Tercüman (Çince)

2643.10 Tercüman (Arapça)

2643.11 Tercüman (İngilizce)

2643.12 Tercüman (İtalyanca)

2643.13 Tercüman (Rusça)

2643.14 Tercüman (İspanyolca)

2643.15 Tercüman (Fransızca)

2643.16 Tercüman (Almanca)

2643.17 Tercüman (Yunanca)

2643.18 Tercüman (Macarca)

2643.19 Tercüman (Bulgarca)

2643.20 Tercüman (Hintçe)

2643.21 Tercüman (Farsça)

2643.22 Tercüman (Korece)

2643.23 Tercüman (Latince)

2643.24 Tercüman (Lehçe)

2643.25 Tercüman (Osmanlıca)

2643.26 Tercüman (Hollandaca)

2643.27 Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı)

2643.28 Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı)

2643.29 Filolog (Arnavut Dili ve Edebiyatı)

2643.30 Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)

2643.31 Filolog (Boşnak Dili ve Edebiyatı)

2643.32 Filolog (Bulgar Dili ve Edebiyatı)

2643.33 Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)

2643.34 Filolog (Çin Dili ve Edebiyatı)

2643.35 Filolog (Ermeni Dili ve Edebiyatı)

2643.36 Filolog (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı)

2643.37 Filolog (Fars Dili ve Edebiyatı)

2643.38 Filolog (Fransız Dili ve Edebiyatı)

2643.39 Filolog (Gürcü Dili ve Edebiyatı)

2643.40 Filolog (İbrani Dili ve Edebiyatı)

2643.41 Filolog (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

2643.42 Filolog (İspanyol Dili ve Edebiyatı)

2643.43 Filolog (İtalyan Dili ve Edebiyatı)

2643.44 Filolog (Japon Dili ve Edebiyatı)

2643.45 Filolog (Kore Dili ve Edebiyatı)

2643.46 Filolog (Kürt Dili ve Edebiyatı)

2643.47 Filolog (Latin Dili ve Edebiyatı)

2643.48 Filolog (Leh Dili ve Edebiyatı)

2643.49 Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı)

2643.50 Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı)

2643.51 Filolog (Urdu Dili ve Edebiyatı)

2643.52 Filolog (Yunan Dili ve Edebiyatı)

2643.53 Filolog (Zaza Dili ve Edebiyatı)

2643.54 Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı)

2643.55 Filolog (Çerkez Dili ve Edebiyatı)

2643.56 Tercüman (Somalice)

2643.57 Tercüman (Danca)

2651.01 Bilgisayar Grafik Operatörü

2651.02 Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar

2651.03 Gravür Ressamı-Oyma Ve Yakma

2651.04 Heykeltıraş

2651.05 Karikatürist

2651.06 Reklam Ressamı

2651.07 Ressam

2651.08 Tablo Restorasyon Sanatkarı

2651.09 Sahne Ressamı (Dekor Ressamı)

2651.10 Mahyacı

2651.11 Ebruzen

2651.12 Sedefkar

2651.13 Tezhip Sanatçısı/Müzehhip

2651.14 Minyatürcü

2651.15 Hattat

2651.16 Katı'an

2651.17 Kalemkar

2651.18 Seramik Sanatçısı

2651.19 Vitraycı (Cam Süslemeci)

2651.20 Hakkak

2651.21 Mozaik Sanatçısı

2651.22 İndirmeci (Cam)

2651.23 Ressam (Kumlama)

2651.24 Filografi Sanatçısı

2651.25 Rölyef (Kabartma) Sanatları Yapımcısı

2651.26 Edirnekari Sanatçısı

2651.27 Medya ve Görsel Sanatlar Uzmanı

2651.28 Cam Füzyoncu

2651.29 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı/

2652.01 Diğer Kompozitörler

2652.02 Bestekar/kompozitör

2652.03 Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları

2652.04 Çalgıcı/Enstrümancı (Müzik)

2652.05 Koro Şefi

2652.06 Orkestra Şefi

2652.07 Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra

2652.08 Şarkıcı/Ses Sanatkarı

2652.09 Opera Sanatçısı

2652.10 Müzisyen

2652.11 Ney Sanatçısı (Neyzen)

2652.12 Piyanist

2652.13 Tuba Sanatçısı

2652.14 Trompet Sanatçısı

2652.15 Trombon Sanatçısı

2652.16 Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu)

2652.17 Obua Sanatçısı

2652.18 Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist)

2652.19 Korno Sanatçısı

2652.20 Viyola Sanatçısı

2652.21 Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)

2652.22 Flüt Sanatçısı

2652.23 Kontrbas Sanatçısı

2652.24 Arp Sanatçısı

2652.25 Keman Sanatçısı (Kemancı)

2652.26 Gitar Sanatçısı (Gitarist)

2652.27 Fagot Sanatçısı (Fagotçu)

2652.28 Ud Sanatçısı (Udi)

2652.29 Mehter Sanatçısı

2652.30 Kanun Sanatçısı (Kanuni)

2652.31 Kemençe Sanatçısı (Kemençeci)

2652.32 Bağlama Sanatçısı

2652.33 Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist)

2652.34 Bando Şefi

2652.35 Davulcu

2652.36 Zurnacı

2652.37 Cümbüş Sanatçısı

2652.38 Türk Halk Müziği Sanatçısı

2652.39 Türk Sanat Müziği Sanatçısı

2652.40 Darbukacı

2652.41 Geleneksel Türk Sanatları Sanatçısı

2653.01 Dans Sanatçısı/Dansçı

2653.02 Koreograf

2653.03 Bale Dansçısı

2653.04 Semazen

2653.05 Halk Oyunları Oyuncusu

2653.06 Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi)

2653.07 Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi)

2653.08 Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi)

2653.09 Halk Oyunları Oyuncusu (Bolu Yöresi)

2653.10 Halk Oyunları Oyuncusu (Bursa Yöresi)

2653.11 Halk Oyunları Oyuncusu (Denizli Yöresi)

2653.12 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek

2653.13 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın

2653.14 Halk Oyunları Oyuncusu (Giresun Yöresi)

2653.15 Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi)

2653.16 Halk Oyunları Oyuncusu (Iğdır Yöresi)

2653.17 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi)

2653.18 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi Kafkas)

2653.19 Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi)

2653.20 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek

2653.21 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın

2653.22 Halk Oyunları Oyuncusu (Ordu Yöresi)

2653.23 Halk Oyunları Oyuncusu (Siirt Yöresi)

2653.24 Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi)

2653.25 Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi)

2653.26 Halk Oyunları Oyuncusu (Bartın Yöresi)

2653.27 Halk Oyunları Oyuncusu (Karaman Yöresi)

2653.28 Halk Oyunları Oyuncusu (Adana Yöresi)

2653.29 Halk Oyunları Oyuncusu (Afyonkarahisar Yöresi)

2653.30 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Erkek Barları)

2653.31 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Halay)

2653.32 Halk Oyunları Oyuncusu (Amasya Yöresi)

2653.33 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi)

2653.34 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın

2653.35 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen)

2653.36 Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi)

2653.37 Halk Oyunları Oyuncusu (Artvin Yöresi)

2653.38 Halk Oyunları Oyuncusu (Aydın Yöresi)

2653.39 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek

2653.40 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın

2653.41 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma

2653.42 Halk Oyunları Oyuncusu (Hatay Yöresi)

2653.43 Halk Oyunları Oyuncusu (Batman Yöresi)

2653.44 Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi)

2653.45 Halk Oyunları Oyuncusu (Bilecik Yöresi)

2653.46 Halk Oyunları Oyuncusu (Bingöl Yöresi)

2653.47 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Erkek

2653.48 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Kadın

2653.49 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Erkek

2653.50 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Kadın

2653.51 Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)

2654.01 Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları

2654.03 Yapımcı-Sinema

2654.04 Yapımcı-Tiyatro

2654.05 Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi

2654.06 Prodüksiyon Amiri

2654.07 Prodüksiyon Amir Yardımcısı

2654.08 Sahne Yönetmeni

2654.09 Sinema Yönetmeni

2654.10 Işık Yönetmeni

2654.12 Teknik Yönetmen (Radyo)

2654.13 Fotoğraf Yönetmeni (Sinema)

2654.14 Kurgu- Ses ve Görüntü Yönetmeni

2654.15 Televizyon Program Yönetmeni

2654.16 Teknik Yönetmen (Televizyon)

2654.19 Kısa Film Yapımcısı

2654.21 Yönetmen

2654.22 Sahne Amiri

2654.23 Sahne Uzmanı

2654.24 Seslendirme Yönetmeni

2654.25 Sanat Yönetmeni (Film)

2654.26 Sanat Yönetmeni Yardımcısı (Film)

2654.27 İkinci Yönetmen Yardımcısı (Film)

2654.28 Görüntü Yönetmeni

2654.29 Birinci Yönetmen Yardımcısı (Film)

2655.01 Aktör (Oyuncu)

2655.02 Anlatıcı

2655.03 Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri

2655.04 Seslendirme Sanatçısı

2655.05 Tiyatro Oyuncusu

2655.06 Pandomim Oyuncusu

2659.01 Karagöz Sanatçısı

2659.02 Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı

2659.03 Akrobat

2659.04 Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları

2659.05 Diğer Sirk Sanatçıları

2659.06 Palyaço

2659.07 Sihirbaz

2659.08 Trapezci

2659.09 Animatör

2659.10 Çocuk Animatörü

2659.11 Stand-up Komedyeni

2659.12 Vantrilok

3111.01 Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri

3112.26 Tapu Kadastro Teknikeri

3112.27 Harita Teknikeri

3112.28 Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni

3112.29 Harita Kadastro Teknikeri

3112.30 Kadastro Teknisyeni

3112.31 Harita Teknisyeni

3142.26 Balık Yetiştirme Teknikeri

3142.27 Bitki Koruma Teknikeri

3142.28 Bitkisel Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri

(Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama

3142.29 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri

3142.30 Ziraat Teknisyeni

3142.31 Ziraat Teknikeri

3142.32 Organik Tarım Teknikeri

3142.33 Bitkisel Üretim Teknikeri

3142.34 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri

3142.35 Zeytin Endüstri Teknikeri

3142.36 Zeytin İşleme Teknisyeni

3142.37 Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri

3142.38 Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama Meslek Elemanı

3142.39 Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri

3142.40 Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri

3142.41 Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek

3142.42 Süt Hayvancılığı Teknikeri

3142.43 Besin Teknolojisi Teknisyeni

3142.44 Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Tekniker

3142.45 Çay Teknolojisi Teknisyeni

3142.46 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri

3142.47 Süt İşleme Teknisyeni

3142.48 Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri

3142.49 Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri

3142.50 Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü

3142.51 Hububat İşleme Elemanı

3142.52 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri

3142.53 Tarım Teknikeri

3142.54 Tarla Bitkileri Teknikeri

3142.55 Bahçe Bitkileri Teknisyeni

3142.56 Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri

3142.57 Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı

3142.58 Tarımsal Laboratuvar Teknikeri

3142.59 Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri

3142.60 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri

3142.61 Tarla Bitkileri Teknisyeni

3142.62 Hayvan Yetiştiricisi

3142.63 Süt ve Besi Hayvancılığı Sağlık Teknikeri

3142.64 Un ve Unlu Mamuller Teknikeri

3142.65 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri

3142.66 Değirmencilik Teknisyeni

3142.67 Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri

3142.68 Laboratuvar Teknikeri

3142.69 Laboratuvar Teknikeri/Tarımsal Laboratuvar

3142.70 Pastacılık ve Ekmekçilik Teknikeri

3143.01 Orman Teknikeri

3143.02 Ağaç İşleri Teknikeri

3143.03 Ağaç İşleri Teknisyeni

3151.01 Gemi Baş Makine Zabiti

3151.02 Gemi Makine Zabiti

3151.03 Gemi Makine Kontrolörü-Deniz

3151.04 Gemi Elektroniği ve Haberleşme Teknisyeni

3151.05 Tarama Uzmanı (Kaptan)

3151.06 Makine Enspektörü

3151.07 Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni

3151.08 Kompresörcü (Gemi)

3151.09 Denizcilik Teknisyeni

3151.10 Tren Ferisi Makinisti

3151.11 Gemi Yağcısı

3151.12 Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti

3151.13 Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti

3151.14 Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti

3151.15 Sınırlı Makine Zabiti

3151.16 Tarama Uzmanı Yardımcısı

3151.17 Deniz Buhar ve Motor Makinisti

3152.01 Dok Kaptanı

3152.02 Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları

3152.03 Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)

3152.04 Gemi Süvarisi (Deniz)

3152.05 Gemi Süvarisi (İç Sularda)

3152.06 Kılavuz Kaptan-Gemi

3152.07 Seyir Zabiti

3152.08 Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Vardiya Zabiti

3152.09 Uzakyol Güverte Zabiti

3152.10 Uzakyol Kaptanı

3152.11 Bot Kaptanı

3152.12 Yakın Yol Güverte Zabiti

3152.13 İç Su Aracı Sürücüsü

3152.14 Tren Ferisi Kaptanı

3152.15 Güverte İşletme Teknisyeni/Gemi Yönetimi

3152.16 Romorkör Kaptanı

3152.17 Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Zabiti

3152.18 Yat Kaptanı

3152.19 Uzakyol Birinci Zabiti

3152.20 Feribot Kaptanı

3152.21 Uzakyol Vardiya Zabiti

3152.22 Sınırlı Kaptan

3311.01 Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı/Borsa

3311.02 Döviz Alım Satım Aracısı (Broker)

3311.03 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek

3311.04 Kambiyocu

3311.05 Emtia Borsası Meslek Elemanı

3311.06 Borsa ve Finans Meslek Elemanı

3311.07 Finans Hizmetleri Elemanı

3312.01 Kredilendirme Görevlisi

3312.02 Mortgage Görevlisi

3313.01 Muhasebe Yardımcı Elemanı

3313.02 Maliye Meslek Elemanı

3314.01 Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri

3315.01 Mezatçı

3315.02 Muhammin

3315.03 Sigorta Eksperi

3315.04 Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza)

3315.05 Nümismat

3315.06 Motorlu Kara Taşıtları Eksperi

3315.07 Başkeşifçi (Gemi)

3315.08 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Uzmanı

3315.09 Permitmen

3321.01 Sigorta Acentesi Teknik Personeli

3321.02 Elementer Sigorta Temsilcisi

3321.03 Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat

3321.04 Sigortacı

3321.05 Sigorta Aracısı

3321.06 Bireysel Emeklilik Aracısı

3322.01 Fabrika Satış Temsilcisi

3322.02 Ticari Reprezant

3322.03 Pazarlamacı

3322.04 Satış Yönetimi Meslek Elemanı

3322.05 Satış Temsilcisi / Plasiyer

3322.06 Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı

3322.07 Pazarlamacı (Kuruyemiş)

3322.08 Bayi Temsilcisi (Gıda)

3322.09 Uluslararası Satış Elemanı

3322.10 Pazarlamacı (Çorap)

3322.11 Satış Sonrası Hizmet Personeli

3322.12 Pazarlama Sorumlusu

3322.13 Ürün Uzmanı

3322.14 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

3322.15 Kullanıcı Deneyimi Uzmanı

3322.16 Satış Sorumlusu

3322.17 Elektronik Ticaret ve Yönetimi Uzmanı

3323.01 Mubayaacı

3323.02 Satın Alma Sorumlusu

3323.03 Satın Alma Görevlisi

3323.04 Satın Alma Şefi

3323.05 Satın Alma Uzmanı

3323.06 Satın Alma Sorumlusu (Kuruyemiş)

3323.07 Zeytin Alıcısı/Meydancı

3324.01 Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokerı

3331.01 Gümrük Müşaviri

3331.02 Dış Ticaret Uzmanı

3331.03 İthalat-İhracat Meslek Elemanı

3331.04 Gümrük İşletme Meslek Elemanı

3331.05 Gümrük Müşavir Yardımcısı

3331.06 Gümrük Stajyeri

3331.07 Dış Ticaret Meslek Elemanı

3331.08 Dış Ticaret Şefi

3331.09 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

3331.10 Gümrük İşletmecisi

3332.01 Düğün Düzenleyicisi

3332.02 Konferans Düzenleyicisi

3332.03 Organizasyon Sorumlusu

3332.04 Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon

3333.01 Tarım Aracısı

3334.01 Emlak Komisyoncusu

3334.02 Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak

3339.01 Antikacı

3339.02 Marka Patent Satış Elemanı

3339.03 Patent Müşaviri

3339.04 Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel

3339.05 Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç)

3339.06 İlan Ve Reklam Satıcısı

3339.07 İşletme Yönetimi Meslek Elemanı

3339.08 İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)

3339.09 Reklam Koordinatörü (Gazete)

3339.10 Menajer (Spor)

3339.11 Kontrat Sorumlusu

3339.12 Satış Koordinatörü (İnşaat)

3339.13 Kamuoyu Araştırmacısı

3339.14 Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)

3339.15 Tur Operatörü

3339.16 Marka İletişimi Teknikeri

3339.17 Gençlik Lideri

3339.18 Doküman Kontrol Sorumlusu

3339.19 Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete)

3339.20 Marka Vekili

3339.21 Patent Vekili

3341.01 Telgraf Telem Şefi

3341.02 Büro Nezaretçisi

3341.03 Diğer Büro Nezaretçileri

3341.04 Şef-Kamu Kuruluşları

3341.05 Çağrı Merkezi Yöneticisi

3341.06 Hava Yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi

3341.07 Bölge Kontrolörü (Demiryolu)

3341.08 İdari İşler Uzmanı

3341.09 Vardiya Amiri (Genel)

3341.10 Çağrı Merkezi Takım Lideri

3341.12 Yurt Yönetim Memuru

3341.13 İdari İşler Şefi

3341.14 Birim Sorumlusu

3341.15 İnsan Kaynakları Şefi

3342.01 Hukuk Sekreteri

3343.01 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı

3343.02 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

3343.03 Mahalli İdareler Meslek Elemanı

3343.04 Sosyal Bilimler Meslek Elemanı

3343.05 Raportör

3343.06 Yönetici Sekreteri

3344.01 Tıbbi Sekreter

3344.02 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık

3344.03 Tıbbi Sekreter-Poliklinik

3344.04 Tıbbi Sekreter-Laboratuvar

3344.05 Tıbbi Sekreter-Ameliyathane

3344.06 Tıbbi Sekreter-Klinik

3344.07 Diş Hekimi Sekreteri

3344.08 Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı

3351.01 Gümrük Memuru

3351.02 Gümrük Kontrolörü

3351.03 Pasaport Kontrol Memuru

3351.04 Gümrük Muayene Memuru

3351.05 Gümrük Muhafaza Memuru

3351.06 Gümrük Gözetim Memuru

3352.01 Vergi Memuru

3352.02 Vergi Denetmeni

3353.01 Sosyal Yardımlar Memuru

3353.02 Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı

3353.03 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

3354.01 Ruhsat Memuru

3354.02 Pasaport Ve Lisans Takip Memuru

3355.01 Dedektif

3359.01 Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı

3359.02 Denetçi-Kamu

3359.03 İç Denetçi (Kamu)

3359.04 Denetçi Yardımcısı

3359.05 Kontrolör

3359.06 Kontrolör Yardımcısı (Diğer)

3359.07 Denetmen

3359.08 Denetmen Yardımcısı

3359.09 Denetçi

3359.10 Kontrolör (Kooperatif)

3359.11 Fiyat Kontrolörü (Gıda)

3359.12 Belediye Zabıtası

3359.13 Müfettiş

3359.14 Müfettiş Yardımcısı

3359.15 Yerel Yönetimler Meslek Elemanı(Mahalli İdareler

3359.16 Marka Uzmanı

3359.17 Patent Uzmanı

3359.18 İç Denetçi (Özel Sektör)

3359.19 Baş Müfettiş

3359.20 Araştırmacı

3359.21 Dernekler Denetçisi

3359.22 Zabıta Amiri

3359.23 Zabıta Komiseri

3411.01 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreteri

3411.02 İstihbarat Memuru

3411.03 Adalet Meslek Elemanı

3411.04 Dava Takip Memuru

3411.05 Mübaşir

3411.06 İcra Memuru

3411.07 Noter Başkatibi

3411.08 Noter Katibi

3411.09 Zabıt Katibi

3411.10 İcra Katibi

3412.01 Ev İdaresi Meslek Elemanı

3412.02 Kooperatifçilik Meslek Elemanı

3412.03 Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü

3412.04 Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı

3412.05 Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı

3412.06 Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı

3412.07 Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket

3412.08 Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı

3412.09 Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Teknikeri

3413.01 Diğer Din Görevlileri

3413.02 Müezzin-Kayyım

3413.03 Manevi Danışman

3421.01 Diğer Sporcular Ve İlgili Personel

3421.02 Genel Kaptan-Spor

3421.03 Jokey

3421.04 Profesyonel Sporcu

3421.05 Futbolcu

3421.06 Voleybolcu

3421.07 Hentbolcu

3421.08 Basketbolcu

3421.09 Halterci

3421.10 Yüzücü

3421.11 Atıcı

3421.12 Tekvandocu

3421.13 Güreşçi

3421.14 Atlet

3421.15 Jimnastikci

3421.16 Kareteci

3421.17 Boksör

3421.18 Atlı Cirit Sporcusu

3421.19 Golf Sporcusu

3421.20 Budokai-do Sporcusu

3421.21 Aikido Sporcusu

3421.22 Wushu Sporcusu

3421.23 Masa Tenisi Sporcusu

3421.24 Judocu

3421.25 Kick Boks Sporcusu

3421.26 Muay Thai Sporcusu

3421.27 Bocce Sporcusu

3422.01 Kültür Fizik Eğitimcisi

3422.02 Antrenör (Spor Eğitmeni)

3422.03 Spor Hakemi

3422.04 Teknik Direktör

3422.05 Futbol Antrenörü

3422.06 Voleybol Antrenörü

3422.07 Hentbol Antrenörü

3422.08 Basketbol Antrenörü

3422.09 Halter Antrenörü

3422.10 Yüzme Antrenörü

3422.11 Atıcılık Antrenörü

3422.12 Tekvando Antrenörü

3422.13 Güreş Antrenörü

3422.14 Atletizmantrenörü (atma)

3422.15 Jimnastik Antrenörü

3422.16 Karete Antrenörü

3422.17 Kondisyoner

3422.18 Boks Antrenörü

3422.19 Halk Oyunları Antrenörü

3422.20 Buz Pateni Eğitmeni

3422.21 Kayak Eğitmeni

3422.22 Tenis Eğitmeni

3422.23 Sportif Eğitim Uzmanı

3422.24 Atletizm Antrenörü (Atlama)

3422.25 Atletizm Antrenörü (Koşu)

3422.26 Futbol Hakemi (Orta Hakem)

3422.27 Masa Tenisi Baş Hakemi

3422.28 Masa Tenisi Yardımcı Hakemi

3422.29 Masa Tenisi Hakemi

3422.30 Satranç Hakemi

3422.31 Buz Pateni Hakemi

3422.32 Satranç Antrenörü

3422.33 Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem)

3422.34 Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem)

3422.35 Okçuluk Hakemi

3422.36 Satranç Eğitmeni

3422.37 Voleybol Baş Hakemi

3422.38 Voleybol Çizgi Hakemi

3422.39 Voleybol Yardımcı Hakemi

3422.40 Voleybol Yazı Hakemi

3422.41 Tenis Antrenörü

3422.42 Yüzme Eğitmeni

3422.43 Sörf Eğitmeni

3422.44 Bisiklet Antrenörü

3422.45 Tenis Çizgi Hakemi

3422.46 Budokai-Do Antrenörü

3422.47 Budokai-Do Hakemi

3422.48 Aikido Antrenörü

3422.49 Aikido Hakemi

3422.50 At Start Görevlisi

3422.51 Wushu Antrenörü

3422.52 Wushu Hakemi

3422.53 Gençlik ve Spor Uzmanı

3422.54 Bilardo Eğitmeni

3422.55 Masa Tenisi Antrenörü

3422.56 Okçuluk Antrenörü

3422.57 Spor Uzmanı

3422.58 Golf Eğitmeni

3422.59 Golf Antrenörü

3422.60 Golf Hakemi

3422.61 Judo Antrenörü

3422.62 Kick Boks Antrenörü

3422.63 Kick Boks Hakemi

3422.64 Muay Thai Antrenörü

3422.65 Muay Thai Hakemi

3422.66 Badminton Antrenörü

3422.67 Yetenekli ve Yıldız Sporcu Tespit Görevlisi (SCOUT)

3422.68 Pilates Eğitmeni

3422.69 Spor Bilimcisi

3422.70 Spor Yöneticisi

3422.71 Eskrim Antrenörü

3422.72 Zeka Oyunları Eğitmeni

3422.73 Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü

3422.74 Dağcılık Antrenörü

3422.75 Dağ Kayağı Antrenörü

3422.76 Spor Tırmanış Antrenörü

3422.77 Dağ Kayağı Hakemi

3422.78 Spor Tırmanış Hakemi

3422.79 Oryantiring Antrenörü

3422.80 Oryantiring Hakemi

3422.81 Beyzbol Antrenörü

3422.82 Beyzbol Hakemi

3422.83 Korumalı Futbol Antrenörü

3422.84 Korumalı Futbol Hakemi

3422.85 Ragbi Antrenörü

3422.86 Ragbi Hakemi

3422.87 Softbol Antrenörü

3422.88 Softbol Hakemi

3422.89 Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol Antrenörü

3422.90 Ampute Futbol Antrenörü

3422.91 Binicilik Antrenörü

3422.92 Spor Yönetimi Meslek Elemanı

3422.93 Dans Sporları Antrenörü

3423.01 Snovbord (Snowboard) Eğitmeni

3423.02 Rekreasyon Uzmanı

3423.03 Binicilik Eğitmeni

3423.04 Yelken Eğitmeni

3423.05 Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)

3423.06 Dalış Eğitmeni

3423.07 Step-Aerobik Eğitmeni

3423.08 Rekreasyon Eğitmeni

3423.09 Yoga Eğitmeni

3423.10 Rota Yapıcı

3423.11 Spor Tırmanış Emniyetçisi

3423.12 Yürüyüş Lideri

3423.13 Dağ Mihmandarı

3423.14 Oryantiring Haritacısı

3423.15 Oryantiring Parkur Planlayıcısı

3423.16 Nefes Koçu

3431.01 Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar

3431.02 Fotoğrafçı

3431.03 Foto Muhabiri

3431.04 Fotoğrafçı-Portre

3431.05 Fotoğrafçı-Ticari Resimler

3431.06 Fotoğrafçılık Teknikeri

3431.07 Fotoğraf Çekimci

3431.08 Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve

3431.09 Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni

3431.10 Fotoğraf Sanatçısı

3431.11 Fotoğraf ve Video Çekimcisi

3431.12 Fotoğraf Görüntü İşleme ve Baskı Operatörü

3432.01 İç Tezyinat Dekoratörü

3432.02 Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü

3432.03 Tasarımcı (Dekor)

3432.04 Mobilya İskeleti ve Döşemesi

3432.05 Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri

3432.06 Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri

3432.07 İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı

3432.08 Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni

3432.09 Dekoratör

3432.10 Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon

3432.11 Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri

3432.12 Dekor Teknikeri

3432.13 Yapı Dekorasyon Teknisyeni

3432.14 İç Mekan Koruma ve Yenileme Teknikeri

3432.15 Halı Desinatörü

3432.16 Mobilya İç Mekan Ressamı

3432.17 İç Mekan Teknik Ressamı

3432.18 İç Mekan Tasarımcısı

3432.19 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme

3432.20 Vitrin Düzenleme Elemanı

3432.21 Dekoratör Yardımcısı

3433.01 Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri

3433.02 Mimari Restorasyon Teknisyeni

3433.03 Mimari Restorasyoncu

3433.04 Post Doldurucu-Tahnitçi

3433.05 Mimari Restorasyon Teknikeri

3433.06 Kültürel Miras ve Turizm Meslek Elemanı

3433.07 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı

3434.01 Aşçıbaşı

3434.02 Mutfak Şefi

3434.03 Kahvaltı Şefi

3434.04 Gastronomi Uzmanı

3434.05 Aşçıbaşı Yardımcısı

3435.01 Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni

3435.02 Görsel Efekt Uzmanı (Post Prodüksiyon)

3435.03 Yüzey Süslemecisi

3435.04 Deri Giyim Elemanı/ Deri Konfeksiyon Elemanı

3435.05 Deri Konfeksiyon Teknikeri

3435.06 Deri Teknolojisi Teknikeri

3435.07 Plastik Sanatlar Teknisyeni

3435.08 Yapma Bebek Teknisyeni

3435.09 Cast direktörü

3435.10 Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı

3435.11 Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı

3435.12 Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı

3435.14 Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı

3435.15 Ahşap Teknolojisi Teknisyeni

3435.16 Dövmeci

3435.17 Deri Aksesuarları Teknisyeni

3435.18 Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri

3435.19 Mobilya Süslemecisi

3435.20 Figüran

3435.21 Işık Asistanı

3435.22 Işıkçı

3435.23 Suflör

3435.24 Kondüvit

3435.25 Dublör

3435.26 Video Montaj ve Efekt Uzmanı

3435.27 Aksesuar Sorumlusu (Film)

3435.28 Devamlılık Asistanı

3435.29 Üçüncü Yönetmen Yardımcısı (Film)

3435.30 Time-Code Asistanı

3435.31 Kostüm Tasarım Yardımcısı

3435.32 Set Aksesuar Sorumlusu (Film)

3435.33 Sahne Işık ve Ses Teknikeri

3511.01 Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri

3511.02 Elektronik Bilgisayar Operatörü

3511.03 Bilişim Uzmanı

3511.04 Bilgisayar Operatörü Meslek Elemanı

3511.05 Bilgi İşlem Donanım Görevlisi

3511.06 Bilgisayar Operatörü

3511.07 Bilgisayar Teknolojileri Teknikeri

3511.08 Sistem İşletme Sorumlusu

3511.09 Sistem İşletmeni

3512.01 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri

3512.03 Bilgisayar Teknisyeni

3512.04 Bilgisayar Program Teknisyeni

3512.05 Veri Tabanı Programcısı Teknisyeni

3512.06 Yazılım Destek Uzmanı

3512.07 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni

3512.08 Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım

3512.09 Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri

3512.10 Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı

3512.11 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri

3512.12 İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı

3512.13 Bilişim / Bilgi Güvenliği Teknolojisi Teknikeri

3512.14 Mobil Teknolojileri Teknikeri

3512.15 Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı

3513.01 Ağ İşletmeni / Ağ Teknolojileri Elemanı

3513.02 İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri

3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı

3513.04 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu

3513.05 Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi)

3513.06 Sistem ve Ağ Uzmanı

3513.07 Bulut Bilişim Uzmanı

3514.01 E-Ticaret ve Pazarlama Elemanı

3514.02 Web Programcılığı Teknisyeni

3514.03 Web Sitesi Yöneticisi

3514.04 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi

3514.05 Youtuber

3514.06 Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri

3514.07 Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Uzmanı

3521.01 Diğer Ses Cihazları Operatörleri

4110.01 Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)

4110.02 Servis Büro Elemanı (Otomotiv)

4110.03 Büro Memuru (Genel)

4110.04 Diğer Büro Memurları

4110.05 Abone İşleri Memuru

4110.06 Nüfus Memuru

4110.07 Memur (Okul)

4110.08 Büro Yönetimi Elemanı

4110.09 Memur

4110.10 İdari Büro Görevlisi

4110.11 İdari Destek Görevlisi

4110.12 Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı

4120.01 Steno Sekreter

4120.02 Sekreter

4120.03 Ticaret Sekreteri

4120.04 Sekreter (Order Taker)

4131.01 Daktilograf

4131.02 Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar

4131.03 Steno Daktilograf

4131.04 Diğer Teletaypistler

4131.06 Teleks Operatörü

4131.07 Teletaypist

4132.01 Bilgisayar İşletmeni

4132.02 Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri

4132.03 Kart Delme Makinesi Operatörü

4132.04 Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü

4132.05 Veri Giriş Kontrol İşletmeni

4132.06 Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)

4132.07 Barkodcu

4132.08 Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme

4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı

4132.10 Veri Giriş Elemanı

4132.11 Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü

4132.12 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

4132.13 Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek Elemanı

4132.14 Sismik Veri Kayıt Operatörü/Observer

4211.01 Bireysel Operasyon Uzmanı (Banka)

4211.02 Satış Destek Uzmanı (Banka)

4211.03 Müşteri Temsilcisi (banka)

4211.04 Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka)

4211.05 Veznedar

4211.06 Gişe Memuru-Ptt

4211.07 Veznedar-Banka

4211.08 Veznedar-Otel

4211.09 Bankacılık Meslek Elemanı

4211.10 Banka Gişe Yetkilisi

4211.11 Pazarlama Yetkilisi (Banka)

4211.12 Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı

4211.13 Portföy Elemanı (banka)

4211.14 Mutemet

4211.15 Sayman

4211.16 Direkt Satış Uzmanı (Banka)

4211.17 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi

4211.18 Yönetmen (Banka)

4211.19 Yönetmen Yardımcısı (Banka)

4211.20 Servis Yetkilisi (Banka)

4211.21 Servis Görevlisi (Banka)

4211.22 Döviz Alım Satım Elemanı

4211.23 Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka)

4211.24 Tasarruf Operasyon Uzmanı

4212.01 Bahisçi (Spor)

4212.02 Krupiye

4213.01 İkrazatçı (Borç Para Veren)

4214.01 Bağış Toplama Elemanı

4214.02 Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı

4214.03 Yardım Tahsilatçısı

4221.02 Seyahat İşletmecisi

4221.03 Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı

4221.04 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı

4221.05 Operasyon Elemanı/Tur Operatörü

4221.06 Rezervasyon Elemanı (Havayolu)

4221.07 Seyahat Acentesi Elemanı

4221.09 Turizm Danışma Elemanı

4221.10 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı

4222.01 Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları

4222.02 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

4222.03 Aktivasyon Görevlisi

4222.04 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka)

4222.05 Çağrı Merkezi Elemanı

4222.06 Çağrı Karşılama Personeli

4223.01 Büro Memuru (Haberleşme)

4223.02 Telefon Santral Operatörü

4223.03 Telefon Santral Operatörü (Otel)

4223.04 İtfaiye Santral Memuru

4224.01 Rezervasyon Görevlisi-Otel

4224.02 Ön Büro Şefi

4224.03 Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)

4224.04 Rezervasyon Elemanı

4224.05 Ön Kasa Elemanı

4224.06 Resepsiyon Şefi

4224.07 Rezervasyon Şefi

4225.01 Müracaat Görevlisi

4225.02 Danışma Şefi (Bel Captain)

4225.03 Danışma Görevlisi-Otel

4226.02 Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)

4226.03 Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)

4227.01 Anketör

4229.01 Hasta Danışmanı

4229.02 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

4229.03 Danışma Memuru

4229.04 Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı

4229.05 Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı

4229.06 Otomotiv Servis Danışmanı

4229.07 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

4229.08 Hasta Hakları Sorumlusu

4229.09 Hasta Kabul Görevlisi

4311.01 Büro Memuru (Maliyet Hesabı)

4311.02 Diğer Muhasebeciler

4311.03 Muhasebe Görevlisi (Otel)

4311.04 Maliyet Kontrolörü (Cost Control)

4311.05 Muhasebe Elemanı

4311.06 Ön Muhasebeci

4311.07 Muhasebe Meslek Elemanı

4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek

4311.09 Medikal Muhasebe Elemanı

4311.10 Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı

4311.11 Muhasebe Yetkili Yardımcısı

4311.12 Muhasebe Yetkilisi

4311.13 Muhasebe Uzmanı

4311.14 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi

4312.01 Sigorta Memuru

4312.02 Büro Memuru (Maliye)

4312.03 İstatistik Büro Elemanı

4312.04 Kooperatif Büro Elemanı

4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)

4313.02 Tahakkuk Memuru

4313.03 Özlük İşleri Personeli

4321.01 Malzemeci (Spor)

4321.02 Depo Sorumlusu

4321.03 Tartı Büro Elemanı/Kantarcı

4321.04 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)

4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)

4321.06 Ambar Sorumlusu

4321.07 Diğer Stok Memurları

4321.08 Tesellüm Görevlisi (Otel)

4321.09 Ambarcı (Tersane)

4321.10 Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)

4321.11 Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni

4321.12 Ambar ve Antrepo Şefi

4321.13 Kumanyacı

4321.14 Ambarcı (Otomotiv)

4321.15 Ambar/Depo Görevlisi

4321.16 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi

4321.17 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)

4321.18 Emanet Memuru

4321.19 Lojistik Takip Analisti

4321.20 Lojistik Operasyon Elemanı

4321.21 Lojistik Operasyon Sorumlusu

4321.22 Lojistisyen

4321.23 Lojistik Meslek Elemanı

4321.24 Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı

4321.25 Lojistik Elemanı

4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)

4321.27 Emanet Görevlisi

4321.28 Ambarcı (Tekstil)

4321.29 Kapı/Kantar Görevlisi

4321.30 Ölçü Tespit Elemanı

4321.31 Otomotiv Yedek Parça Danışmanı

4321.32 Depocu (Giyim Üretim)

4321.33 Yediemin