SGK Resmen Duyurdu: Yüzlere Meslek Grubunun Erken Emeklilik Hakkı Kaldırıldı
Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı. SGK, yüzlerce meslek grubunun erken emeklilik hakkını kaldırdı. NTV'de yer alan habere göre, erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler açıklandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan genel yazıyla fiili hizmet süresi zammına tabi iş yerlerinden yapılan bildirimlerde bazı meslek kodlarına sınırlama getirilmişti.
Bu gruplar içinde belediye başkanı, bar çalışanı, balık toptancısı, uluslararası ticaret uzmanı, muhasebeci, mali işler sorumlusu, spor kulübü yöneticileri de yer alıyor.
İşte erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler:
1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı
1112.02 Kurum Başkanı-Kamu
1112.03 Daire Başkanı
1112.04 Kurum Başkan Üyeleri
1112.05 Genel Müdür
1112.06 Genel Sekreter-Kamu
1112.07 Genel Sekreter-Üniversite
1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu
1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu
1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.23 Genel Müdür Yardımcısı
1112.28 Üst Kurul Üyesi
1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı
1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı
1112.40 Baş Müdür Yardımcısı
1112.41 Daire Başkan Yardımcısı
1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.04 Oda Başkanı
1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı
1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey
1114.16 Kızılay Genel Başkanı
1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
1120.01 Armatör
1120.04 Başkan-Özel Sektör
1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör
1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve
1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Ö
1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel
1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
1120.10 Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
1120.11 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
1120.12 Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
1120.13 Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel
1120.14 Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve
Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
1120.15 Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel
1120.16 Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)
1120.17 Diğer Özel Sektör Genel Müdürler
1120.18 Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık,
1120.19 Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Ö
1120.20 Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ö
1120.21 Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Ö
1120.22 Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel
1120.23 Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Ö
1120.24 Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi
1120.25 Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik Ö
1120.26 Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal Ö
İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
1120.27 Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan
1120.28 Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları Ö
1120.30 Kooperatif Birliği Genel Müdürü
1120.31 Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
1120.32 Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım
1120.33 Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma
1120.34 Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler
1120.35 Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel
1120.36 Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi
1120.37 Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım
1120.38 Koordinatör-Seyahat Acentesi
1120.39 Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış
1120.40 Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar
1120.42 Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO)
1120.43 Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO)
1120.44 Yazılım Proje Yöneticisi
1120.45 Yönetici-Spor Kulübü
1120.46 Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)
1120.47 Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)
1120.48 Diğer Üst Düzey Yöneticiler
1120.49 Rektör
1120.50 Rektör Yardımcısı
1120.54 İç Denetim Başkanı
1120.55 Risk Yönetim Başkanı (Banka)
1120.56 Genel Müdür-Madencilik
1211.01 Bütçe Müdürü
1211.02 Döner Sermaye Müdürü
1211.03 İdari İşler Müdürü
1211.04 Fon Yöneticisi
1211.05 İdari Ve Mali İşler Müdürü
1211.06 Muhasebe Müdürü
1211.07 Saymanlık Müdür Yardımcısı
1211.08 Saymanlık Müdürü
1211.09 Şirket Genel Sekreteri
1211.12 Yatırım Fonu Müdürü
1211.13 Banka Müdürü
1211.14 Muhasebe ve Finansman Müdürü
1211.15 Hazine Müdürü (Banka)
1211.16 Hazine Operasyon Müdürü (Banka)
1211.17 Bireysel Operasyon Müdürü (Banka)
1211.18 Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka)
1211.19 Risk Yönetim Müdürü (Banka)
1211.20 Kredi Müdürü (Banka)
1211.21 Finans Müdürü (Banka)
1211.22 Bölge Koordinatörü (Banka)
1211.23 Muhasebe Müdür Yardımcısı
1211.24 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
1212.01 Yönetici (Özlük Hizmetleri)
1212.02 Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri
1212.03 İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi
1212.04 İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
1213.01 Planlama Müdürü
1213.02 Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler
1213.03 Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat
1213.04 Yönetici-Sigorta
1213.05 Güvenlik Müdürü
1213.08 Şube Müdürü
1213.10 Özel Kalem Müdürü
1213.11 Politika Müdürü
1213.12 Milli Emlak Müdürü
1213.13 Yazı İşleri Müdürü
1213.14 Gümrük Müdürü
1213.15 SPA Merkezi Müdürü
1213.16 Araç Muayene İstasyon Amiri
1213.17 Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı
1213.18 Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü
1213.19 Bölge Müdürü
1213.20 Proje Danışmanı
1213.21 İcra Müdürü
1213.22 Serbest Bölge Müdürü
1213.23 Müdür Yardımcısı
1213.24 Proje Grup Başkanı
1213.25 Proje Yöneticisi
1213.26 Yönetim Danışmanı
1219.01 Yönetici (İş Hizmetleri)
1219.02 Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik
1219.03 Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)
1219.04 Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik)
1219.05 Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü
1219.06 Ticaret Sicili Müdürü
1219.07 Tesis Yöneticisi
1221.01 Diğer Satış Nezaretçileri
1221.02 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)
1221.03 Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)
1221.04 Yönetici-Gayrimenkul İşleri
1221.05 Satış Müdürü/Yöneticisi
1221.06 Satış Müdürü
1221.07 Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)
1221.08 Pazarlama Müdürü
1221.09 Operasyon Yöneticisi
1221.10 İthalat-İhracat Müdürü
1221.11 Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka)
1221.12 Satış Müdürü Yardımcısı
1221.13 Uluslararası Ticaret Uzmanı
1221.14 Uluslararası Ticaret ve İşletmecisi
1222.01 Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler
1222.02 Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
1222.03 Kurumsal İletişim Müdürü
1223.01 Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri
1223.02 ARGE Şefi
1223.03 Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
1223.04 Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu
1223.05 Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
1223.06 Tasarım Müdürü
1223.07 Teknoloji Transfer Uzmanı
1311.01 Hayvancılık İşletme Yöneticisi
1311.02 Çiftlik Yöneticisi
1311.03 Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)
1311.04 Kooperatif Başkanı
1311.05 Kooperatif Müdürü
1311.06 Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)
1311.07 Kooperatif Başkan Yardımcısı
1311.08 Katip Üye (Kooperatif)
1311.09 Muhasip Üye (Kooperatif)
1312.02 Yönetici (Balıkçılık)
1321.01 Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
1321.02 Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
1321.03 Pişmaniye İmal İşletmecisi
1321.04 Fabrika/İşletme Müdürü
1321.05 Ürün Müdürü
1321.06 Kalite Kontrol Müdürü
1321.07 Enerji Yöneticisi
1321.08 Üretim Müdürü (Tekstil)
1321.09 Kalite Güvence Müdürü
1321.10 İşletme Müdürü (Tekstil)
1321.11 Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi
1321.12 İşletme Müdür Yardımcısı
1321.13 Matbaa Müdürü/Yöneticisi
1323.01 Proje Müdürü
1323.02 Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)
1323.03 Müteahhit-İnşaat Sektörü
1323.04 İnşaat Direktörü
1323.05 Saha İnşaat Müdürü
1323.06 Sözleşme Yöneticisi
1323.07 İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)
1323.08 Kalite Yöneticisi (İnşaat)
1323.09 Yapı İşleri Müdürü
1324.01 Liman İşletme Müdürü
1324.02 LPG Mesul Müdürü
1324.03 Yönetici (Ardiye Ve Depolama)
1324.04 Yönetici (Ulaşım İşleri)
1324.05 Yol Müdürü (Demiryolu)
1324.06 Satın Alma Yöneticisi/Müdürü
1324.07 Dağıtım Müdürü
1324.08 Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve
1324.09 Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü
1324.11 Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi
1324.12 Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü
1324.13 Havacılık Yöneticisi
1324.14 Lojistik Operasyon Yöneticisi
1330.01 Yönetici (Haberleşme)
1330.02 Yönetici-Hesaplama Hizmetleri
1330.03 Yönetici (Bilgi İşlem)
1330.04 Yazılım Müdürü
1330.05 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü
1330.06 Yazılım Koordinatörü
1330.07 Sistem Koordinatörü
1341.01 Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri
1341.02 Kuruluş Müdürü (Kreş Gündüz Bakımevi)
1343.01 Emekli Köyü Koordinatörü
1343.02 Hasta Bakımevi Müdürü
1343.03 Huzurevi Koordinatörü
1343.04 Huzurevi Müdürü
1343.05 Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü
1344.01 Aile Hizmetleri Müdürü
1344.02 Konut Hizmetleri Müdürü
1344.03 Sosyal Yardım Müdürü
1344.04 Vakıf Müdürü
1345.01 Dekan
1345.02 Okul Müdürü
1345.03 Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
1345.04 Müdür (Anaokulu)
1345.05 Müdür Yardımcısı (Anaokulu)
1345.06 Eğitim Yöneticisi
1346.01 Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)
1346.02 Sigorta Brokeri Teknik Personeli Yöneticisi
1346.03 Sigorta Şirketi Teknik Personeli Yöneticisi
1346.04 Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Yöneticisi
1349.07 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri
1349.08 Müdür (Hukuk Bürosu)
1349.16 Laboratuvar Müdürü
1349.17 Zabıta Müdürü
1411.01 Pansiyon İşletmecisi
1411.02 Ön Büro Müdürü-Otel
1411.03 Müdür (Öğrenci Yurdu)
1411.04 Motel Müdürü
1411.05 Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri
1411.06 Gece Müdürü (otel)
1411.07 Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)
1411.08 Otel Müdürü
1411.09 Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
1411.10 Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant
1411.11 Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)
1411.12 Turizm ve Otel İşletmecisi
1412.01 Bar Müdürü
1412.02 Restoran Yöneticisi
1412.03 Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)
1412.04 Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi
1412.05 İ Restoran Müdürü
1412.06 Restoran İşletmecisi
1412.07 Yiyecek İçecek Müdürü
1412.08 Restoran Yönetici Yardımcısı
1412.09 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi
1412.10 Yiyecek ve İçecek İşletmecisi
1420.01 Yönetici (Perakende Ticaret)
1420.02 Yönetici (Toptan Ticaret)
1420.03 Market Müdürü
1420.04 Mağaza Müdürü
1420.05 Balık Toptancısı
1420.06 Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)
1420.07 Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)
1420.08 Yapı Market İşletme Müdürü
1420.09 Satış Yöneticisi
1431.01 İnternet Kafe İşletmecisi
1431.02 Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)
1431.03 Halı Saha İşletmecisi
1431.04 Spor Tesisi Yöneticisi
1439.01 Diğer Hizmet Müdürleri
1439.02 Gemi Acente Yetkilisi
1439.03 Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
1439.04 Otomotiv Servis Müdürü
2120.01 Aktüer
2120.02 Demograf
2120.03 İstatistikçi
2120.04 Matematik Mühendisi
2120.05 Matematikçi
2120.06 Yöneylem Araştırmacısı
2120.07 Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı
2120.08 Matematik Bilgisayar Bilimcisi
2120.09 İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi
2120.10 Bilgisayar Bilimcisi
2132.10 Tarla Ziraati Uzmanı
2132.11 Pedolog (Toprak Bilimci)
2132.12 Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı
2132.14 Su Ürünleri Mühendisi
2132.15 Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)
2132.16 Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)
2132.17 Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim ve Teknolojileri)
2132.18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
2132.19 Ziraat Mühendisi
2132.20 Tarım Müşaviri/Danışmanı
2132.21 Orman Mühendisi
2132.22 Orman Endüstri Mühendisi
2132.23 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
2132.24 Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)
2132.25 Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)
2132.26 Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)
2132.27 Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)
2132.28 Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)
2132.29 Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri ve Teknoloji
2132.30 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama )
2132.31 Ziraat Mühendisi (Zooteknist)
2132.32 Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme)
2132.33 Su Bilimleri ve Mühendisi
2132.34 Organik Tarım İşletmecisi
2132.35 Organik Tarım Kontrolörü
2132.36 Organik Tarım Sertifikeri
2132.37 İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü
2132.38 İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri
2132.39 İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü
2132.40 Tarımsal Genetik Mühendisi
2132.41 Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği)
2132.42 Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
2132.43 Ziraat Mühendisi (Tohum Bilimi ve Teknolojisi)
2133.01 Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı
2149.10 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi
2149.23 Gemi ve Yat Tasarımcısı
2149.25 Uçak Bakım ve Onarım Uzmanı
2161.01 Mimar
2161.02 İç Mimar
2161.03 Baş Mimar
2162.01 Peyzaj Mimarı
2162.02 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı
2163.01 Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü
2163.02 Endüstriyel Tasarımcı
2163.03 Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı
2163.04 Dekoratif El Sanatları Teknisyeni
2163.05 Stilist
2163.06 Moda Tasarım Teknisyeni
2163.07 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
2163.08 Hazır Giyim Teknikeri
2163.09 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri
2163.10 Endüstriyel Tasarım Mühendisi
2163.11 Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni
2163.12 Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım
2163.13 Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni
2163.14 Moda Tasarımcısı
2163.15 Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)
2163.16 Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)
2163.17 Brode Tasarımcısı
2163.18 Tekstil Tasarımcısı
2163.19 Moda ve Tekstil Tasarımcısı
2163.20 Stil Ve İmaj Danışmanı
2163.21 Takı İmalat Teknisyeni
2163.22 El Sanatları Tasarımcısı
2163.23 Desinatör (Tekstil)
2163.24 Ürün Geliştirme Elemanı
2163.25 Moda Yönetimi Meslek Elemanı
2163.26 Ambalaj Tasarımı Teknikeri
2163.27 Gelinlik Stilisti
2163.28 Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü
2163.29 Mobilya Tasarımcısı
2163.30 Mücevherat Mühendisi
2163.31 Takı Tasarımı Uzmanı
2163.32 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımcısı
2163.33 ARGE Elemanı
2163.34 Dokuma Kumaş Desinatörü
2163.35 Moda Tasarım Teknikeri
2163.36 Dokuma Kumaş Tasarımcısı
2163.37 Kostüm Tasarımcısı ( Film, Sahne Sanatları )
2163.38 Koku Uzmanı
2163.39 Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü
2164.01 Şehir (Kent) Plancısı
2164.02 Trafik Planlamacısı
2164.03 Proje Destek Elemanı (Mimari)
2164.04 Numarataj Elemanı
2165.01 Arazi Topoğrafı
2165.02 Diğer Topoğraflar
2165.03 Fotogrametrist
2165.04 Harita Mühendisi
2165.06 Su Topoğrafı
2165.07 Topoğraf
2165.08 Jeodezi ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi
2165.09 Hidrolog
2165.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı
2165.11 Hidrolog Yardımcısı
2165.12 Tapu ve Kadastro Uzmanı
2166.01 Grafiker
2166.02 Web Tasarımcısı
2166.03 Sayfa Sekreteri
2166.04 Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri
2166.05 Görsel İletişim Tasarımcısı
2166.06 Grafik Tasarımcısı
2166.07 Grafik Teknisyeni
2166.08 Grafik Tasarımı Teknikeri
2166.09 Tasarım Ve Basım-Yayımcılık Teknikeri
2166.10 Grafik Animasyoncu
2166.11 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı
2166.12 Yayın Tasarımcısı
2166.13 Çizer (İllüstratör)
2166.14 İletişim Tasarımı Uzmanı
2166.15 Sayfa Operatörü
2166.16 Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
2166.17 Çizgi Film ve Animasyoncu
2166.18 Artırılmış Gerçeklik Uzmanı
2166.19 Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon)
2166.20 Canlandırmacı (Post Prodüksiyon)
2166.21 Dikey Kurgucu (Post Prodüksiyon)
2166.22 İletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı
2166.23 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri
2166.24 Basım Teknolojileri Uzmanı
2166.25 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Teknikeri
2250.01 Veteriner Hekim
2250.02 Epidemiyolog (Veteriner)
2250.03 Halk Sağlığı Veterineri
2250.04 Hayvan Patalogu
2250.05 Hayvancılık Mütehassısı
2250.06 İntörn Veteriner
2250.07 Diğer Veterinerler
2310.02 Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.03 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.04 Analitik Kimya Öğretim Üyesi
2310.05 Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.06 Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.07 Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.08 Arkeoloji Öğretim Üyesi
2310.09 Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi
2310.10 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi
2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi
2310.12 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.13 Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi
2310.14 Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.15 Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi
2310.16 Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.17 Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi
2310.18 Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi
2310.19 Ö Ü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.20 Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.21 Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi
2310.22 Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.23 Bilim Tarihi Öğretim Üyesi
2310.24 Bina Bilgisi Öğretim Üyesi
2310.25 Biyokimya Öğretim Üyesi
2310.26 Biyoloji Öğretim Üyesi
2310.27 Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
2310.28 Bizans Sanatı Öğretim Üyesi
2310.29 Botanik Öğretim Üyesi
2310.30 Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.31 Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.32 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim
2310.33 ÜCoğrafya Öğretim Üyesi
2310.34 Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.35 Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.36 Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.37 Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.38 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.39 Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi
2310.40 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.41 Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi
2310.42 Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri
2310.43 Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi
2310.44 Dilbilim Öğretim Üyesi
2310.48 Öğretim Görevlisi
2310.49 Ekoloji Öğretim Üyesi
2310.50 Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi
2310.51 Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim
2310.52 ÜElektrik Makinaları Öğretim Üyesi
2310.53 Elektrik Öğretim Üyesi
2310.54 Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi
2310.55 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.56 Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
2310.57 Ö Ü Elektronik Öğretim Üyesi
2310.58 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim
2310.59 ÜEndodonti Öğretim Üyesi
2310.60 Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi
2310.61 Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.62 Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi
2310.63 Enerji Öğretim Üyesi
2310.64 Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.65 Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.66 Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2310.67 Etnoloji Öğretim Üyesi
2310.77 Fars Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.78 Felsefe Öğretim Üyesi
2310.79 Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi
2310.80 Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.81 Fizik Bilimi Öğretim Üyesi
2310.82 Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.83 Fotogrametri Öğretim Üyesi
2310.84 Fransız Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.85 Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi
2310.86 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.87 Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.88 Genel Biyoloji Öğretim Üyesi
2310.89 Genel Dilbilim Öğretim Üyesi
2310.90 Genel Jeoloji Öğretim Üyesi
2310.91 Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğretim Üyesi
2310.92 Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi
2310.93 Geoteknik Öğretim Üyesi
2310.94 Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
2310.95 Ö Ü Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve
2310.96 Halkbilimi Öğretim Üyesi Ö Ü
2310.97 Hayati Ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi
2310.98 Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi
2310.99 Hidrolik Öğretim Üyesi
2311.00 Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi
2311.01 Hindoloji Öğretim Üyesi
2311.02 Hititoloji Öğretim Üyesi
2311.03 Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.04 Hukuk İlmi Öğretim Üyesi
2311.05 Hungaroloji Öğretim Üyesi
2311.06 İktisat Öğretim Üyesi
2311.07 İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.08 İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.09 İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.10 İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.11 Japon Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.12 Jeodezi Öğretim Üyesi
2311.13 Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro)
2311.14 Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Ö Ü
2311.15 Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
2311.16 Kartoğrafya Öğretim Üyesi
2311.17 Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.18 Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi
2311.19 Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi
2311.20 Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi
2311.21 Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı
2311.22 Ö Ü Konstrüksiyon Ve İmalat Öğretim Üyesi
2311.23 Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi
2311.24 Kore Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.25 Kumanda Ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi
2311.26 Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi
2311.27 Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
2311.28 Ö Ü Kuzey-Doğu (saha (Yakut) , Tuva, Hakas, Altay)
Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2311.29 Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.30 Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.40 Mimarlık Öğretim Üyesi
2311.41 Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi
2311.42 Mineraloji Ve Petrografi Öğretim Üyesi
2311.43 Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi
2311.44 Mühendislik Ve Mimarı Öğretim Üyesi
2311.46 Okutman (Almanca)
2311.47 Okutman (Fransızca)
2311.48 Okutman (İngilizce)
2311.49 Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi)
2311.50 Okutman (Türk Dili)
2311.51 Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.53 Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2311.55 Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim
2311.56 Ü
Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.58 Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi
2311.59 Paleoantropoloji Öğretim Üyesi
2311.60 Pedodonti Öğretim Üyesi
2311.61 Periodontoloji Öğretim Üyesi
2311.62 Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.63 Tarih Öncesi Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.64 Prohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.65 Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi
2311.66 Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi
2311.67 Psikoloji Öğretim Görevlisi
2311.69 Restorasyon Öğretim Üyesi
2311.70 Romen Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.71 Rus Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.72 Sanat Tarihi Öğretim Üyesi
2311.73 Sinoloji Öğretim Üyesi
2311.74 Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi
2311.75 Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi
2311.76 Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi
2311.77 Sosyoloji Öğretim Üyesi
2311.78 Spor Yönetimi Öğretim Üyesi
2311.79 Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.80 Sumeroloji Öğretim Üyesi
2311.81 Tarih Öğretim Üyesi
2311.82 Tarih, Felsefe, Sosyoloji Ve İlgili Sosyal Bilimler
2311.83 Ö Ü Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
2311.84 Temel İşlemler Öğretim Üyesi
2311.85 Termodinamik Ve Enerji Öğretim Üyesi
2311.86 Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi
2311.88 Toplumsal Yapı Ve Değişme Öğretim Üyesi
2311.89 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.90 Türk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi
2311.91 Türkiye Coğrafyası Öğretim Üyesi
2311.92 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi
2311.93 Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.94 Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi
2311.95 Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.97 Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi
2311.98 Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi
2311.99 Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi
2312.00 Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi
2312.01 Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim
Ü
2312.02 Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2312.03 Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi
2312.04 Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi
2312.05 Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi
2312.06 Yapı Öğretim Üyesi
2312.07 Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.08 Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.09 Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.10 Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.11 Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2312.12 Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi
2312.13 Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2312.14 Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi
2312.15 Zooloji Öğretim Üyesi
2312.16 Araştırma Görevlisi
2320.01 Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.02 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni
2320.03 Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
2320.04 Yapı Ressamlığı Öğretmeni
2320.05 Yapı Tasarım Öğretmeni
2320.06 Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme
2320.07 ÖBesin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.08 Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.09 Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.10 Büro Yönetimi Öğretmeni
2320.11 Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.12 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni
2320.13 Çocuk Gelişimi Öğretmeni
2320.14 Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim
2320.15 Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.16 Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.17 Döküm Öğretmeni
2320.18 El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni
2320.19 El Sanatları Öğretmeni
2320.20 Elektrik Öğretmeni
2320.21 Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni
2320.22 Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.23 Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.24 Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni
2320.25 Enerji Öğretmeni
2320.26 Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni
2320.27 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Ö
2320.28 Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.29 Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmeni
2320.30 Giyim Endüstrisi Öğretmeni
2320.31 Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.32 Grafik /Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni
2320.33 Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.34 Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.35 Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.36 Harita Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.37 Hazır Giyim Öğretmeni
2320.38 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
2320.39 İş Eğitimi (İş Ve Teknik Eğitim) Öğretmeni
2320.40 İşletme Öğretmeni
2320.41 Kalıp Öğretmeni
2320.42 Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni
2320.43 Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve
2320.44 Kuaförlük/Cilt Bakımı ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni
2320.45 Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.46 Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.50 Matbaa Öğretmeni
2320.51 Mekatronik Öğretmeni
2320.52 Metal İşleri Öğretmeni
2320.53 Metalurji Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.54 Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.55 Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.56 Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni
2320.57 Moda Tasarımı Öğretmeni
2320.58 Model Öğretmeni
2320.59 Motor (Otomotiv) Öğretmeni
2320.60 Muhasebe Grubu Öğretmeni
2320.61 Nakış Öğretmeni
2320.62 Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni
2320.63 Otomotiv Öğretmeni
2320.64 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni
2320.65 Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.66 Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.67 Resim / Grafik Öğreticisi
2320.68 Resim/ Resim İş Öğretmeni
2320.69 Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.70 Sanat Tarihi Öğretmeni
2320.71 Sekreterlik Grubu Öğretmeni
2320.72 Seramik Öğretmeni
2320.73 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği
2320.74 ÖSosyal Bilgiler Öğretmeni
2320.75 Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.76 Tarım Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.77 Tarımsal Bilim Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.78 Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni
2320.79 Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.80 Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.81 Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.82 Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmeni
2320.83 Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.84 Tekstil Kalite Kontrol Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.85 Tekstil Öğretmeni
2320.86 Tekstil Terbiye Öğretmeni
2320.87 Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni2320.88 Telekomünikasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.89 Tesisat Öğretmeni
2320.90 Talaşlı (Tesviye ) Üretim Öğretmeni
2320.91 Trikotaj Öğretmeni
2320.92 Turizm Ve Otelcilik Grubu Öğretmeni
2320.93 Yapı/Yapı Ressamı/Harita ve Kadastro Öğretmeni
2320.94 Yapı Öğretmeni
2320.96 Adalet Öğretmeni
2320.97 Ahşap Teknolojisi Öğretmeni
2320.99 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni
2321.01 Bahçe Peyzaj Öğretmeni
2321.02 Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni
2321.03 Bahçecilik Öğretmeni
2321.04 Bilişim Teknolojileri (Bilgisayar) Öğretmeni
2321.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni
2321.06 Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni
2321.07 Çevre Sağlığı Öğretmeni
2321.08 Diş Protez Öğretmeni
2321.09 Eğlence Hizmetleri Öğretmeni
2321.10 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni
2321.11 Fotoğraf Öğretmeni
2321.12 Gemi Elektroniği Öğretmeni
2321.13 Gemi Ressamlığı Öğretmeni
2321.14 Gemi Tesisatı Öğretmeni
2321.15 Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni
2321.16 Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni
2321.17 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
2321.18 ÖHasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni
2321.19 Hayvan Sağlığı Öğretmeni
2321.20 Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni
2321.21 Hemşirelik Öğretmeni
2321.22 İç Mekan Dekorasyon Öğretmeni
2321.23 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni
2321.24 İzabe Öğretmeni
2321.25 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni
2321.26 Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni
2321.27 Makine ve Kalıp Öğretmeni
2321.28 Meteoroloji Öğretmeni
2321.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni
2321.30 Müzik Aletleri Yapımı Öğretmeni
2321.31 Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni
2321.32 Pazarlama ve Perakende Öğretmeni
2321.33 Plastik Sanatlar Öğretmeni
2321.34 Plastik Teknolojisi Öğretmeni
2321.35 Radyo - Televizyon Öğretmeni
2321.36 Radyoloji Öğretmeni
2321.37 Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Öğretmeni
2321.38 Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni
2321.39 Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni
2321.40 Raylı Sistemler Makine Öğretmeni
2321.41 Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni
2321.42 Sağlık Bilgisi Öğretmeni
2321.43 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni
2321.44 Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni
2321.45 Tarım Laboratuarı Öğretmeni
2321.46 Tekne ve Yat Yapımı Öğretmeni
2321.47 Tekstil Makineleri Öğretmeni
2321.48 Kaynak Öğretmeni
2321.49 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni
2321.51 Uçak Bakım / Uçak Elektroniği Öğretmeni
2321.52 Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor Öğretmeni
2321.53 Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni
2321.54 Yapı Dekorasyon Öğretmeni
2321.55 Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
2321.56 Görsel Sanatlar Öğretmeni
2330.01 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
2330.02 Biyoloji Öğretmeni
2330.03 Coğrafya Öğretmeni
2330.04 Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri
2330.05 Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni
2330.06 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
2330.07 Felsefe Grubu Öğretmeni
2330.08 Fizik Öğretmeni
2330.09 Kimya Öğretmeni
2330.10 Matematik Öğretmeni
2330.11 Müzik Öğretmeni
2330.12 Orta Öğretim Öğretmeni
2330.13 Fen Bilgisi Öğretmeni
2330.14 Tarih Öğretmeni
2330.15 Yabancı Dil Öğretmeni
2341.01 Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
2341.02 Türkçe Öğretmeni
2341.03 Diğer Sınıf Öğretmenleri
2341.04 Sınıf Öğretmeni
2341.05 İlköğretim Matematik Öğretmeni
2341.06 Teknoloji Tasarım Öğretmeni
2342.01 Okul Öncesi Öğretmeni
2342.02 Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
2342.03 Çocuk Gelişimcisi
2351.01 Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap)
2351.02 Öğretim Metotları Danışmanı
2351.03 Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı
2351.04 Test Geliştirme Uzmanı
2351.05 Sınav Araştırma Uzmanı
2351.06 Sınav Hizmetleri Uzmanı
2351.07 Okul Müfettişi
2351.08 Eğitim Teknoloğu
2351.09 Eğitim Öğretim Planlayıcısı
2352.01 Özel Eğitim Öğretmeni
2352.02 Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.03 Öğretmen (Ortopedik Özürlüler)
2352.04 İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.05 Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.06 Üstün Zekalılar Öğretmeni
2352.08 İşaret Dili Tercümanı
2352.09 İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı
2353.01 İtalyanca Öğretmeni
2353.02 Japonca Öğretmeni
2353.03 İspanyolca Öğretmeni
2353.04 Fransızca Öğretmeni
2353.05 Rusça Öğretmeni
2353.06 Arapça Öğretmeni
2353.07 Almanca Öğretmeni
2353.08 İngilizce Öğretmeni
2353.09 Çince Öğretmeni
2353.10 Yunanca Öğretmeni
2353.11 Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu)
2353.12 Macarca Öğretmeni
2353.13 Bulgarca Öğretmeni
2353.14 Urduca Öğretmeni
2353.15 Hollandaca Öğretmeni
2353.16 Farsça Öğretmeni
2353.17 Hintçe Öğretmeni
2353.18 Korece Öğretmeni
2353.19 Latince Öğretmeni
2353.20 Lehçe Öğretmeni
2353.21 Osmanlıca Öğretmeni
2354.01 Piyano Eğitmeni
2355.01 Dans Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.02 Drama Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.03 Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs)
2355.04 Heykel Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.05 Resim - Resim İş Öğretmeni
2355.06 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs)
2355.07 Halk Oyunları Eğitmeni
2356.01 Bilgisayar Eğiticisi
2356.02 Bilgi Teknoloji Danışmanı
2359.01 Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim)
2359.02 Diğer Öğretmenler
2359.03 Rehber Öğretmen
2359.04 Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı)
2359.05 Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği)
2359.06 Usta Öğretici (Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık)
2359.07 Usta Öğretici (Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama)
2359.08 Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)
2359.09 Usta Öğretici (Çocuk Giyim Modelistliği)
2359.10 Usta Öğretici (Deri Giyim)
2359.11 Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı)
2359.12 Usta Öğretici (Duvarcılık)
2359.13 Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği)
2359.14 Usta Öğretici (Erkek Terziliği)
2359.15 Usta Öğretici (Gemi İnşa)
2359.16 Usta Öğretici (Harita Ve Kadastro)
2359.17 Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı)
2359.18 Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar
2359.19 Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık)
2359.20 Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)
2359.21 Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği)
2359.22 Usta Öğretici (Kadın Terziliği)
2359.23 Usta Öğretici (Kağıt Üretimi)
2359.24 Usta Öğretici (Kaloriferci)
2359.25 Usta Öğretici (Kat Elemanlığı)
2359.26 Usta Öğretici (Model Makinecilik)
2359.27 Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı)
2359.28 Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı)
2359.29 Usta Öğretici (Restorasyon)
2359.30 Usta Öğretici (Sıvacılık)
2359.31 Usta Öğretici (Anaokulu)
2359.32 Usta Öğretici (Aşçılık)
2359.33 Usta Öğretici (Barmenlik)
2359.34 Usta Öğretici (Çini Dekorlama)
2359.35 Usta Öğretici (Dokumacılık)
2359.36 Usta Öğretici (El Sanatları)
2359.37 Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık)
2359.38 Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme)
2359.39 Usta Öğretici (Erkek Berberliği)
2359.40 Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği)
2359.41 Usta Öğretici (Fırıncılık)
2359.42 Usta Öğretici (Fotoğrafçılık)
2359.43 Usta Öğretici (Frezecilik)
2359.44 Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri)
2359.45 Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri)
2359.46 Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri)
2359.47 Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği)
2359.48 Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı)
2359.49 Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)
2359.50 Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği)
2359.51 Usta Öğretici (Kaynakçılık)
2359.52 Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı)
2359.53 Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma)
2359.54 Usta Öğretici (Kuaförlük)
2359.55 Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik)
2359.56 Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği)
2359.57 Usta Öğretici (Matbaacılık)
2359.58 Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)
2359.59 Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı)
2359.60 Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık)
2359.61 Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği)
2359.62 Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)
2359.63 Usta Öğretici (Mobilyacılık)
2359.64 Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım
2359.65 Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
2359.66 Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği)
2359.67 Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri)
2359.68 Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)
2359.69 Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği)
2359.70 Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)
2359.71 Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği)
2359.72 Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği)
2359.73 Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği)
2359.74 Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)
2359.75 Usta Öğretici (plastik İşlemeciliği)
2359.76 Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)
2359.77 Usta Öğretici (Saat Tamirciliği)
2359.78 Usta Öğretici (Sac İşleri)
2359.79 Usta Öğretici (Sayacılık)
2359.80 Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış
2359.81 Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri
2359.82 Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)
2359.83 Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
2359.84 Usta Öğretici (Tesviyecilik)
2359.85 Usta Öğretici (Tornacılık)
2359.86 Usta Öğretici (Trikotaj)
2359.87 Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri)
2359.88 Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu)
2359.89 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari)
2359.90 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik)
2359.91 Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri)
2359.92 Usta Öğretici (Ağaç Oymacılığı)
2359.93 Usta Öğretici (Ayakkabı İmalatçılığı)
2359.94 Usta Öğretici (Endüstriyel Bakım Onarım)
2359.95 Usta Öğretici (Ahşap Karoserciliği)
2359.96 Usta Öğretici (Ahşap Yat ve Tekne Yapımı)
2359.97 Usta Öğretici (Anahtarcılık ve Çilingirlik)
2359.98 Usta Öğretici (Avize İmalatçılığı)
2359.99 Usta Öğretici (Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış
2360.00 Usta Öğretici (Bilgisayar Teknik Servisçiliği)
2360.01 Usta Öğretici (bobinajcılık)
2360.02 Usta Öğretici (Büro Makineleri Teknik Servisçiliği)
2360.03 Usta Öğretici (Cam Ürün İşlemeciliği)
2360.04 Usta Öğretici (Cam Ürün Üretimi)
2360.05 Usta Öğretici (çanta Ve Saraciye)
2360.06 Usta Öğretici (Çelik Yapılandırmacılığı)
2360.07 Usta Öğretici (Çiçek Düzenlemeciliği)
2360.08 Usta Öğretici (Deri İşlemeciliği)
2360.09 Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve
2360.10 Usta Öğretici (Doğramacılık)
2360.11 Usta Öğretici (Dökümcülük)
2360.12 Usta Öğretici (Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü)
2360.13 Usta Öğretici (Elektrikli Ev Aletleri Teknik
2360.14 Usta Öğretici (Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve
2360.15 Usta Öğretici (Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış
2360.16 Usta Öğretici (İplikçilik)
2360.17 Usta Öğretici (Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı)
2360.18 Usta Öğretici (makine Ressamlığı)
2360.19 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Öncesi)
2360.20 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Sonrası)
2360.21 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (baskı)
2360.22 Usta Öğretici (Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı)
2360.23 Usta Öğretici (Mobilya Satış Elemanlığı)
2360.24 Usta Öğretici (Model ve Kalıp Hazırlama)
2360.25 Usta Öğretici (Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)
2360.26 Usta Öğretici (Örmecilik)
2360.27 Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve
2360.28 Usta Öğretici (Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik
2360.29 Usta Öğretici (Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı)
2360.30 Usta Öğretici (Seramik Dekorlama)
2360.31 Usta Öğretici (Seramik Şekillendirme)
2360.32 Usta Öğretici (Servis Elemanlığı)
2360.33 Usta Öğretici (Soğutma ve İklimlendirme)
2360.34 Usta Öğretici (Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği)
2360.35 Usta Öğretici (Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları
2360.36 Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı)
2360.37 Usta Öğretici (Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış
2360.38 Usta Öğretici (Vargel-Planyacılık)
2360.39 Usta Öğretici (Elektronik Malzemeler Satış
2360.40 Diksiyon Eğitmeni
2360.41 Yabancı Dil Uzman Öğreticisi
2360.42 Usta Öğretici (Yabancı Dil)
2360.43 Usta Öğretici (Diğer)
2360.44 Sebze ve Meyve İşleme Elemanı
2360.45 Belletici
2360.46 Hızlı Okuma Eğitmeni
2360.47 Uzman Öğretici
2360.48 Eğitmen
2360.49 İple Erişim Eğitmeni
2411.01 Bütçe Uzmanı
2411.02 Hesap Kontrolörü
2411.03 Hesap Uzmanı
2411.04 Kontrolör (Banka)
2411.05 Mali Denetçi
2411.06 Mali Kontrolör
2411.07 Serbest Muhasebeci- Mali Müşavir
2411.08 Muhasebe Şefi
2411.09 Muhasebeci
2411.10 Muhasip
2411.11 Murakıp (Muhasebe İşleri)
2411.12 Serbest Muhasebeci
2411.13 Yeminli Mali Müşavir
2411.14 Yönetim Muhasebecisi
2411.15 İç Kontrol Denetçisi (Banka)
2411.16 Gelirler Kontrolörü
2411.17 Gelirler Uzmanı
2411.18 Muhasebe Standardı Uzmanı
2411.19 Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı
2411.20 Maliyet Kontrol Koordinatörü
2411.21 İç Kontrolör Yardımcısı
2411.22 Maliyet Analiz Uzmanı
2411.23 Maliyet Analiz Bütçe Şefi
2411.24 Defterdarlık Uzmanı
2411.25 Vergi Uzmanı
2412.01 Finansman Planlamacısı
2412.02 Finansman Sorumlusu
2412.03 Gayrimenkul Planlamacısı
2412.04 Risk Yönetim Uzmanı (Banka)
2412.05 Yatırım Danışmanı
2412.06 Hazine Uzmanı (Banka)
2412.07 Hazine Operasyon Uzmanı (Banka)
2412.08 Hazine ve Maliye Uzmanı
2412.09 Bankacılık ve Finans Uzmanı
2412.10 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı
2413.01 Bono Analisti
2413.02 Finans Analisti
2413.03 Mali Analist
2413.04 Tahvil Analisti
2413.05 Yatırım Analisti
2413.06 Proje Finans Uzmanı
2413.07 Menkul Değerler Danışmanı
2413.08 Finansman Yöneticisi
2413.09 Finans Uzmanı
2413.10 Uluslararası Finans Uzmanı
2413.11 Yatırım Uzmanı
2413.12 Portföy Yöneticisi( Sermaya Piyasası)
2413.13 Muhasebe Ve Finans Yönetimi Uzmanı
2421.01 Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı
2421.02 Organizasyon Ve Yöntem Analisti
2421.03 Yönetim Analisti
2421.04 Danışman (Müşavir)
2421.05 Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı
2421.06 KOBİ Danışmanı
2421.07 Girişimcilik Uzmanı
2421.08 Organizasyonel Gelişim Uzmanı
2422.01 İş İstihbarat Memuru
2422.02 İş Politikası Analisti
2422.03 Uluslararası İlişkiler Uzmanı
2422.04 Denizcilik Uzmanı
2422.06 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı
2422.07 Etik ve Uyum Yöneticisi
2423.01 İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi)
2423.02 İstihdam Uzmanı
2423.03 İş Analisti
2423.04 Kariyer Danışmanı
2423.05 Mesleğe Yöneltme Uzmanı
2423.06 Meslek Analizcisi
2423.07 Mesleki Rehberlik Danışmanı
2423.08 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı
2423.09 Endüstri İlişkileri Uzmanı
2423.10 İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
2423.11 Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları
2423.12 İş Geliştirme Uzmanı
2423.13 Uzman (Genel)
2423.14 Uzman Yardımcısı (Genel)
2423.15 Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı
2423.16 İş ve Meslek Danışmanı
2423.17 Eğitim Danışmanı
2423.18 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı
2423.19 İşe Alım Uzmanı
2423.20 Endüstriyel İlişkiler Uzmanı
2423.21 Kariyer Psikolojik Danışmanı
2423.23 Personel Performansı Değerlendirme Uzmanı
2423.24 Sanatsal Yetenek Yöneticisi
2423.25 Özlük İşleri Uzmanı
2423.26 İşe Alım Personeli
2424.01 İşgücü Yetiştirme Uzmanı
2424.02 Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim
2424.03 Kurumsal Eğitmen
2431.01 İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu
2431.02 İlan Yazarı
2431.03 Pazar Araştırma Analisti
2431.04 Pazarlama Uzmanı
2431.05 Reklam Acentesi Yetkilisi
2431.06 Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
2431.08 Reklamcı
2431.09 Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı
2431.11 Proje Satış Sorumlusu
2431.12 Sayısal Medya Yapımcısı
2432.01 Basınla İlişkiler Görevlisi
2432.02 Halkla İlişkiler Görevlisi
2432.03 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı
2432.04 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
2432.05 Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri
2432.06 Sosyal Medya Uzmanı
2432.07 İletişim Uzmanı
2432.08 Yeni Medya İçerik Yönetmeni
2432.09 Kurumsal İletişim Uzmanı
2432.10 Sosyal Medya Yöneticisi
2432.11 Medya ve İletişim Teknikeri
2432.12 Medya Takip Uzmanı
2433.01 Reprezant (İlaç Tanıtım Elemanı)
2433.02 İşitme Cihazları Satış Danışmanı
2433.03 Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
2433.04 Teknik Satış Temsilcisi
2433.05 Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
2434.01 BT Satış Sorumlusu
2434.02 BT Satış Elemanı
2511.01 Sistem Analisti (BT)
2511.02 Sistem Çözümleyici
2511.03 Sistem Mimarı/Tasarımcısı
2511.04 BT Çözümleri Uzmanı
2511.05 Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)
2511.06 Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
2511.07 Bilişim Sistemleri Mühendisi
2511.08 Sistem Uzmanı/Danışmanı
2511.09 BT İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti)
2511.10 BT İş Analizi Elemanı
2511.11 Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim)
2511.12 Blok Zinciri Analisti
2511.13 Blok Zinciri Programcısı
2511.14 Dijital Dönüşüm Personeli
2511.15 Yapay Zeka Programcısı
2511.16 Yapay Zeka Sistem Analisti
2511.17 Bulut Bilişim Analisti
2512.01 Yazılım Mühendisi
2512.02 Bilgisayar Mühendisi
2512.03 Program Analisti
2512.04 Yazılım Tasarımcısı
2512.05 Yazılım Geliştiricisi
2512.06 Yapay Zeka Mühendisi
2512.07 Yazılım Geliştirme Teknisyeni
2513.01 Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)
2513.02 Web Programcısı
2513.03 Animasyon Programcısı
2513.04 Bilgisayar Oyunları Programcısı
2513.05 İnternet Geliştiricisi
2513.06 Çoklu Ortam Programcısı
2513.07 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu
2513.08 Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası
2514.01 Bilgisayar Programcısı
2514.02 Sistem Programcısı
2514.03 Uygulama Programcısı
2514.04 Mikrodenetleyici Programcısı
2514.05 Bilgi İşlem Destek Uzmanı
2514.06 Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
2514.07 Bilişim Personeli
2514.08 Oyun Geliştirme Uzmanı
2514.09 Dijital Oyun Tasarımcısı
2519.01 Mikroişlem Tasarımcısı
2519.02 Sistem Değerlendirmecisi
2519.03 Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)
2519.04 Yazılım Test Edicisi
2519.05 Sistem Test Edicisi
2519.06 Uygulama Destek Uzmanı (Bilişim)
2519.07 Donanım Geliştirme Uzmanı
2519.08 Etik Hacker
2521.01 Veri Tabanı Yöneticisi
2521.02 Veri Tabanı Analisti
2521.03 Ağ Veri Tabanı Yöneticisi
2521.04 Veri Tabanı Mimarı
2521.05 ETL Uzmanı/Danışmanı
2521.06 Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı
2521.07 Veri Bilimci
2521.08 İş Zekası Uzmanı
2521.09 Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı
2521.10 Veri Mühendisi
2522.01 Bilgisayar Ağı Yöneticisi
2522.02 Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
2523.01 Ağ Teknolojileri Uzmanı
2523.02 İletişim Analisti (Bilgisayar)
2523.03 Bilgisayar Ağı Analisti
2529.01 Bilgi Güvenlik Denetmeni
2529.02 Enformasyon Teknolojileri Uzmanı
2529.03 Dijital Adli Tıp Uzmanı
2529.04 Güvenlik Uzmanı (BİT)
2529.05 Bilgi Güvenliği Uzmanı
2529.06 İşletme Enformatiği Uzmanı
2529.07 Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı
2529.08 Adli Bilişim Mühendisi
2529.09 Siber Güvenlik Uzmanı
2529.10 Kişisel Verileri Koruma Uzmanı
2529.11 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı
2611.01 Hukuk Müşaviri
2611.02 Avukat
2611.03 Dava Vekili
2611.04 Hukukçu (Genel)
2619.02 Noter
2619.03 Adalet Uzmanı
2619.04 Arabulucu
2621.01 Diğer Arşivciler Ve Sorumluları
2621.02 Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu
2621.03 Arşivci
2621.04 Küratör
2621.05 Müze Uzmanı
2621.06 Sanat ve Kültür Yöneticisi
2622.01 Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları
2622.02 Kütüphaneci
2622.03 Kitap Pataloğu
2622.04 Kütüphaneci (Aksesyon /derleme Hizmetleri)
2622.05 Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri)
2622.06 Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri)
2622.07 Bilgi ve Belge Yöneticisi
2631.01 Ekonomist
2631.02 Ekonomist-Uzman
2631.03 Çalışma Ekonomisti
2631.04 Ekonometrist
2631.05 İşletmeci
2631.06 İslam Ekonomisti
2631.07 Kredi Analisti (Banka)
2631.08 Politika ve Ekonomi Uzmanı
2631.09 Ev Ekonomisti
2632.01 Antropolog
2632.02 Coğrafyacı
2632.03 Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim
2632.04 Sosyolog
2632.05 Arkeolog
2632.06 Sosyal Antropolog
2632.07 Fiziki Antropolog
2632.08 Halkbilimci (Folklorcu)
2632.09 Etnolog
2632.11 Hititolog
2632.12 İnsan ve Toplum Bilimcisi
2633.01 Siyaset Bilimci
2633.02 Tarihçi
2633.03 Sanat Tarihçisi
2633.04 Felsefeci
2633.05 Tarihçi (Yakın Dönem)
2633.06 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
2633.07 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı
2633.08 Bilim Tarihçisi
2635.13 Sosyal Güvenlik Uzmanı
2635.14 Aile Danışmanı
2635.15 Oyun Terapisti
2636.01 Din Adamı
2636.02 Müftü
2636.03 Murakıp (Din İşleri)
2636.04 Din Görevlisi
2636.05 İmam
2636.06 Kuran Öğreticisi
2636.07 Vaiz
2636.08 İlahiyatçı
2641.01 Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar
2641.02 Kitap Editörü
2641.03 Kitap Yayıncısı
2641.04 Müellif-Yazar
2641.05 Teknik Yazar
2641.06 Tiyatro Eleştirmeni Ve Dramaturg
2641.07 Dramatik Metin Yazarı
2641.08 Deneme Yazarı
2641.09 İnteraktif Medya Yazarı
2641.10 Roman Yazarı
2641.11 Oyun Yazarı
2641.12 Şair
2641.13 Senaryo Yazarı
2641.14 Konuşma Metni Yazarı
2641.15 Reklam Yazarı
2641.16 Lektör
2641.17 Film Tasarımı ve Yönetmeni
2641.18 Film Tasarım ve Yazarı
2643.01 Dilbilimci
2643.02 Mütercim (Çevirmen)
2643.03 Çevirmen/Tercüman
2643.04 Türkolog
2643.05 Seslendirme Çevirmeni
2643.06 İşaret Dili Çevirmeni
2643.07 El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı
2643.08 Tercüman (Japonca)
2643.09 Tercüman (Çince)
2643.10 Tercüman (Arapça)
2643.11 Tercüman (İngilizce)
2643.12 Tercüman (İtalyanca)
2643.13 Tercüman (Rusça)
2643.14 Tercüman (İspanyolca)
2643.15 Tercüman (Fransızca)
2643.16 Tercüman (Almanca)
2643.17 Tercüman (Yunanca)
2643.18 Tercüman (Macarca)
2643.19 Tercüman (Bulgarca)
2643.20 Tercüman (Hintçe)
2643.21 Tercüman (Farsça)
2643.22 Tercüman (Korece)
2643.23 Tercüman (Latince)
2643.24 Tercüman (Lehçe)
2643.25 Tercüman (Osmanlıca)
2643.26 Tercüman (Hollandaca)
2643.27 Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı)
2643.28 Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı)
2643.29 Filolog (Arnavut Dili ve Edebiyatı)
2643.30 Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)
2643.31 Filolog (Boşnak Dili ve Edebiyatı)
2643.32 Filolog (Bulgar Dili ve Edebiyatı)
2643.33 Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.34 Filolog (Çin Dili ve Edebiyatı)
2643.35 Filolog (Ermeni Dili ve Edebiyatı)
2643.36 Filolog (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.37 Filolog (Fars Dili ve Edebiyatı)
2643.38 Filolog (Fransız Dili ve Edebiyatı)
2643.39 Filolog (Gürcü Dili ve Edebiyatı)
2643.40 Filolog (İbrani Dili ve Edebiyatı)
2643.41 Filolog (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
2643.42 Filolog (İspanyol Dili ve Edebiyatı)
2643.43 Filolog (İtalyan Dili ve Edebiyatı)
2643.44 Filolog (Japon Dili ve Edebiyatı)
2643.45 Filolog (Kore Dili ve Edebiyatı)
2643.46 Filolog (Kürt Dili ve Edebiyatı)
2643.47 Filolog (Latin Dili ve Edebiyatı)
2643.48 Filolog (Leh Dili ve Edebiyatı)
2643.49 Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı)
2643.50 Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı)
2643.51 Filolog (Urdu Dili ve Edebiyatı)
2643.52 Filolog (Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.53 Filolog (Zaza Dili ve Edebiyatı)
2643.54 Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı)
2643.55 Filolog (Çerkez Dili ve Edebiyatı)
2643.56 Tercüman (Somalice)
2643.57 Tercüman (Danca)
2651.01 Bilgisayar Grafik Operatörü
2651.02 Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar
2651.03 Gravür Ressamı-Oyma Ve Yakma
2651.04 Heykeltıraş
2651.05 Karikatürist
2651.06 Reklam Ressamı
2651.07 Ressam
2651.08 Tablo Restorasyon Sanatkarı
2651.09 Sahne Ressamı (Dekor Ressamı)
2651.10 Mahyacı
2651.11 Ebruzen
2651.12 Sedefkar
2651.13 Tezhip Sanatçısı/Müzehhip
2651.14 Minyatürcü
2651.15 Hattat
2651.16 Katı'an
2651.17 Kalemkar
2651.18 Seramik Sanatçısı
2651.19 Vitraycı (Cam Süslemeci)
2651.20 Hakkak
2651.21 Mozaik Sanatçısı
2651.22 İndirmeci (Cam)
2651.23 Ressam (Kumlama)
2651.24 Filografi Sanatçısı
2651.25 Rölyef (Kabartma) Sanatları Yapımcısı
2651.26 Edirnekari Sanatçısı
2651.27 Medya ve Görsel Sanatlar Uzmanı
2651.28 Cam Füzyoncu
2651.29 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı/
2652.01 Diğer Kompozitörler
2652.02 Bestekar/kompozitör
2652.03 Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları
2652.04 Çalgıcı/Enstrümancı (Müzik)
2652.05 Koro Şefi
2652.06 Orkestra Şefi
2652.07 Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra
2652.08 Şarkıcı/Ses Sanatkarı
2652.09 Opera Sanatçısı
2652.10 Müzisyen
2652.11 Ney Sanatçısı (Neyzen)
2652.12 Piyanist
2652.13 Tuba Sanatçısı
2652.14 Trompet Sanatçısı
2652.15 Trombon Sanatçısı
2652.16 Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu)
2652.17 Obua Sanatçısı
2652.18 Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist)
2652.19 Korno Sanatçısı
2652.20 Viyola Sanatçısı
2652.21 Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)
2652.22 Flüt Sanatçısı
2652.23 Kontrbas Sanatçısı
2652.24 Arp Sanatçısı
2652.25 Keman Sanatçısı (Kemancı)
2652.26 Gitar Sanatçısı (Gitarist)
2652.27 Fagot Sanatçısı (Fagotçu)
2652.28 Ud Sanatçısı (Udi)
2652.29 Mehter Sanatçısı
2652.30 Kanun Sanatçısı (Kanuni)
2652.31 Kemençe Sanatçısı (Kemençeci)
2652.32 Bağlama Sanatçısı
2652.33 Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist)
2652.34 Bando Şefi
2652.35 Davulcu
2652.36 Zurnacı
2652.37 Cümbüş Sanatçısı
2652.38 Türk Halk Müziği Sanatçısı
2652.39 Türk Sanat Müziği Sanatçısı
2652.40 Darbukacı
2652.41 Geleneksel Türk Sanatları Sanatçısı
2653.01 Dans Sanatçısı/Dansçı
2653.02 Koreograf
2653.03 Bale Dansçısı
2653.04 Semazen
2653.05 Halk Oyunları Oyuncusu
2653.06 Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi)
2653.07 Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi)
2653.08 Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi)
2653.09 Halk Oyunları Oyuncusu (Bolu Yöresi)
2653.10 Halk Oyunları Oyuncusu (Bursa Yöresi)
2653.11 Halk Oyunları Oyuncusu (Denizli Yöresi)
2653.12 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek
2653.13 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın
2653.14 Halk Oyunları Oyuncusu (Giresun Yöresi)
2653.15 Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi)
2653.16 Halk Oyunları Oyuncusu (Iğdır Yöresi)
2653.17 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi)
2653.18 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi Kafkas)
2653.19 Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi)
2653.20 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek
2653.21 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın
2653.22 Halk Oyunları Oyuncusu (Ordu Yöresi)
2653.23 Halk Oyunları Oyuncusu (Siirt Yöresi)
2653.24 Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi)
2653.25 Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi)
2653.26 Halk Oyunları Oyuncusu (Bartın Yöresi)
2653.27 Halk Oyunları Oyuncusu (Karaman Yöresi)
2653.28 Halk Oyunları Oyuncusu (Adana Yöresi)
2653.29 Halk Oyunları Oyuncusu (Afyonkarahisar Yöresi)
2653.30 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Erkek Barları)
2653.31 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Halay)
2653.32 Halk Oyunları Oyuncusu (Amasya Yöresi)
2653.33 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi)
2653.34 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın
2653.35 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen)
2653.36 Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi)
2653.37 Halk Oyunları Oyuncusu (Artvin Yöresi)
2653.38 Halk Oyunları Oyuncusu (Aydın Yöresi)
2653.39 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek
2653.40 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın
2653.41 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma
2653.42 Halk Oyunları Oyuncusu (Hatay Yöresi)
2653.43 Halk Oyunları Oyuncusu (Batman Yöresi)
2653.44 Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi)
2653.45 Halk Oyunları Oyuncusu (Bilecik Yöresi)
2653.46 Halk Oyunları Oyuncusu (Bingöl Yöresi)
2653.47 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Erkek
2653.48 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Kadın
2653.49 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Erkek
2653.50 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Kadın
2653.51 Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)
2654.01 Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları
2654.03 Yapımcı-Sinema
2654.04 Yapımcı-Tiyatro
2654.05 Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi
2654.06 Prodüksiyon Amiri
2654.07 Prodüksiyon Amir Yardımcısı
2654.08 Sahne Yönetmeni
2654.09 Sinema Yönetmeni
2654.10 Işık Yönetmeni
2654.12 Teknik Yönetmen (Radyo)
2654.13 Fotoğraf Yönetmeni (Sinema)
2654.14 Kurgu- Ses ve Görüntü Yönetmeni
2654.15 Televizyon Program Yönetmeni
2654.16 Teknik Yönetmen (Televizyon)
2654.19 Kısa Film Yapımcısı
2654.21 Yönetmen
2654.22 Sahne Amiri
2654.23 Sahne Uzmanı
2654.24 Seslendirme Yönetmeni
2654.25 Sanat Yönetmeni (Film)
2654.26 Sanat Yönetmeni Yardımcısı (Film)
2654.27 İkinci Yönetmen Yardımcısı (Film)
2654.28 Görüntü Yönetmeni
2654.29 Birinci Yönetmen Yardımcısı (Film)
2655.01 Aktör (Oyuncu)
2655.02 Anlatıcı
2655.03 Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri
2655.04 Seslendirme Sanatçısı
2655.05 Tiyatro Oyuncusu
2655.06 Pandomim Oyuncusu
2659.01 Karagöz Sanatçısı
2659.02 Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı
2659.03 Akrobat
2659.04 Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları
2659.05 Diğer Sirk Sanatçıları
2659.06 Palyaço
2659.07 Sihirbaz
2659.08 Trapezci
2659.09 Animatör
2659.10 Çocuk Animatörü
2659.11 Stand-up Komedyeni
2659.12 Vantrilok
3111.01 Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri
3112.26 Tapu Kadastro Teknikeri
3112.27 Harita Teknikeri
3112.28 Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni
3112.29 Harita Kadastro Teknikeri
3112.30 Kadastro Teknisyeni
3112.31 Harita Teknisyeni
3142.26 Balık Yetiştirme Teknikeri
3142.27 Bitki Koruma Teknikeri
3142.28 Bitkisel Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri
(Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama
3142.29 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri
3142.30 Ziraat Teknisyeni
3142.31 Ziraat Teknikeri
3142.32 Organik Tarım Teknikeri
3142.33 Bitkisel Üretim Teknikeri
3142.34 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri
3142.35 Zeytin Endüstri Teknikeri
3142.36 Zeytin İşleme Teknisyeni
3142.37 Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri
3142.38 Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama Meslek Elemanı
3142.39 Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri
3142.40 Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri
3142.41 Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek
3142.42 Süt Hayvancılığı Teknikeri
3142.43 Besin Teknolojisi Teknisyeni
3142.44 Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Tekniker
3142.45 Çay Teknolojisi Teknisyeni
3142.46 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.47 Süt İşleme Teknisyeni
3142.48 Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri
3142.49 Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri
3142.50 Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü
3142.51 Hububat İşleme Elemanı
3142.52 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.53 Tarım Teknikeri
3142.54 Tarla Bitkileri Teknikeri
3142.55 Bahçe Bitkileri Teknisyeni
3142.56 Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri
3142.57 Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı
3142.58 Tarımsal Laboratuvar Teknikeri
3142.59 Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.60 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
3142.61 Tarla Bitkileri Teknisyeni
3142.62 Hayvan Yetiştiricisi
3142.63 Süt ve Besi Hayvancılığı Sağlık Teknikeri
3142.64 Un ve Unlu Mamuller Teknikeri
3142.65 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri
3142.66 Değirmencilik Teknisyeni
3142.67 Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri
3142.68 Laboratuvar Teknikeri
3142.69 Laboratuvar Teknikeri/Tarımsal Laboratuvar
3142.70 Pastacılık ve Ekmekçilik Teknikeri
3143.01 Orman Teknikeri
3143.02 Ağaç İşleri Teknikeri
3143.03 Ağaç İşleri Teknisyeni
3151.01 Gemi Baş Makine Zabiti
3151.02 Gemi Makine Zabiti
3151.03 Gemi Makine Kontrolörü-Deniz
3151.04 Gemi Elektroniği ve Haberleşme Teknisyeni
3151.05 Tarama Uzmanı (Kaptan)
3151.06 Makine Enspektörü
3151.07 Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni
3151.08 Kompresörcü (Gemi)
3151.09 Denizcilik Teknisyeni
3151.10 Tren Ferisi Makinisti
3151.11 Gemi Yağcısı
3151.12 Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti
3151.13 Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti
3151.14 Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti
3151.15 Sınırlı Makine Zabiti
3151.16 Tarama Uzmanı Yardımcısı
3151.17 Deniz Buhar ve Motor Makinisti
3152.01 Dok Kaptanı
3152.02 Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları
3152.03 Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)
3152.04 Gemi Süvarisi (Deniz)
3152.05 Gemi Süvarisi (İç Sularda)
3152.06 Kılavuz Kaptan-Gemi
3152.07 Seyir Zabiti
3152.08 Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Vardiya Zabiti
3152.09 Uzakyol Güverte Zabiti
3152.10 Uzakyol Kaptanı
3152.11 Bot Kaptanı
3152.12 Yakın Yol Güverte Zabiti
3152.13 İç Su Aracı Sürücüsü
3152.14 Tren Ferisi Kaptanı
3152.15 Güverte İşletme Teknisyeni/Gemi Yönetimi
3152.16 Romorkör Kaptanı
3152.17 Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Zabiti
3152.18 Yat Kaptanı
3152.19 Uzakyol Birinci Zabiti
3152.20 Feribot Kaptanı
3152.21 Uzakyol Vardiya Zabiti
3152.22 Sınırlı Kaptan
3311.01 Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı/Borsa
3311.02 Döviz Alım Satım Aracısı (Broker)
3311.03 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek
3311.04 Kambiyocu
3311.05 Emtia Borsası Meslek Elemanı
3311.06 Borsa ve Finans Meslek Elemanı
3311.07 Finans Hizmetleri Elemanı
3312.01 Kredilendirme Görevlisi
3312.02 Mortgage Görevlisi
3313.01 Muhasebe Yardımcı Elemanı
3313.02 Maliye Meslek Elemanı
3314.01 Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri
3315.01 Mezatçı
3315.02 Muhammin
3315.03 Sigorta Eksperi
3315.04 Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza)
3315.05 Nümismat
3315.06 Motorlu Kara Taşıtları Eksperi
3315.07 Başkeşifçi (Gemi)
3315.08 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Uzmanı
3315.09 Permitmen
3321.01 Sigorta Acentesi Teknik Personeli
3321.02 Elementer Sigorta Temsilcisi
3321.03 Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat
3321.04 Sigortacı
3321.05 Sigorta Aracısı
3321.06 Bireysel Emeklilik Aracısı
3322.01 Fabrika Satış Temsilcisi
3322.02 Ticari Reprezant
3322.03 Pazarlamacı
3322.04 Satış Yönetimi Meslek Elemanı
3322.05 Satış Temsilcisi / Plasiyer
3322.06 Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı
3322.07 Pazarlamacı (Kuruyemiş)
3322.08 Bayi Temsilcisi (Gıda)
3322.09 Uluslararası Satış Elemanı
3322.10 Pazarlamacı (Çorap)
3322.11 Satış Sonrası Hizmet Personeli
3322.12 Pazarlama Sorumlusu
3322.13 Ürün Uzmanı
3322.14 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
3322.15 Kullanıcı Deneyimi Uzmanı
3322.16 Satış Sorumlusu
3322.17 Elektronik Ticaret ve Yönetimi Uzmanı
3323.01 Mubayaacı
3323.02 Satın Alma Sorumlusu
3323.03 Satın Alma Görevlisi
3323.04 Satın Alma Şefi
3323.05 Satın Alma Uzmanı
3323.06 Satın Alma Sorumlusu (Kuruyemiş)
3323.07 Zeytin Alıcısı/Meydancı
3324.01 Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokerı
3331.01 Gümrük Müşaviri
3331.02 Dış Ticaret Uzmanı
3331.03 İthalat-İhracat Meslek Elemanı
3331.04 Gümrük İşletme Meslek Elemanı
3331.05 Gümrük Müşavir Yardımcısı
3331.06 Gümrük Stajyeri
3331.07 Dış Ticaret Meslek Elemanı
3331.08 Dış Ticaret Şefi
3331.09 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
3331.10 Gümrük İşletmecisi
3332.01 Düğün Düzenleyicisi
3332.02 Konferans Düzenleyicisi
3332.03 Organizasyon Sorumlusu
3332.04 Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon
3333.01 Tarım Aracısı
3334.01 Emlak Komisyoncusu
3334.02 Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak
3339.01 Antikacı
3339.02 Marka Patent Satış Elemanı
3339.03 Patent Müşaviri
3339.04 Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel
3339.05 Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç)
3339.06 İlan Ve Reklam Satıcısı
3339.07 İşletme Yönetimi Meslek Elemanı
3339.08 İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)
3339.09 Reklam Koordinatörü (Gazete)
3339.10 Menajer (Spor)
3339.11 Kontrat Sorumlusu
3339.12 Satış Koordinatörü (İnşaat)
3339.13 Kamuoyu Araştırmacısı
3339.14 Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)
3339.15 Tur Operatörü
3339.16 Marka İletişimi Teknikeri
3339.17 Gençlik Lideri
3339.18 Doküman Kontrol Sorumlusu
3339.19 Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete)
3339.20 Marka Vekili
3339.21 Patent Vekili
3341.01 Telgraf Telem Şefi
3341.02 Büro Nezaretçisi
3341.03 Diğer Büro Nezaretçileri
3341.04 Şef-Kamu Kuruluşları
3341.05 Çağrı Merkezi Yöneticisi
3341.06 Hava Yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi
3341.07 Bölge Kontrolörü (Demiryolu)
3341.08 İdari İşler Uzmanı
3341.09 Vardiya Amiri (Genel)
3341.10 Çağrı Merkezi Takım Lideri
3341.12 Yurt Yönetim Memuru
3341.13 İdari İşler Şefi
3341.14 Birim Sorumlusu
3341.15 İnsan Kaynakları Şefi
3342.01 Hukuk Sekreteri
3343.01 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı
3343.02 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı
3343.03 Mahalli İdareler Meslek Elemanı
3343.04 Sosyal Bilimler Meslek Elemanı
3343.05 Raportör
3343.06 Yönetici Sekreteri
3344.01 Tıbbi Sekreter
3344.02 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık
3344.03 Tıbbi Sekreter-Poliklinik
3344.04 Tıbbi Sekreter-Laboratuvar
3344.05 Tıbbi Sekreter-Ameliyathane
3344.06 Tıbbi Sekreter-Klinik
3344.07 Diş Hekimi Sekreteri
3344.08 Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı
3351.01 Gümrük Memuru
3351.02 Gümrük Kontrolörü
3351.03 Pasaport Kontrol Memuru
3351.04 Gümrük Muayene Memuru
3351.05 Gümrük Muhafaza Memuru
3351.06 Gümrük Gözetim Memuru
3352.01 Vergi Memuru
3352.02 Vergi Denetmeni
3353.01 Sosyal Yardımlar Memuru
3353.02 Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı
3353.03 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
3354.01 Ruhsat Memuru
3354.02 Pasaport Ve Lisans Takip Memuru
3355.01 Dedektif
3359.01 Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı
3359.02 Denetçi-Kamu
3359.03 İç Denetçi (Kamu)
3359.04 Denetçi Yardımcısı
3359.05 Kontrolör
3359.06 Kontrolör Yardımcısı (Diğer)
3359.07 Denetmen
3359.08 Denetmen Yardımcısı
3359.09 Denetçi
3359.10 Kontrolör (Kooperatif)
3359.11 Fiyat Kontrolörü (Gıda)
3359.12 Belediye Zabıtası
3359.13 Müfettiş
3359.14 Müfettiş Yardımcısı
3359.15 Yerel Yönetimler Meslek Elemanı(Mahalli İdareler
3359.16 Marka Uzmanı
3359.17 Patent Uzmanı
3359.18 İç Denetçi (Özel Sektör)
3359.19 Baş Müfettiş
3359.20 Araştırmacı
3359.21 Dernekler Denetçisi
3359.22 Zabıta Amiri
3359.23 Zabıta Komiseri
3411.01 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreteri
3411.02 İstihbarat Memuru
3411.03 Adalet Meslek Elemanı
3411.04 Dava Takip Memuru
3411.05 Mübaşir
3411.06 İcra Memuru
3411.07 Noter Başkatibi
3411.08 Noter Katibi
3411.09 Zabıt Katibi
3411.10 İcra Katibi
3412.01 Ev İdaresi Meslek Elemanı
3412.02 Kooperatifçilik Meslek Elemanı
3412.03 Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü
3412.04 Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı
3412.05 Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
3412.06 Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı
3412.07 Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket
3412.08 Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı
3412.09 Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Teknikeri
3413.01 Diğer Din Görevlileri
3413.02 Müezzin-Kayyım
3413.03 Manevi Danışman
3421.01 Diğer Sporcular Ve İlgili Personel
3421.02 Genel Kaptan-Spor
3421.03 Jokey
3421.04 Profesyonel Sporcu
3421.05 Futbolcu
3421.06 Voleybolcu
3421.07 Hentbolcu
3421.08 Basketbolcu
3421.09 Halterci
3421.10 Yüzücü
3421.11 Atıcı
3421.12 Tekvandocu
3421.13 Güreşçi
3421.14 Atlet
3421.15 Jimnastikci
3421.16 Kareteci
3421.17 Boksör
3421.18 Atlı Cirit Sporcusu
3421.19 Golf Sporcusu
3421.20 Budokai-do Sporcusu
3421.21 Aikido Sporcusu
3421.22 Wushu Sporcusu
3421.23 Masa Tenisi Sporcusu
3421.24 Judocu
3421.25 Kick Boks Sporcusu
3421.26 Muay Thai Sporcusu
3421.27 Bocce Sporcusu
3422.01 Kültür Fizik Eğitimcisi
3422.02 Antrenör (Spor Eğitmeni)
3422.03 Spor Hakemi
3422.04 Teknik Direktör
3422.05 Futbol Antrenörü
3422.06 Voleybol Antrenörü
3422.07 Hentbol Antrenörü
3422.08 Basketbol Antrenörü
3422.09 Halter Antrenörü
3422.10 Yüzme Antrenörü
3422.11 Atıcılık Antrenörü
3422.12 Tekvando Antrenörü
3422.13 Güreş Antrenörü
3422.14 Atletizmantrenörü (atma)
3422.15 Jimnastik Antrenörü
3422.16 Karete Antrenörü
3422.17 Kondisyoner
3422.18 Boks Antrenörü
3422.19 Halk Oyunları Antrenörü
3422.20 Buz Pateni Eğitmeni
3422.21 Kayak Eğitmeni
3422.22 Tenis Eğitmeni
3422.23 Sportif Eğitim Uzmanı
3422.24 Atletizm Antrenörü (Atlama)
3422.25 Atletizm Antrenörü (Koşu)
3422.26 Futbol Hakemi (Orta Hakem)
3422.27 Masa Tenisi Baş Hakemi
3422.28 Masa Tenisi Yardımcı Hakemi
3422.29 Masa Tenisi Hakemi
3422.30 Satranç Hakemi
3422.31 Buz Pateni Hakemi
3422.32 Satranç Antrenörü
3422.33 Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem)
3422.34 Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem)
3422.35 Okçuluk Hakemi
3422.36 Satranç Eğitmeni
3422.37 Voleybol Baş Hakemi
3422.38 Voleybol Çizgi Hakemi
3422.39 Voleybol Yardımcı Hakemi
3422.40 Voleybol Yazı Hakemi
3422.41 Tenis Antrenörü
3422.42 Yüzme Eğitmeni
3422.43 Sörf Eğitmeni
3422.44 Bisiklet Antrenörü
3422.45 Tenis Çizgi Hakemi
3422.46 Budokai-Do Antrenörü
3422.47 Budokai-Do Hakemi
3422.48 Aikido Antrenörü
3422.49 Aikido Hakemi
3422.50 At Start Görevlisi
3422.51 Wushu Antrenörü
3422.52 Wushu Hakemi
3422.53 Gençlik ve Spor Uzmanı
3422.54 Bilardo Eğitmeni
3422.55 Masa Tenisi Antrenörü
3422.56 Okçuluk Antrenörü
3422.57 Spor Uzmanı
3422.58 Golf Eğitmeni
3422.59 Golf Antrenörü
3422.60 Golf Hakemi
3422.61 Judo Antrenörü
3422.62 Kick Boks Antrenörü
3422.63 Kick Boks Hakemi
3422.64 Muay Thai Antrenörü
3422.65 Muay Thai Hakemi
3422.66 Badminton Antrenörü
3422.67 Yetenekli ve Yıldız Sporcu Tespit Görevlisi (SCOUT)
3422.68 Pilates Eğitmeni
3422.69 Spor Bilimcisi
3422.70 Spor Yöneticisi
3422.71 Eskrim Antrenörü
3422.72 Zeka Oyunları Eğitmeni
3422.73 Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü
3422.74 Dağcılık Antrenörü
3422.75 Dağ Kayağı Antrenörü
3422.76 Spor Tırmanış Antrenörü
3422.77 Dağ Kayağı Hakemi
3422.78 Spor Tırmanış Hakemi
3422.79 Oryantiring Antrenörü
3422.80 Oryantiring Hakemi
3422.81 Beyzbol Antrenörü
3422.82 Beyzbol Hakemi
3422.83 Korumalı Futbol Antrenörü
3422.84 Korumalı Futbol Hakemi
3422.85 Ragbi Antrenörü
3422.86 Ragbi Hakemi
3422.87 Softbol Antrenörü
3422.88 Softbol Hakemi
3422.89 Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol Antrenörü
3422.90 Ampute Futbol Antrenörü
3422.91 Binicilik Antrenörü
3422.92 Spor Yönetimi Meslek Elemanı
3422.93 Dans Sporları Antrenörü
3423.01 Snovbord (Snowboard) Eğitmeni
3423.02 Rekreasyon Uzmanı
3423.03 Binicilik Eğitmeni
3423.04 Yelken Eğitmeni
3423.05 Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
3423.06 Dalış Eğitmeni
3423.07 Step-Aerobik Eğitmeni
3423.08 Rekreasyon Eğitmeni
3423.09 Yoga Eğitmeni
3423.10 Rota Yapıcı
3423.11 Spor Tırmanış Emniyetçisi
3423.12 Yürüyüş Lideri
3423.13 Dağ Mihmandarı
3423.14 Oryantiring Haritacısı
3423.15 Oryantiring Parkur Planlayıcısı
3423.16 Nefes Koçu
3431.01 Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar
3431.02 Fotoğrafçı
3431.03 Foto Muhabiri
3431.04 Fotoğrafçı-Portre
3431.05 Fotoğrafçı-Ticari Resimler
3431.06 Fotoğrafçılık Teknikeri
3431.07 Fotoğraf Çekimci
3431.08 Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve
3431.09 Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni
3431.10 Fotoğraf Sanatçısı
3431.11 Fotoğraf ve Video Çekimcisi
3431.12 Fotoğraf Görüntü İşleme ve Baskı Operatörü
3432.01 İç Tezyinat Dekoratörü
3432.02 Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü
3432.03 Tasarımcı (Dekor)
3432.04 Mobilya İskeleti ve Döşemesi
3432.05 Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri
3432.06 Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri
3432.07 İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı
3432.08 Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni
3432.09 Dekoratör
3432.10 Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon
3432.11 Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri
3432.12 Dekor Teknikeri
3432.13 Yapı Dekorasyon Teknisyeni
3432.14 İç Mekan Koruma ve Yenileme Teknikeri
3432.15 Halı Desinatörü
3432.16 Mobilya İç Mekan Ressamı
3432.17 İç Mekan Teknik Ressamı
3432.18 İç Mekan Tasarımcısı
3432.19 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme
3432.20 Vitrin Düzenleme Elemanı
3432.21 Dekoratör Yardımcısı
3433.01 Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri
3433.02 Mimari Restorasyon Teknisyeni
3433.03 Mimari Restorasyoncu
3433.04 Post Doldurucu-Tahnitçi
3433.05 Mimari Restorasyon Teknikeri
3433.06 Kültürel Miras ve Turizm Meslek Elemanı
3433.07 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı
3434.01 Aşçıbaşı
3434.02 Mutfak Şefi
3434.03 Kahvaltı Şefi
3434.04 Gastronomi Uzmanı
3434.05 Aşçıbaşı Yardımcısı
3435.01 Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni
3435.02 Görsel Efekt Uzmanı (Post Prodüksiyon)
3435.03 Yüzey Süslemecisi
3435.04 Deri Giyim Elemanı/ Deri Konfeksiyon Elemanı
3435.05 Deri Konfeksiyon Teknikeri
3435.06 Deri Teknolojisi Teknikeri
3435.07 Plastik Sanatlar Teknisyeni
3435.08 Yapma Bebek Teknisyeni
3435.09 Cast direktörü
3435.10 Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı
3435.11 Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı
3435.12 Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı
3435.14 Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı
3435.15 Ahşap Teknolojisi Teknisyeni
3435.16 Dövmeci
3435.17 Deri Aksesuarları Teknisyeni
3435.18 Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri
3435.19 Mobilya Süslemecisi
3435.20 Figüran
3435.21 Işık Asistanı
3435.22 Işıkçı
3435.23 Suflör
3435.24 Kondüvit
3435.25 Dublör
3435.26 Video Montaj ve Efekt Uzmanı
3435.27 Aksesuar Sorumlusu (Film)
3435.28 Devamlılık Asistanı
3435.29 Üçüncü Yönetmen Yardımcısı (Film)
3435.30 Time-Code Asistanı
3435.31 Kostüm Tasarım Yardımcısı
3435.32 Set Aksesuar Sorumlusu (Film)
3435.33 Sahne Işık ve Ses Teknikeri
3511.01 Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri
3511.02 Elektronik Bilgisayar Operatörü
3511.03 Bilişim Uzmanı
3511.04 Bilgisayar Operatörü Meslek Elemanı
3511.05 Bilgi İşlem Donanım Görevlisi
3511.06 Bilgisayar Operatörü
3511.07 Bilgisayar Teknolojileri Teknikeri
3511.08 Sistem İşletme Sorumlusu
3511.09 Sistem İşletmeni
3512.01 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri
3512.03 Bilgisayar Teknisyeni
3512.04 Bilgisayar Program Teknisyeni
3512.05 Veri Tabanı Programcısı Teknisyeni
3512.06 Yazılım Destek Uzmanı
3512.07 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni
3512.08 Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım
3512.09 Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
3512.10 Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
3512.11 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
3512.12 İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı
3512.13 Bilişim / Bilgi Güvenliği Teknolojisi Teknikeri
3512.14 Mobil Teknolojileri Teknikeri
3512.15 Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı
3513.01 Ağ İşletmeni / Ağ Teknolojileri Elemanı
3513.02 İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri
3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı
3513.04 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
3513.05 Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi)
3513.06 Sistem ve Ağ Uzmanı
3513.07 Bulut Bilişim Uzmanı
3514.01 E-Ticaret ve Pazarlama Elemanı
3514.02 Web Programcılığı Teknisyeni
3514.03 Web Sitesi Yöneticisi
3514.04 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
3514.05 Youtuber
3514.06 Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri
3514.07 Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Uzmanı
3521.01 Diğer Ses Cihazları Operatörleri
4110.01 Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)
4110.02 Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
4110.03 Büro Memuru (Genel)
4110.04 Diğer Büro Memurları
4110.05 Abone İşleri Memuru
4110.06 Nüfus Memuru
4110.07 Memur (Okul)
4110.08 Büro Yönetimi Elemanı
4110.09 Memur
4110.10 İdari Büro Görevlisi
4110.11 İdari Destek Görevlisi
4110.12 Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı
4120.01 Steno Sekreter
4120.02 Sekreter
4120.03 Ticaret Sekreteri
4120.04 Sekreter (Order Taker)
4131.01 Daktilograf
4131.02 Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar
4131.03 Steno Daktilograf
4131.04 Diğer Teletaypistler
4131.06 Teleks Operatörü
4131.07 Teletaypist
4132.01 Bilgisayar İşletmeni
4132.02 Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri
4132.03 Kart Delme Makinesi Operatörü
4132.04 Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü
4132.05 Veri Giriş Kontrol İşletmeni
4132.06 Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
4132.07 Barkodcu
4132.08 Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme
4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı
4132.10 Veri Giriş Elemanı
4132.11 Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü
4132.12 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü
4132.13 Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek Elemanı
4132.14 Sismik Veri Kayıt Operatörü/Observer
4211.01 Bireysel Operasyon Uzmanı (Banka)
4211.02 Satış Destek Uzmanı (Banka)
4211.03 Müşteri Temsilcisi (banka)
4211.04 Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka)
4211.05 Veznedar
4211.06 Gişe Memuru-Ptt
4211.07 Veznedar-Banka
4211.08 Veznedar-Otel
4211.09 Bankacılık Meslek Elemanı
4211.10 Banka Gişe Yetkilisi
4211.11 Pazarlama Yetkilisi (Banka)
4211.12 Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı
4211.13 Portföy Elemanı (banka)
4211.14 Mutemet
4211.15 Sayman
4211.16 Direkt Satış Uzmanı (Banka)
4211.17 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
4211.18 Yönetmen (Banka)
4211.19 Yönetmen Yardımcısı (Banka)
4211.20 Servis Yetkilisi (Banka)
4211.21 Servis Görevlisi (Banka)
4211.22 Döviz Alım Satım Elemanı
4211.23 Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka)
4211.24 Tasarruf Operasyon Uzmanı
4212.01 Bahisçi (Spor)
4212.02 Krupiye
4213.01 İkrazatçı (Borç Para Veren)
4214.01 Bağış Toplama Elemanı
4214.02 Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı
4214.03 Yardım Tahsilatçısı
4221.02 Seyahat İşletmecisi
4221.03 Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı
4221.04 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
4221.05 Operasyon Elemanı/Tur Operatörü
4221.06 Rezervasyon Elemanı (Havayolu)
4221.07 Seyahat Acentesi Elemanı
4221.09 Turizm Danışma Elemanı
4221.10 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı
4222.01 Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları
4222.02 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
4222.03 Aktivasyon Görevlisi
4222.04 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka)
4222.05 Çağrı Merkezi Elemanı
4222.06 Çağrı Karşılama Personeli
4223.01 Büro Memuru (Haberleşme)
4223.02 Telefon Santral Operatörü
4223.03 Telefon Santral Operatörü (Otel)
4223.04 İtfaiye Santral Memuru
4224.01 Rezervasyon Görevlisi-Otel
4224.02 Ön Büro Şefi
4224.03 Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)
4224.04 Rezervasyon Elemanı
4224.05 Ön Kasa Elemanı
4224.06 Resepsiyon Şefi
4224.07 Rezervasyon Şefi
4225.01 Müracaat Görevlisi
4225.02 Danışma Şefi (Bel Captain)
4225.03 Danışma Görevlisi-Otel
4226.02 Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)
4226.03 Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)
4227.01 Anketör
4229.01 Hasta Danışmanı
4229.02 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
4229.03 Danışma Memuru
4229.04 Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı
4229.05 Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı
4229.06 Otomotiv Servis Danışmanı
4229.07 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
4229.08 Hasta Hakları Sorumlusu
4229.09 Hasta Kabul Görevlisi
4311.01 Büro Memuru (Maliyet Hesabı)
4311.02 Diğer Muhasebeciler
4311.03 Muhasebe Görevlisi (Otel)
4311.04 Maliyet Kontrolörü (Cost Control)
4311.05 Muhasebe Elemanı
4311.06 Ön Muhasebeci
4311.07 Muhasebe Meslek Elemanı
4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek
4311.09 Medikal Muhasebe Elemanı
4311.10 Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı
4311.11 Muhasebe Yetkili Yardımcısı
4311.12 Muhasebe Yetkilisi
4311.13 Muhasebe Uzmanı
4311.14 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
4312.01 Sigorta Memuru
4312.02 Büro Memuru (Maliye)
4312.03 İstatistik Büro Elemanı
4312.04 Kooperatif Büro Elemanı
4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)
4313.02 Tahakkuk Memuru
4313.03 Özlük İşleri Personeli
4321.01 Malzemeci (Spor)
4321.02 Depo Sorumlusu
4321.03 Tartı Büro Elemanı/Kantarcı
4321.04 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)
4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)
4321.06 Ambar Sorumlusu
4321.07 Diğer Stok Memurları
4321.08 Tesellüm Görevlisi (Otel)
4321.09 Ambarcı (Tersane)
4321.10 Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)
4321.11 Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni
4321.12 Ambar ve Antrepo Şefi
4321.13 Kumanyacı
4321.14 Ambarcı (Otomotiv)
4321.15 Ambar/Depo Görevlisi
4321.16 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
4321.17 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
4321.18 Emanet Memuru
4321.19 Lojistik Takip Analisti
4321.20 Lojistik Operasyon Elemanı
4321.21 Lojistik Operasyon Sorumlusu
4321.22 Lojistisyen
4321.23 Lojistik Meslek Elemanı
4321.24 Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
4321.25 Lojistik Elemanı
4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)
4321.27 Emanet Görevlisi
4321.28 Ambarcı (Tekstil)
4321.29 Kapı/Kantar Görevlisi
4321.30 Ölçü Tespit Elemanı
4321.31 Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
4321.32 Depocu (Giyim Üretim)
4321.33 Yediemin
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