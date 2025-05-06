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Resmen Yürürlüğe Girdi: Atatürk Havalimanı İçin Dikkat Çeken Karar

Resmen Yürürlüğe Girdi: Atatürk Havalimanı İçin Dikkat Çeken Karar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.05.2025 - 14:07

Atatürk Havalimanı için dikkat çeken bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk Havalimanı'nın termal binaları 'teknopark' ilan edildi.

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7 Nisan 2019’da sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022’de ise kargo uçuşlarına son verilen Atatürk Havalimanı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

7 Nisan 2019’da sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022’de ise kargo uçuşlarına son verilen Atatürk Havalimanı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Atatürk Havalimanı için alınan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı terminal binalarının 'teknopark' ilan edildiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı terminal binalarının 'teknopark' ilan edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kacır, 'Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak' dedi.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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