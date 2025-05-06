Resmen Yürürlüğe Girdi: Atatürk Havalimanı İçin Dikkat Çeken Karar
Atatürk Havalimanı için dikkat çeken bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk Havalimanı'nın termal binaları 'teknopark' ilan edildi.
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7 Nisan 2019’da sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022’de ise kargo uçuşlarına son verilen Atatürk Havalimanı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı terminal binalarının 'teknopark' ilan edildiğini açıkladı.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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