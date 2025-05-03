Ticaret Bakanlığı Kararını Verdi: Dört Cep Telefonu Modeli Piyasadan Toplatılıyor
Cep telefonu almak isteyenler dikkat. 4 cep telefonu modelinin satışı yasaklandı. Ticaret Bakanlığı, Dıjıtsu, Reeder ve Hikıng markalarına ait bazı cep telefonu modellerinin satışını yasakladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nden 2 Mayıs tarihli yeni bir liste yayımladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden cep telefonu modellerine yönelik önemli bir adım attı.
Satışı yasaklanan cep telefonu modelleri arasında ise şu modeller yer aldı:
Listede akıllı telefonun da olduğu görüldü.
Listede bir de kablosuz hoparlör yer aldı. Ac 1200 model kablosuz hoparlörün de Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 cep telefon modelinin bulunduğu listede Hikıng markasının 2 ürünü yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın