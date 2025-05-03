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Ticaret Bakanlığı Kararını Verdi: Dört Cep Telefonu Modeli Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı Kararını Verdi: Dört Cep Telefonu Modeli Piyasadan Toplatılıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.05.2025 - 13:11

Cep telefonu almak isteyenler dikkat. 4 cep telefonu modelinin satışı yasaklandı. Ticaret Bakanlığı, Dıjıtsu, Reeder ve Hikıng markalarına ait bazı cep telefonu modellerinin satışını yasakladı.

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nden 2 Mayıs tarihli yeni bir liste yayımladı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nden 2 Mayıs tarihli yeni bir liste yayımladı.

Bazı cep telefonları teknik güvenlik testlerini geçemedi. Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden cep telefonu modellerine yönelik önemli bir adım attı.

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden cep telefonu modellerine yönelik önemli bir adım attı.

Bakanlık tarafından paylaşılan listede Dıjıtsu, Reeder, Hikıng marka cep telefonlarının bazı modellerinin yasaklandığı açıklandı.

Satışı yasaklanan cep telefonu modelleri arasında ise şu modeller yer aldı:

Satışı yasaklanan cep telefonu modelleri arasında ise şu modeller yer aldı:

  • Simtel İletişim A.Ş.’nin Dıjıtsu markalı Dct 90 model cep telefonu,

  • Reeder markalı S19 Max Pro S Zoom model cep telefonu

  • Hikıng markalı X11 model cep telefonu

  • Hikıng markalı X9 model cep telefonu

Listede akıllı telefonun da olduğu görüldü.

Listede akıllı telefonun da olduğu görüldü.

Bildirimin açıklama kısmında, ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin bazı maddelerindeki gereklere uymadığı belirtildi.

Listede bir de kablosuz hoparlör yer aldı. Ac 1200 model kablosuz hoparlörün de Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu açıklandı.

Listede bir de kablosuz hoparlör yer aldı. Ac 1200 model kablosuz hoparlörün de Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu açıklandı.

Yasaklanan ürünlerin görselleriyle birlikte kamuoyuna sunulan listede, teknik yetersizliklerin ayrıntılarına da yer verildi.

Telsiz ekipmanlarının piyasaya sürülmeden önce belirli teknik standartları karşılaması gerekiyor. Yönetmeliğin 5. maddesi; cihazların diğer telsiz sistemleriyle uyumlu çalışmasını, evrensel şarj cihazlarıyla entegre olmasını, kişisel verilerin korunmasını, acil durum çağrılarına erişim sağlamasını ve engelli bireyler için erişilebilirlik özellikleri içermesini şart koşuyor.

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4 cep telefon modelinin bulunduğu listede Hikıng markasının 2 ürünü yer aldı.

4 cep telefon modelinin bulunduğu listede Hikıng markasının 2 ürünü yer aldı.

Bakanlık bu modellerin, kullanıcı güvenliğini ve iletişim altyapısıyla uyumluluğu sağlayacak temel teknik koşulları yerine getirmediğini vurguladı.

Söz konusu cihazların yasaklanma nedenleri arasında; ortak şarj cihazlarıyla uyumsuzluk, diğer telsiz ekipmanlarıyla iletişim kuramama, Avrupa Birliği ve Türkiye’de kullanılan arayüzlerle bağlantı kuramama gibi teknik eksiklikler yer aldı. Ayrıca, acil durum hizmetlerine erişim gibi kritik fonksiyonları desteklememeleri de cihazların güvensiz olarak sınıflandırılmasına neden oldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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