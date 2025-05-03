Ticaret Bakanlığı Kararını Verdi: Dört Cep Telefonu Modeli Piyasadan Toplatılıyor

Bakanlık bu modellerin, kullanıcı güvenliğini ve iletişim altyapısıyla uyumluluğu sağlayacak temel teknik koşulları yerine getirmediğini vurguladı.

Söz konusu cihazların yasaklanma nedenleri arasında; ortak şarj cihazlarıyla uyumsuzluk, diğer telsiz ekipmanlarıyla iletişim kuramama, Avrupa Birliği ve Türkiye’de kullanılan arayüzlerle bağlantı kuramama gibi teknik eksiklikler yer aldı. Ayrıca, acil durum hizmetlerine erişim gibi kritik fonksiyonları desteklememeleri de cihazların güvensiz olarak sınıflandırılmasına neden oldu.