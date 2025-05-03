Sallanmaya Devam Ediyor! İstanbul'da Hissedilen 3.7 Büyüklüğünde Deprem: ''1 Ay Daha Sürecek''

23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından İstanbul sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD merkez üssünün Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi olduğunu ve depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklarken, Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak paylaştı.