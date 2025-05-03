Sallanmaya Devam Ediyor! İstanbul'da Hissedilen 3.7 Büyüklüğünde Deprem: ''1 Ay Daha Sürecek''
23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından İstanbul sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD merkez üssünün Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi olduğunu ve depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklarken, Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak paylaştı.
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Depremin ardından AHaber canlı yayınına katılan Prof. Dr Şükrü Ersoy, artçı depremlerin 1 ay daha süreceğini açıkladı.
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AFAD'ın paylaşımı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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