Kızıyla Davalık Olan İş İnsanı İnan Kıraç Hakkında Yeni Gelişme: Mahkeme Avukatların Görevine Son Verdi
Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç davalık olmuştu. Babasının evlenmesi sonrası soluğu mahkemede alan İpek Kıraç'a iyi haber geldi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın avukatlarının görevine son verdi.
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Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya evliliğine kızı İpek Kıraç'tan itiraz gelmişti. Böylelikle baba kız davalık olmuştu.
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İpek Kıraç avukatları aracılığıyla mahkemeye yeni bir dilekçe sundu. Dilekçede, İnan Kıraç’ın temsil yetkisinin artık vasilere ait olduğu ve mevcut avukatların bu vasiler tarafından görevlendirilmediği belirtildi.
İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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