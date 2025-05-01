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Ünlü Dönerci Ekonomik Zorluklara Dayanamadı: Konkordato İlan Etti

Ünlü Dönerci Ekonomik Zorluklara Dayanamadı: Konkordato İlan Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.05.2025 - 19:32

Bir firma daha iflas bayrağını çekti. Bursa'da ünlünen Yusuf Et Çelik Döner, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden şirket hakkında karar çıktı.

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İflasın eşiğine gelen firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Listeye bir firma daha dahil oldu.

İflasın eşiğine gelen firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Listeye bir firma daha dahil oldu.

Bursa'da uzun yıllardır hizmet veren ünlü dönerci Yusuf Et Çelik Döner, yaptığı konkordato başvurusuyla gündeme geldi.

Firmanın konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, firmaya üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Firmanın konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, firmaya üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, bazı kısıtlama kararları aldı. Şirketin ve ortaklarının sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların devri yasaklanırken firmaya yönelik haciz ve icra işlemleri geçici olarak durduruldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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