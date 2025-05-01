Ünlü Dönerci Ekonomik Zorluklara Dayanamadı: Konkordato İlan Etti
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İflasın eşiğine gelen firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Listeye bir firma daha dahil oldu.
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Firmanın konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, firmaya üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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