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Kış Gitmiyor! Antalya’da Şaşırtan Olay: Mayıs Ayında Kar Yağdı

Kış Gitmiyor! Antalya’da Şaşırtan Olay: Mayıs Ayında Kar Yağdı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.05.2025 - 17:41

Mayıs ayı ile birlikte herkes sıcak günlerin geleceğini umut ederken, şaşırtıcı bir olay yaşandı. Antalya'nın Kemer ilçesi beyaza büründü. Tahtalı Dağı’nın zirvesine kar yağdı.

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Yurt genelinde sağanak yağışların etkisi devam ediyor. Baharı beklerken kış geri geldi. Hatta neredeyse hiç gitmedi. Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Yurt genelinde sağanak yağışların etkisi devam ediyor. Baharı beklerken kış geri geldi. Hatta neredeyse hiç gitmedi. Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Antalya'nın bir tarafı yazı yaşarken bir tarafı da kara teslim oldu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 2.365 metre rakımlı Tahtalı Dağı’nın zirvesine mayıs ayında kar yağdı. Sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte zirve beyaz örtüyle kaplandı.

Antalya'da sahilde yaz havası yaşanırken, zirvede kar topu oynayabilecek bir ortamın oluştuğunu söyleyen Olympos Teleferik’in Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, şaşkınlığını gizleyemedi.

Antalya'da sahilde yaz havası yaşanırken, zirvede kar topu oynayabilecek bir ortamın oluştuğunu söyleyen Olympos Teleferik’in Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, şaşkınlığını gizleyemedi.

Culfa, teleferikle zirveye çıkan ziyaretçilerin kar sürpriziyle karşılaştığını ve manzaranın keyfini çıkardıklarını belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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