Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinde Çekilen İlk Fotoğrafı Paylaşıldı: Ailesi ile Açık Görüşte Bir Araya Geldi

Fotoğrafa ulaşan ve görüşme hakkında bir yazı kaleme alan Ayşe Baykal, Ekrem İmamoğlu'nun zayıfladığına dikkat çekerek sözlerine devam etti.

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz hafta Silivri Cezaevine gelen ailesi ile fotoğrafı…Ekrem Bey kilo vermiş ama gayet sağlıklı ve zinde görünüyor. Hafif de saçları uzamış gibi. Yüzünde her zaman görmeye alışık olduğumuz gülümsemesi var. Ailesiyle birlikte olmanın huzuru yüzüne yansımış. Baba kız aşkı birbirlerinin ellerini sıkı sıkıya tutmalarından anlaşılıyor. Dilek Hanım beden dili ile “Eşimin yanındayım” mesajını veriyor. İmamoğlu ailesi tüm söylentilere, dedikodulara inat “buradayım” diyor adeta…

Soldan sağa; Kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, kızı Beren İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, Babası Hasan İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu…

Ekrem Bey’in diğer oğlu Semih İmamoğlu yurt dışında okuyor''