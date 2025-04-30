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Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinde Çekilen İlk Fotoğrafı Paylaşıldı: Ailesi ile Açık Görüşte Bir Araya Geldi

Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinde Çekilen İlk Fotoğrafı Paylaşıldı: Ailesi ile Açık Görüşte Bir Araya Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.04.2025 - 21:24

Önce diploması iptal edilen daha sonra da İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı paylaşıldı. Odatv'nin ulaştığı fotoğrafta, İmamoğlu ailesiyle açık görüşte bir araya geldiği görüldü.

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Tutuklu yargılanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 ay 11 gündür Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor.

Tutuklu yargılanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 ay 11 gündür Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu ailesiyle açık görüşte bir araya geldi. Açık görüşteki buluşma sırasında çekilmiş ilk kareye Odatv ulaştı.

İmamoğlu ile görüşmeye annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu geldi.

İmamoğlu ile görüşmeye annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu geldi.

Fotoğrafa ulaşan ve görüşme hakkında bir yazı kaleme alan Ayşe Baykal, Ekrem İmamoğlu'nun zayıfladığına dikkat çekerek sözlerine devam etti. 

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz hafta Silivri Cezaevine gelen ailesi ile fotoğrafı…Ekrem Bey kilo vermiş ama gayet sağlıklı ve zinde görünüyor. Hafif de saçları uzamış gibi. Yüzünde her zaman görmeye alışık olduğumuz gülümsemesi var. Ailesiyle birlikte olmanın huzuru yüzüne yansımış. Baba kız aşkı birbirlerinin ellerini sıkı sıkıya tutmalarından anlaşılıyor. Dilek Hanım beden dili ile “Eşimin yanındayım” mesajını veriyor. İmamoğlu ailesi tüm söylentilere, dedikodulara inat “buradayım” diyor adeta…

Soldan sağa; Kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, kızı Beren İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, Babası Hasan İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu…

Ekrem Bey’in diğer oğlu Semih İmamoğlu yurt dışında okuyor''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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