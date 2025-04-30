Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinde Çekilen İlk Fotoğrafı Paylaşıldı: Ailesi ile Açık Görüşte Bir Araya Geldi
Önce diploması iptal edilen daha sonra da İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı paylaşıldı. Odatv'nin ulaştığı fotoğrafta, İmamoğlu ailesiyle açık görüşte bir araya geldiği görüldü.
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Tutuklu yargılanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 ay 11 gündür Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor.
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İmamoğlu ile görüşmeye annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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