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'Hav Hav' Şarkısıyla Tepki Çekmişti: Adliyeye Sevk Edilen Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı

'Hav Hav' Şarkısıyla Tepki Çekmişti: Adliyeye Sevk Edilen Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.05.2025 - 13:03

Rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

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Hav Hav şarkısı ile gündem olan LVBEL C5, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacaktı.

Hav Hav şarkısı ile gündem olan LVBEL C5, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacaktı.

Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre rapçinin ifadesi alındıktan sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan Bodur, mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan Bodur, mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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