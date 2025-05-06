'Hav Hav' Şarkısıyla Tepki Çekmişti: Adliyeye Sevk Edilen Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı
Rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
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Hav Hav şarkısı ile gündem olan LVBEL C5, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacaktı.
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Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan Bodur, mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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