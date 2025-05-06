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LVBEL C5 Kimdir? LVBEL C5 Adıyla Tanınan Rapçi Süleyman Burak Bodur Neden Tutuklandı?

LVBEL C5 Kimdir? LVBEL C5 Adıyla Tanınan Rapçi Süleyman Burak Bodur Neden Tutuklandı?

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 13:26 Son Güncelleme: 06.05.2025 - 13:42

Sahne ismi LVBEL C5 olan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, 2019 yılından beri müzik dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Ralli, Gaz Pedalı ve Havhavhav gibi şarkıları ile müzik listelerinde yer alan LVBEL C5'in tutuklanmasının ardından gerçek adı ve tutuklanma nedeni merak konusu oldu. Peki, LVBEL C5 kimdir? LVBEL C5'in gerçek adı ne? Neden tutuklandı? 

İşte, detaylar...

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LVBEL C5 Kimdir?

LVBEL C5 Kimdir?

LVBEL C5 adıyla tanınan ünlü rapçinin gerçek adı Süleyman Burak Bodur'dur. 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 

LVBEL C5 Kaç Yaşında? 

LVBEL C5 ismiyle müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren Süleyman Burak Bodur, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

LVBEL C5 Aslen Nerelidir? 

Süleyman Burak Bodur, Sakarya doğumludur. Müzik kariyerini ise İstanbul2da devam ettirmektedir.

LVBEL C5'in Müzik Kariyeri: Ne Zaman Ünlü Oldu?

LVBEL C5'in Müzik Kariyeri: Ne Zaman Ünlü Oldu?

LVBEL C5 isimli rapçi müzik kariyerine 2019 yılında adım attı. 'Drop' adlı şarkısı ile dikkat çeken LVBEL C5, 2021 yılında ise Batuflex ile birlikte seslendirdiği 'Ralli' şarkısı ile hit oldu. Çalma listelerinde kısa zamanda bir numaraya yükselen rapçi ilk albümünü 2022 yılında çıkardı.

C5MODE albümünü kadar 2023 yılında müzik listelerinde yerini alan 'Gaz Pedalı', 'Baba' ve 'DACIA' şarkıları ile de geniş bir kitle tarafından beğenildi. 

LVBEL C5'in single'ları arasında ise 10 Numara, İzledi Mahalle, İstanbul, Sorun, Aynen Öyle, Zor, Ne, Sezen Aksu ve 2025 yılına damgasını vuran Havhavhav da var.

LVBEL C5 Tutuklandı mı? Neden Tutuklandı?

LVBEL C5 Tutuklandı mı? Neden Tutuklandı?

Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur, 5 Mayıs akşamı 'uyuşturucu kullanımını teşviş etmek' suçlaması ile  Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından ise Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

Rapçi Süleyman Burak Bodur, 'uyuşturcuya özendirme' suçundan tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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