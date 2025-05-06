LVBEL C5 Kimdir? LVBEL C5 Adıyla Tanınan Rapçi Süleyman Burak Bodur Neden Tutuklandı?
Sahne ismi LVBEL C5 olan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, 2019 yılından beri müzik dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Ralli, Gaz Pedalı ve Havhavhav gibi şarkıları ile müzik listelerinde yer alan LVBEL C5'in tutuklanmasının ardından gerçek adı ve tutuklanma nedeni merak konusu oldu. Peki, LVBEL C5 kimdir? LVBEL C5'in gerçek adı ne? Neden tutuklandı?
İşte, detaylar...
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LVBEL C5 Kimdir?
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LVBEL C5'in Müzik Kariyeri: Ne Zaman Ünlü Oldu?
LVBEL C5 Tutuklandı mı? Neden Tutuklandı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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