LVBEL C5 Kimdir? LVBEL C5 Adıyla Tanınan Rapçi Süleyman Burak Bodur Neden Tutuklandı?

LVBEL C5 isimli rapçi müzik kariyerine 2019 yılında adım attı. 'Drop' adlı şarkısı ile dikkat çeken LVBEL C5, 2021 yılında ise Batuflex ile birlikte seslendirdiği 'Ralli' şarkısı ile hit oldu. Çalma listelerinde kısa zamanda bir numaraya yükselen rapçi ilk albümünü 2022 yılında çıkardı.

C5MODE albümünü kadar 2023 yılında müzik listelerinde yerini alan 'Gaz Pedalı', 'Baba' ve 'DACIA' şarkıları ile de geniş bir kitle tarafından beğenildi.

LVBEL C5'in single'ları arasında ise 10 Numara, İzledi Mahalle, İstanbul, Sorun, Aynen Öyle, Zor, Ne, Sezen Aksu ve 2025 yılına damgasını vuran Havhavhav da var.