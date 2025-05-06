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LVBEL C5 Havhavhav Şarkısı Sözleri: Havhavhav Ne Zaman Çıktı, Ne Kadar Dinlendi?

LVBEL C5 Havhavhav Şarkısı Sözleri: Havhavhav Ne Zaman Çıktı, Ne Kadar Dinlendi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 13:45

LVBEL C5 isimli ünlü rapçi, 2019 yılında müzik piyasasına giriş yaptı. LVBEL C5 özellikle Ralli ve Gaz Pedal şarkılarıyla tanındı. Belirli zamanlarda şarkıları popüler olan isim, son olarak Havhavhav şarkısını yayınladı. Havhavhav şarkısı tartışmalara neden olurken, şarkının sözleri ise merak konusu oldu.

İşte LVBEL C5 Havhav şarkısı sözleri.

LVBEL C5 havhavhav şarkı sözleri

LVBEL C5 havhavhav şarkı sözleri

Mmh, hani nerdesin aşkım, aşkım?

Waow, ne-nen-ne-ne-ne-ne-nen

(Ver bakiyim AKDO)

(Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav)

Şimdi, şimdi, heh

Nasıl bahsetmem kızlardan

Onların görüntüler mandalina

Kimlerdensin, kimlerden?

Bebeğim alırım sana Submariner

Sezen Aksu'yu okuyan Serdar Ortaç gibisin

Aşkım sen ben değilsin

Tatlısın aynı Leyla Gibisin

Ama ben Mecnun değilim

Bunlar kolpacı, yalan dolan hep

Baba bur'da, o ba-bam ba-bam rap

Herkes güzeldir sahnesinde bebeğim

Biraz da beni manzarana çek

Üzülüyo' düşmanlar yaprak dökümü

Aşklar DM'de yolluyo' g**ünü

Of baya keyifsiz p*ç

Göster herkese gerçek yüzünü

Onlar arkadan havlar

Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav

Dedim ki 'Her şey bende var'

Var-var-var-var-var-var-var

Onlar arkadan havlar

Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav

Dedim ki 'Her şey bende var'

Var-var-var-var-var-var-var (Heh)

Gece saat üç, yollardayım

Bazen Azer Baba, darlardayım

Güzelsin, İstanbul, kokusundan

Kilo hesabı paraları tartmaktayım

Tersiz, sen Fener, ben de GS

Yeni markasınız like a DS

Millet diyo' 'Sihirlisin bence'

Ben olmasam binemezdin Benz'e

Haydi, haydi, haydi, haydi

Kızlar elleri kaldırsın

Haydi, haydi, haydi, haydi

Herkes kendini kaptırsın

Onlar arkadan havlar

Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav

Dedim ki 'Her şey bende var'

Var-var-var-var-var-var-var (Heh)

Onlar arkadan havlar

Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav

Dedim ki 'Her şey bende var'

Var-var-var-var-var-var-var

(Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav)

He, Lvbel C5 baba ve-ve-ve-ve-ve A-A-AKDO

He, uzaylılar bile beni dinliyo'

Heh, heh, heh (Rav-rav-rav)

Ah, uzaylılar bile beni dinliyo'

Havhavhav şarkısı ne zaman yayınladı, kaç kez dinlendi?

Havhavhav şarkısı ne zaman yayınladı, kaç kez dinlendi?

LVBEL C5, Havhavhav şarkısını 24 Ocak 2025 tarihinde yayınladı. Türkiye YouTube hesabında en çok izlenen videolar arasına giren şarkı, Mayıs ayında en çok dinlenen 15 şarkı arasında yerini aldı. 

6 Mayıs günü itibarıyla havhavhav şarkısının toplam görüntülenme sayısı 64.292.918'dir. LVBEL C5'in YouTube hesabında ise 986 bin abonesi vardır ve toplam izlenme sayısı ise 1.494.174.652 'dir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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