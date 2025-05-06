LVBEL C5 Havhavhav Şarkısı Sözleri: Havhavhav Ne Zaman Çıktı, Ne Kadar Dinlendi?

Mmh, hani nerdesin aşkım, aşkım?

Waow, ne-nen-ne-ne-ne-ne-nen

(Ver bakiyim AKDO)

(Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav)

Şimdi, şimdi, heh

Nasıl bahsetmem kızlardan

Onların görüntüler mandalina

Kimlerdensin, kimlerden?

Bebeğim alırım sana Submariner

Sezen Aksu'yu okuyan Serdar Ortaç gibisin

Aşkım sen ben değilsin

Tatlısın aynı Leyla Gibisin

Ama ben Mecnun değilim

Bunlar kolpacı, yalan dolan hep

Baba bur'da, o ba-bam ba-bam rap

Herkes güzeldir sahnesinde bebeğim

Biraz da beni manzarana çek

Üzülüyo' düşmanlar yaprak dökümü

Aşklar DM'de yolluyo' g**ünü

Of baya keyifsiz p*ç

Göster herkese gerçek yüzünü

Onlar arkadan havlar

Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav

Dedim ki 'Her şey bende var'

Var-var-var-var-var-var-var

Onlar arkadan havlar

Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav

Dedim ki 'Her şey bende var'

Var-var-var-var-var-var-var (Heh)

Gece saat üç, yollardayım

Bazen Azer Baba, darlardayım

Güzelsin, İstanbul, kokusundan

Kilo hesabı paraları tartmaktayım

Tersiz, sen Fener, ben de GS

Yeni markasınız like a DS

Millet diyo' 'Sihirlisin bence'

Ben olmasam binemezdin Benz'e

Haydi, haydi, haydi, haydi

Kızlar elleri kaldırsın

Haydi, haydi, haydi, haydi

Herkes kendini kaptırsın

Onlar arkadan havlar

Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav

Dedim ki 'Her şey bende var'

Var-var-var-var-var-var-var (Heh)

Onlar arkadan havlar

Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav

Dedim ki 'Her şey bende var'

Var-var-var-var-var-var-var

(Rav-rav-rav-rav-rav-rav-rav)

He, Lvbel C5 baba ve-ve-ve-ve-ve A-A-AKDO

He, uzaylılar bile beni dinliyo'

Heh, heh, heh (Rav-rav-rav)

Ah, uzaylılar bile beni dinliyo'