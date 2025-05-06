onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeni Akit, Yılın Haber Sitesi Seçildi: Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Verdi

Yeni Akit, Yılın Haber Sitesi Seçildi: Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Verdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.05.2025 - 16:13

10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eline mikrofon alıp dışarı çıkan herkesin gazeteci olmadığına dikkat çekerek,  'Milleti provoke eden gazeteci olamaz. Sokakta milletimiz açıkça tahrik ediliyor' dedi. 

Programda Yeni Akit gazetesine yılın internet haber sitesi ödülü verilirken, yılın muhabiri de CNN TÜRK özel haberler şefi Fulya Öztürk oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milleti provoke eden gazeteci olmaz'' diyerek sokak röportajlarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milleti provoke eden gazeteci olmaz'' diyerek sokak röportajlarına tepki gösterdi.

''Eline bir mikrofon bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 

''Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere, bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir. Öyle ki, mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendini buluyor. Halkın nabzını ölçmek yerine, gerek provokatif sorularla, gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor. İtibar suikastleri ve hakaretler karşısında yargı harekete geçtiğindeyse bu sefer basın özgürlüğü denilerek yaygara koparılıyor.

Nasıl bir cübbe giyen hakim-savcı-avukat olmuyorsa, nasıl bir üniforma giyen polis-asker kabul edilmiyorsa, eline mikrofon ve kamera alıp sokağa çıkan herkes gazeteci değildir, basın mensubu değildir.

Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren, hele hele insanımıza hakaret eden gazeteci olmaz, olsa da ona gazeteci denmez. Para kazanmak, 3-5 tık daha fazla almak gibi bahaneleri asla geçerli mazeretler olarak göremeyiz. Millete saygısı olmayanın yaptığı işe de saygısı olmaz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Programda Yeni Akit gazetesine yılın internet haber sitesi ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Programda Yeni Akit gazetesine yılın internet haber sitesi ödülü verildi.

Yılın internet haber sitesi ödülü, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

10. Anadolu Medya Ödülleri:

Yılın Kültür Kanalı: Vav TV

Yılın Ankara Temsilcisi: Ahmet Ergen (NTV)

Yılın Spor Programı: Haber Global Kontra - Nihat Kahveci

Yılın Muhabiri: Fulya Öztürk (CNN)

Yılın Yerel Haber Televizyonu: TV Kayseri

Yılın Gazete Ankara Temsilcisi: Kadir Yıldız (Türkgün)

Yılın Köşe yazarı: Yücel Koç (Türkiye Gazetesi)

Yılın İnternet Haber sitesi: yeniakit.com.tr

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
90
21
12
4
4
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın