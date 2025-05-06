Yeni Akit, Yılın Haber Sitesi Seçildi: Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Verdi
10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eline mikrofon alıp dışarı çıkan herkesin gazeteci olmadığına dikkat çekerek, 'Milleti provoke eden gazeteci olamaz. Sokakta milletimiz açıkça tahrik ediliyor' dedi.
Programda Yeni Akit gazetesine yılın internet haber sitesi ödülü verilirken, yılın muhabiri de CNN TÜRK özel haberler şefi Fulya Öztürk oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milleti provoke eden gazeteci olmaz'' diyerek sokak röportajlarına tepki gösterdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Programda Yeni Akit gazetesine yılın internet haber sitesi ödülü verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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