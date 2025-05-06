Yeni Akit, Yılın Haber Sitesi Seçildi: Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Verdi

''Eline bir mikrofon bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

''Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere, bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir. Öyle ki, mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendini buluyor. Halkın nabzını ölçmek yerine, gerek provokatif sorularla, gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor. İtibar suikastleri ve hakaretler karşısında yargı harekete geçtiğindeyse bu sefer basın özgürlüğü denilerek yaygara koparılıyor.

Nasıl bir cübbe giyen hakim-savcı-avukat olmuyorsa, nasıl bir üniforma giyen polis-asker kabul edilmiyorsa, eline mikrofon ve kamera alıp sokağa çıkan herkes gazeteci değildir, basın mensubu değildir.

Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren, hele hele insanımıza hakaret eden gazeteci olmaz, olsa da ona gazeteci denmez. Para kazanmak, 3-5 tık daha fazla almak gibi bahaneleri asla geçerli mazeretler olarak göremeyiz. Millete saygısı olmayanın yaptığı işe de saygısı olmaz.''