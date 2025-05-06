Sahte Diploma Tartışmasında Son Gelişme: Tutuklu Yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun Diploması Silindi

İstanbul Üniversitesi, diplomasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.

İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı dava açtı. Dava açma kararını sosyal medyadan duyuran Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz” dedi.