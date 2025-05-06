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Sahte Diploma Tartışmasında Son Gelişme: Tutuklu Yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun Diploması Silindi

Sahte Diploma Tartışmasında Son Gelişme: Tutuklu Yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun Diploması Silindi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.05.2025 - 14:35

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun çok tartışılan diploması hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi daha sonra da İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diploması iptal edilmişti.

Bu kararın ardından İmamoğlu’nun diploması ile ilgili son bir gelişme yaşandı.

Bu kararın ardından İmamoğlu’nun diploması ile ilgili son bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi, diplomasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.

İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı dava açtı. Dava açma kararını sosyal medyadan duyuran Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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