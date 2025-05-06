Sahte Diploma Tartışmasında Son Gelişme: Tutuklu Yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun Diploması Silindi
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun çok tartışılan diploması hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.
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Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.
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Bu kararın ardından İmamoğlu’nun diploması ile ilgili son bir gelişme yaşandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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