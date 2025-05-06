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Samsun'da Doktorları Şoke Eden Vaka! Depresyona Giren Bir Kişi Toplam 56 Gün Uyudu: ''Donmuş Gibiydi"

Samsun'da Doktorları Şoke Eden Vaka! Depresyona Giren Bir Kişi Toplam 56 Gün Uyudu: ''Donmuş Gibiydi"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.05.2025 - 15:25

Samsun'da depresyon hastası olan bir kişi, 56 gün boyunca gözünü hiç açmadan uyudu. Dikkat çeken vaka hakkında konuşan Dr. Özgür Kılıç, 'Bu vaka bize şunu gösterdi: Depresyon sadece üzgün olmak değildir. Bazen insanı tamamen susturabilir, durdurabilir' dedi.

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Doktorları şoke eden olay, Samsun'da yaşandı. Depresyon hastası olan 26 yaşındaki genç bir kadın, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Doktorları şoke eden olay, Samsun'da yaşandı. Depresyon hastası olan 26 yaşındaki genç bir kadın, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Hasta, burada 32 gün boyunca yatırıldı. Bu süre boyunca hastaya sayısız tetkik yapıldı. Ancak hiçbir sonuç alınamadı.

Gözlerini açmayan ve konuşmayan hasta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi sevk edildi.

Gözlerini açmayan ve konuşmayan hasta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi sevk edildi.

Burada hasta, OMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç tarafından yoğun bakımda izlenmeye başladı.

Hastanın 56 gün boyunca gözünü hiç açmadan uyuduğunu dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kılıç, 'Bize sevk edildiğinde yoğun bakımda izlemeye başladık. Hasta gözlerini açmıyor, ağrılı uyaranlara dahi yanıt vermiyor, adeta kaskatı kesilmiş şekilde yatıyordu. Nedenini bulamadık. Organik bir bozukluk yoktu ama hasta adeta ‘donmuş' gibiydi. O noktada bunun psikiyatrik bir durum olabileceğini düşündük' dedi.

Günler sonra hastaya Katatoni teşhisi konuldu. "Katatoni, bazı ağır psikiyatrik hastalıklarda görülebilen ve kişinin konuşmaması, hareket etmemesi, çevreyle tüm bağını koparması gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur" diyen Kılıç, şöyle devam etti:

Günler sonra hastaya Katatoni teşhisi konuldu. "Katatoni, bazı ağır psikiyatrik hastalıklarda görülebilen ve kişinin konuşmaması, hareket etmemesi, çevreyle tüm bağını koparması gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur" diyen Kılıç, şöyle devam etti:

'Özellikle ağır depresyonlarda bu tablo gelişebilir. Dışarıdan bakıldığında bilinci kapalı gibi görünür ama aslında içeride bir tür ‘donma hali' yaşanır. Literatürde bu kadar uzun süren katatoni vakaları bildirilmiştir fakat bu kadar ağır ve tedaviye gecikmiş olgular oldukça nadirdir.'

56'ıncı gün sonunda hastanın gözlerini açtığını söyleyen Dr. Kılıç, 'Bize baktı, yemek yedi. O anı tarif etmek zor. Bu vaka bize şunu gösterdi: Depresyon sadece üzgün olmak değildir. Bazen insanı tamamen susturabilir, durdurabilir' dedi.

Doktorun açıklaması:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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