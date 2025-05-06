Samsun'da Doktorları Şoke Eden Vaka! Depresyona Giren Bir Kişi Toplam 56 Gün Uyudu: ''Donmuş Gibiydi"
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Doktorları şoke eden olay, Samsun'da yaşandı. Depresyon hastası olan 26 yaşındaki genç bir kadın, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.
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Gözlerini açmayan ve konuşmayan hasta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi sevk edildi.
Günler sonra hastaya Katatoni teşhisi konuldu. "Katatoni, bazı ağır psikiyatrik hastalıklarda görülebilen ve kişinin konuşmaması, hareket etmemesi, çevreyle tüm bağını koparması gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur" diyen Kılıç, şöyle devam etti:
Doktorun açıklaması:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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