Samsun'da Doktorları Şoke Eden Vaka! Depresyona Giren Bir Kişi Toplam 56 Gün Uyudu: ''Donmuş Gibiydi"

'Özellikle ağır depresyonlarda bu tablo gelişebilir. Dışarıdan bakıldığında bilinci kapalı gibi görünür ama aslında içeride bir tür ‘donma hali' yaşanır. Literatürde bu kadar uzun süren katatoni vakaları bildirilmiştir fakat bu kadar ağır ve tedaviye gecikmiş olgular oldukça nadirdir.'

56'ıncı gün sonunda hastanın gözlerini açtığını söyleyen Dr. Kılıç, 'Bize baktı, yemek yedi. O anı tarif etmek zor. Bu vaka bize şunu gösterdi: Depresyon sadece üzgün olmak değildir. Bazen insanı tamamen susturabilir, durdurabilir' dedi.