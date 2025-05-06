Servetleri Dudak Uçuklatır! Dört Yıl Aradan Sonra Yeniden: En Zengin 100 Türk Belli Oldu
Dört yıl aradan sonra Forbes, yeniden “En Zengin 100 Türk” listesini yayımladı. Zirvede Murat Ülker yer alırken, listeye dört yeni isim eklendi.
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Listede bu yıl 108 isim yer aldı.
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Zirvede Murat Ülker yer alırken, listeye dört yeni isim eklendi.
İşte Forbes’ın ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde ilk 10:
Listenin tamamı şöyle:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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