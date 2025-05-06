Servetleri Dudak Uçuklatır! Dört Yıl Aradan Sonra Yeniden: En Zengin 100 Türk Belli Oldu

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, bu yılın ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı listede ilk kez yer alan isimler oldu.

Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin toplam serveti, son 10’dakilerin servetinin yaklaşık yedi katı.

Forbes liste hakkında şunları söyledi: “Eğer listede ‘Neden yok?’ diye sorduğunuz, herkesin tanıyıp bildiği isimler varsa cevabı basit, güvenilir bilgi ve kaynaklara dayalı, sadece beyana dayalı olmayan bir hesaplama yapılamadığı için yoklar.”