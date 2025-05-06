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Servetleri Dudak Uçuklatır! Dört Yıl Aradan Sonra Yeniden: En Zengin 100 Türk Belli Oldu

Servetleri Dudak Uçuklatır! Dört Yıl Aradan Sonra Yeniden: En Zengin 100 Türk Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.05.2025 - 18:04

Dört yıl aradan sonra Forbes, yeniden “En Zengin 100 Türk” listesini yayımladı. Zirvede Murat Ülker yer alırken, listeye dört yeni isim eklendi.

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Listede bu yıl 108 isim yer aldı.

Listede bu yıl 108 isim yer aldı.

Forbes Türkiye dergisi, 2025 yılı en zengin 100 Türk listesini yayımladı.

Zirvede Murat Ülker yer alırken, listeye dört yeni isim eklendi.

Zirvede Murat Ülker yer alırken, listeye dört yeni isim eklendi.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, bu yılın ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı listede ilk kez yer alan isimler oldu.

Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin toplam serveti, son 10’dakilerin servetinin yaklaşık yedi katı.

Forbes liste hakkında şunları söyledi: “Eğer listede ‘Neden yok?’ diye sorduğunuz, herkesin tanıyıp bildiği isimler varsa cevabı basit, güvenilir bilgi ve kaynaklara dayalı, sadece beyana dayalı olmayan bir hesaplama yapılamadığı için yoklar.”

İşte Forbes’ın ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde ilk 10:

İşte Forbes’ın ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde ilk 10:

  • Murat Ülker (Yıldız Holding): 5,5 milyar dolar

  • Uğur Şahin (BioNTech): 4,8 milyar dolar

  • Cemil Kazancı (Kazancı Holding): 4,3 milyar dolar

  • Eren Özmen (Sierra Nevada Corp.): 4 milyar dolar

  • Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.): 3,8 milyar dolar

  • Erman Ilıcak (Rönesans Holding): 3 milyar dolar

  • Ferit Şahenk (Doğuş Holding): 2,8 milyar dolar

  • İpek Kıraç (Koç Holding): 2,7 milyar dolar

  • Filiz Şahenk (Doğuş Holding): 2,6 milyar dolar

  • Semahat Arsel (Koç Holding): 2,6 milyar dolar

Listenin tamamı şöyle:

Listenin tamamı şöyle:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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