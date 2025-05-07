"Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı: Arif Kocabıyık Tutuklandı
Sokak röportajlarıyla tanınan ve bugün ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı.
10. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak röportajlarını hedef almıştı.
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Tutuklama haberi sosyal medyadan duyuruldu.
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Sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kocabıyık'ın tutuklandığına ilişkin bilgi, kendisine ait olan İlave TV'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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