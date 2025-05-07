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"Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı: Arif Kocabıyık Tutuklandı

"Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı: Arif Kocabıyık Tutuklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.05.2025 - 17:56

Sokak röportajlarıyla tanınan ve bugün ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı.

10. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak röportajlarını hedef almıştı.

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Tutuklama haberi sosyal medyadan duyuruldu.

Sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'nin açıklamasında 'Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır' denildi.

Kocabıyık'ın tutuklandığına ilişkin bilgi, kendisine ait olan İlave TV'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kocabıyık'ın tutuklandığına ilişkin bilgi, kendisine ait olan İlave TV'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Erdoğan, ““Eline bir mikrofon bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere, bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir” demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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