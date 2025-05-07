"Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı: Arif Kocabıyık Tutuklandı

Erdoğan, ““Eline bir mikrofon bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere, bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir” demişti.