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Arif Kocabıyık Kimdir? Sokak Röportajlarıyla Tanınan İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık Neden Gözaltına Alındı?

Arif Kocabıyık Kimdir? Sokak Röportajlarıyla Tanınan İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 14:35

İlave TV'nin kurucusu ve yaptığı röportajlar ile sık sık gündeme gelen muhabiri Arif Kocabıyık, gözaltına alındı. 19 Mart'ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar hakkında yakalam kararı çıkarıldığını duyuran Kocabıyık'ın kim olduğu ve neden gözaltına alındığı ise merak edildi. Peki, Arif Kocabıyık kimdir? İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

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Arif Kocabıyık Kimdir?

Arif Kocabıyık Kimdir?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'ya bağlı Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına burada başlayan Kocabıyık, meslek lisesinden mezun oldu. Kariyer hayatı boyunca birbirinden farklı sektörlerde görev alan Kocabıyık, 2018 yılından beri YouTube kanalı ile gündeme geliyor, yaptığı röportajlarla dikkat çekiyor.

Arif Kocabıyık'ın Yayıncılık Kariyeri

Arif Kocabıyık'ın Yayıncılık Kariyeri

Arif Kocabıyık, kariyerine düğün fotoğrafçılığı ile başladı. Bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kariyerine yayıncılık ile devam etmeye karar verdi. Divan isimli yerel gazeteyi kuran Arif Kocabıyık, 2018 yılında Turan Kural ile birlikte kurduğu İlave TV ile YouTube kanalında yerini aldı. 

Birkaç ay içerisinde on bin aboneyi aşan ve özellikle de 2019 yerel seçimlerinde popülerliğini artıran İlave TV, 780 bin aboneyi aştı. 

Siyasete de atılan Arif Kocabıyık, Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili adayı olduğunu duyurdu. 12. sıradan aday gösterildi, fakat seçilemedi. 

Arif Kocabıyık bir de kitap yazdı. Yayıncılık hayatını ve bu süreçteki kişisel deneyimlerini anlattığı 'Cesaret Bulaşıcıdır' ile de dikkatleri üzerine çekti.

Arif Kocabıyık Gözaltına mı Alındı? Neden Gözaltına Alındı?

Arif Kocabıyık Gözaltına mı Alındı? Neden Gözaltına Alındı?

YouTube fenomeni ve İlave TV'nin kurucusu Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gözaltına alındığını duyurdu. Kocabıyık, X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Az önce evine polis memuru arkadaslar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum..' ifadelerine yer verdi. 

Sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlar ve sokak röportajları ile sık sık gündeme gelen Kocabıyık'ın gözaltına alınma nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Kocabıyık, hakkında daha önce 'Cumhurbaşkanına hakeret' suçundan dava açılmış, 2021'de ise AK Partili Mücahit Birinci'nin şikayeti üzerine yargılanmış ve ev hapsi cezası almıştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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