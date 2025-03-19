Arif Kocabıyık Kimdir? Sokak Röportajlarıyla Tanınan İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık Neden Gözaltına Alındı?
Arif Kocabıyık Kimdir? Sokak Röportajlarıyla Tanınan İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık Neden Gözaltına Alındı?
İlave TV'nin kurucusu ve yaptığı röportajlar ile sık sık gündeme gelen muhabiri Arif Kocabıyık, gözaltına alındı. 19 Mart'ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar hakkında yakalam kararı çıkarıldığını duyuran Kocabıyık'ın kim olduğu ve neden gözaltına alındığı ise merak edildi. Peki, Arif Kocabıyık kimdir? İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı?
İşte, detaylar...
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Arif Kocabıyık Kimdir?
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Arif Kocabıyık'ın Yayıncılık Kariyeri
Arif Kocabıyık Gözaltına mı Alındı? Neden Gözaltına Alındı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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