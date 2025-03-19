Arif Kocabıyık Kimdir? Sokak Röportajlarıyla Tanınan İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık Neden Gözaltına Alındı?

Arif Kocabıyık, kariyerine düğün fotoğrafçılığı ile başladı. Bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kariyerine yayıncılık ile devam etmeye karar verdi. Divan isimli yerel gazeteyi kuran Arif Kocabıyık, 2018 yılında Turan Kural ile birlikte kurduğu İlave TV ile YouTube kanalında yerini aldı.

Birkaç ay içerisinde on bin aboneyi aşan ve özellikle de 2019 yerel seçimlerinde popülerliğini artıran İlave TV, 780 bin aboneyi aştı.

Siyasete de atılan Arif Kocabıyık, Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili adayı olduğunu duyurdu. 12. sıradan aday gösterildi, fakat seçilemedi.

Arif Kocabıyık bir de kitap yazdı. Yayıncılık hayatını ve bu süreçteki kişisel deneyimlerini anlattığı 'Cesaret Bulaşıcıdır' ile de dikkatleri üzerine çekti.