Yurt Dışı Çıkış Yasağı Olan Arif Kocabıyık, Türkiye'den Kaçmaya Çalışırken Tır Dorsesinin Altında Yakalandı
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Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı.
Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından TCK 299/1 maddesi uyarınca Yurt Dışı Çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a çıkmaya çalışırken yakalandı.
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Arif Kocabıyık'ın tır dorsesinin altında yakalandığı anlar:
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Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YoutTuber Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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