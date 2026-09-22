Casper Excalibur G915'i İnceledik: İşte Öne Çıkan Özellikleri
Casper'ın RTX 50 serisiyle güçlendirdiği Excalibur G915, 2,3 kg ağırlığı ve 20,5 mm inceliğiyle taşınabilir bir oyun deneyimi vadediyor; peki performans ve fiyat/performans tarafında gerçekten ne sunuyor?
Son Güncelleme: 21 Eylül 2026
Casper Excalibur G915, 13. Nesil Intel Core i7-13620H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 5070 ekran kartı seçenekleri, 165Hz yenileme hızlı 16 inç FHD ekranı, 80Whr bataryası ve 2,3 kg ağırlığıyla taşınabilirlik ile oyun performansını bir arada sunan orta-üst segment bir oyuncu laptopu; RTX 5090'a kadar çıkan üst segment Excalibur G920'ye göre daha hafif, daha ince ve 70.315 TL'den başlayan fiyatıyla daha bütçe dostu bir alternatif oluyor.
Casper Excalibur G915 taşınabilirlik ve ağırlık konusunda ne sunuyor?
Casper Excalibur G915'in ekranı taşınabilirlikten ödün veriyor mu?
Casper Excalibur G915'in ekranı taşınabilirlikten ödün vermiyor: 16 inç 16:10 FHD IPS panel, 165Hz yenileme hızı, %100 sRGB renk doygunluğu, antiglare kaplama ve 178° görüş açısı sunuyor. Bu ölçüler, Excalibur G915'i 15,6 inçlik kompakt modellerin taşınabilirliği ile daha geniş görüş açısı arasında bir orta nokta yapıyor.
Casper Excalibur G915 fiyat/performans dengesinde neler sunuyor?
Casper Excalibur G915'in fiyat/performans dengesi büyük ölçüde ekran kartı ve RAM tercihine bağlı; temel konfigürasyon (i7-13620H, RTX 5060, 8GB RAM, 500GB SSD, FreeDOS) 70.315 TL'den başlarken, üst bileşenlere geçmek fiyatı kademeli olarak yükseltiyor:
|Bileşen
|Temel Seçenek
|Üst Seçenek
|Fiyat Farkı
|İşlemci
|13. Nesil Intel Core i7-13620H
|Series 2 Intel Core 7 240H
|+3.927 TL
|Ekran Kartı
|RTX 5060 8GB 128Bit GDDR7
|RTX 5070 8GB 128Bit GDDR7
|+10.799 TL
|İşletim Sistemi
|FreeDOS
|Windows 11 Home / Pro
|+3.559 TL / +9.817 TL
|RAM
|8GB DDR5 4800MHz
|64GB DDR5 4800MHz
|+33.501 TL
|Depolama
|500GB M.2 SSD PCIe 4.0
|2TB+2TB M.2 SSD PCIe 4.0
|+29.144 TL
Bu tablo, Excalibur G915'te bütçenin en çok ekran kartı ve RAM tercihiyle şekillendiğini gösteriyor; günlük kullanım ve orta düzey oyun için temel konfigürasyon yeterli olsa da, yüksek çözünürlüklü rekabetçi oyun için RTX 5070 ve daha yüksek RAM tercih edilebilir.
Casper Excalibur G915 oyun performansı ve FPS tarafında neler vadediyor?
Casper Excalibur G915 ile Excalibur G920 arasındaki teknik farklar neler?
Casper Excalibur G915 ile üst segment Excalibur G920 arasındaki en büyük fark işlemci ve ekran kartı seviyesinde ortaya çıkıyor: G915, 13. Nesil Intel Core i7-13620H ve RTX 5060/5070 ile sınırlı kalırken; G920, 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci ve RTX 5070Ti/5080/5090'a kadar çıkan ekran kartı seçenekleriyle geliyor. Buna karşılık G915, 2,3 kg ağırlığı ve alüminyum alaşım kasasıyla G920'nin 2,5 kg'lık PC-ABS gövdesine göre daha hafif ve daha ince kalıyor.
|Özellik
|Excalibur G915
|Excalibur G920
|İşlemci
|13. Nesil Intel Core i7-13620H
|14. Nesil Intel Core i9-14900HX
|Ekran Kartı
|RTX 5060 / RTX 5070 (8GB)
|RTX 5070Ti (12GB) / RTX 5080 (16GB) / RTX 5090 (24GB)
|Ekran
|16' 165Hz FHD IPS 350nit
|16' 300Hz QHD 500nit %100 DCI-P3
|Ağırlık
|2,3 kg
|2,5 kg
|Kasa Malzemesi
|Alüminyum Alaşım
|PC-ABS
|İncelik
|20,5 mm
|27,9 mm
|Batarya
|80Whr / 5141mAh
|63,05Whr / 4170mAh
|Başlangıç Fiyatı
|70.315 TL
|217.387 TL
Özetle Excalibur G915, taşınabilirlik ve bütçe dengesini öne çıkarırken; Excalibur G920, ağırlık ve fiyattan ödün vererek en üst düzey işlemci ve ekran kartı gücünü hedefliyor.
Casper Excalibur G915'in batarya kapasitesi taşınabilirliğe nasıl katkı sağlıyor?
Casper Excalibur G915'in klavyesi ve soğutma sistemi oyun deneyimini nasıl etkiliyor?
Sıkça Sorulan Sorular
Casper Excalibur G915'in ekran kartı seçenekleri nelerdir? Casper Excalibur G915, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB ve RTX 5070 8GB olmak üzere iki ekran kartı seçeneğiyle satılıyor; RTX 5070'e geçiş fiyata 10.799 TL fark yansıtıyor.
Excalibur G915 ile Excalibur G920 arasında hangi model daha uygun fiyatlı? Excalibur G915, 70.315 TL'den başlayan fiyatıyla 217.387 TL'den başlayan Excalibur G920'ye göre çok daha uygun fiyatlı bir seçenek; bu fark büyük ölçüde işlemci ve ekran kartı seviyesinden kaynaklanıyor.
Casper Excalibur G915'in RAM ve depolama sınırı nedir? Excalibur G915, 2 RAM slotuyla 64GB DDR5'e kadar, 2 M.2 NVMe slotuyla da 2TB+2TB'a kadar depolama desteği sunuyor.
Casper Excalibur G915 hangi işletim sistemiyle satılıyor? Temel konfigürasyon FreeDOS ile geliyor; Windows 11 Home Single Language 3.559 TL, Windows 11 Pro ise 9.817 TL fiyat farkıyla ekleniyor.
Casper Excalibur G915 kimler için uygun değil?
Casper Excalibur G915 kimler için uygun değil? Öncelikle en üst düzey FPS ve QHD/4K çözünürlükte oynamak isteyen, RTX 5080/5090 seviyesinde güç arayan oyuncular için değil; bu ihtiyaç Excalibur G920 tarafında karşılanıyor. Sadece günlük ofis işi veya internet kullanımı için bilgisayar arayanlar için de bu donanım gereğinden fazla kalıyor. Temel konfigürasyon FreeDOS ile geldiğinden, kutudan çıkar çıkmaz Windows'lu bir bilgisayar isteyenlerin işletim sistemini özelleştirme sırasında ayrıca eklemesi gerekiyor.
Sonuç: Casper Excalibur G915 kimin için mantıklı bir tercih?
Sonuç olarak Casper Excalibur G915, 2,3 kg ağırlığı, 20,5 mm inceliği ve alüminyum kasasıyla taşınabilirlikten ödün vermeden RTX 5060/5070 seviyesinde oyun performansı arayan kullanıcılar için mantıklı bir tercih. Ürün sayfasındaki bir kullanıcı da tam bunu doğrular şekilde 'biraz ince eleyip sık dokudum ama tam bir performans canavarı aldım' yorumunu bırakmış. Daha yüksek FPS ve RTX 5080/5090 gücü arayanlar için ise üst segment Excalibur G920 serisi devreye giriyor.
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