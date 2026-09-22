Casper Excalibur G915'i İnceledik: İşte Öne Çıkan Özellikleri

Casper Excalibur G915'in ekranı taşınabilirlikten ödün veriyor mu?

Casper Excalibur G915'in ekranı taşınabilirlikten ödün vermiyor: 16 inç 16:10 FHD IPS panel, 165Hz yenileme hızı, %100 sRGB renk doygunluğu, antiglare kaplama ve 178° görüş açısı sunuyor. Bu ölçüler, Excalibur G915'i 15,6 inçlik kompakt modellerin taşınabilirliği ile daha geniş görüş açısı arasında bir orta nokta yapıyor.

Casper Excalibur G915 fiyat/performans dengesinde neler sunuyor?

Casper Excalibur G915'in fiyat/performans dengesi büyük ölçüde ekran kartı ve RAM tercihine bağlı; temel konfigürasyon (i7-13620H, RTX 5060, 8GB RAM, 500GB SSD, FreeDOS) 70.315 TL'den başlarken, üst bileşenlere geçmek fiyatı kademeli olarak yükseltiyor:

Bileşen Temel Seçenek Üst Seçenek Fiyat Farkı İşlemci 13. Nesil Intel Core i7-13620H Series 2 Intel Core 7 240H +3.927 TL Ekran Kartı RTX 5060 8GB 128Bit GDDR7 RTX 5070 8GB 128Bit GDDR7 +10.799 TL İşletim Sistemi FreeDOS Windows 11 Home / Pro +3.559 TL / +9.817 TL RAM 8GB DDR5 4800MHz 64GB DDR5 4800MHz +33.501 TL Depolama 500GB M.2 SSD PCIe 4.0 2TB+2TB M.2 SSD PCIe 4.0 +29.144 TL

Bu tablo, Excalibur G915'te bütçenin en çok ekran kartı ve RAM tercihiyle şekillendiğini gösteriyor; günlük kullanım ve orta düzey oyun için temel konfigürasyon yeterli olsa da, yüksek çözünürlüklü rekabetçi oyun için RTX 5070 ve daha yüksek RAM tercih edilebilir.