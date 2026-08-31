Google Arama mı ChatGPT mi? İnsan Beyninin Yapay Zekaya Karşı Verdiği Sınavda Korkutan Tablo

Boston'da yaşları 18 ile 39 arasında değişen 54 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen deney, üretken yapay zeka modellerine aşırı güvenmenin sinirsel, dilsel ve davranışsal düzeyde ciddi gerilemelere yol açtığını gözler önüne seriyor. Deneklerin beyin aktivitelerinin EEG cihazlarıyla 32 farklı bölgeden anbean izlendiği araştırmada katılımcılar; sadece ChatGPT kullananlar, geleneksel Google araması yapanlar ve hiçbir teknolojik araç kullanmayanlar olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldı. Elde edilen veriler, teknoloji dünyasında sarsıcı bir etki yaratacak kadar net bir tablo ortaya koydu.

Katılımcılardan belirli konularda kısa düşünce yazıları yazmalarının istendiği süreçte, ChatGPT grubunun beyin fonksiyonlarında ve odaklanma seviyelerinde inanılmaz bir düşüş yaşandığı tespit edildi. Bu gruptaki bireyler zaman ilerledikçe kendi fikirlerini üretmekten tamamen vazgeçti, metinleri düzenlemek yerine sadece konuyu yapay zekaya vererek kopyala-yapıştır mantığına teslim oldu. İngilizce öğretmenleri tarafından incelenen bu metinler ruhsuz, birbirinin aynısı ve özgünlükten tamamen uzak olarak nitelendirildi. Buna karşılık, hiçbir teknolojik destek almadan tamamen kendi zihnine güvenen grubun beyin taramalarında; yaratıcılık, hafıza kapasitesi ve fikir üretimiyle bağlantılı sinirsel bağların zirve yaptığı görüldü. İlginç bir şekilde, günümüzde giderek terk edilen Google Arama motorunu kullanan denekler de araştırma yapmanın getirdiği aktif beyin işleviyle yüksek bir kişisel tatmin seviyesi sergiledi.