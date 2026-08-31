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Google Arama mı ChatGPT mi? İnsan Beyninin Yapay Zekaya Karşı Verdiği Sınavda Korkutan Tablo

Google Arama mı ChatGPT mi? İnsan Beyninin Yapay Zekaya Karşı Verdiği Sınavda Korkutan Tablo

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 20:05
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları tarafından yürütülen çarpıcı bir çalışma, ChatGPT kullanımının insan beynini tembelleştirerek eleştirel düşünme ve hafıza becerilerini körelttiğini kanıtladı. Uzmanlar, kolaycılığa alışan yeni neslin bilişsel gelişimi için acil uyarıda bulunuyor.

Kaynak: https://time.com/7295195/ai-chatgpt-g...
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Yapay zeka araçlarının hayatımıza hızla entegre olmasıyla birlikte en çok tartışılan konulardan biri olan "düşünme yetimizi kaybediyor muyuz" sorusu, dünyanın en saygın bilim merkezlerinden MIT'nin son araştırmasıyla somut bir yanıt buldu.

Yapay zeka araçlarının hayatımıza hızla entegre olmasıyla birlikte en çok tartışılan konulardan biri olan "düşünme yetimizi kaybediyor muyuz" sorusu, dünyanın en saygın bilim merkezlerinden MIT'nin son araştırmasıyla somut bir yanıt buldu.

Boston'da yaşları 18 ile 39 arasında değişen 54 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen deney, üretken yapay zeka modellerine aşırı güvenmenin sinirsel, dilsel ve davranışsal düzeyde ciddi gerilemelere yol açtığını gözler önüne seriyor. Deneklerin beyin aktivitelerinin EEG cihazlarıyla 32 farklı bölgeden anbean izlendiği araştırmada katılımcılar; sadece ChatGPT kullananlar, geleneksel Google araması yapanlar ve hiçbir teknolojik araç kullanmayanlar olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldı. Elde edilen veriler, teknoloji dünyasında sarsıcı bir etki yaratacak kadar net bir tablo ortaya koydu.

Katılımcılardan belirli konularda kısa düşünce yazıları yazmalarının istendiği süreçte, ChatGPT grubunun beyin fonksiyonlarında ve odaklanma seviyelerinde inanılmaz bir düşüş yaşandığı tespit edildi. Bu gruptaki bireyler zaman ilerledikçe kendi fikirlerini üretmekten tamamen vazgeçti, metinleri düzenlemek yerine sadece konuyu yapay zekaya vererek kopyala-yapıştır mantığına teslim oldu. İngilizce öğretmenleri tarafından incelenen bu metinler ruhsuz, birbirinin aynısı ve özgünlükten tamamen uzak olarak nitelendirildi. Buna karşılık, hiçbir teknolojik destek almadan tamamen kendi zihnine güvenen grubun beyin taramalarında; yaratıcılık, hafıza kapasitesi ve fikir üretimiyle bağlantılı sinirsel bağların zirve yaptığı görüldü. İlginç bir şekilde, günümüzde giderek terk edilen Google Arama motorunu kullanan denekler de araştırma yapmanın getirdiği aktif beyin işleviyle yüksek bir kişisel tatmin seviyesi sergiledi.

Araştırmanın belki de en korkutucu kısmı, deneklerden yazdıkları makaleleri hiçbir dış yardım almadan kendi başlarına tekrar kaleme almalarının istendiği aşamada yaşandı.

Araştırmanın belki de en korkutucu kısmı, deneklerden yazdıkları makaleleri hiçbir dış yardım almadan kendi başlarına tekrar kaleme almalarının istendiği aşamada yaşandı.

Başlangıçta tüm işi ChatGPT'ye devreden gruptaki katılımcılar, kendi imzaladıkları metinlere dair neredeyse hiçbir şey hatırlayamadı. Beyin dalgaları incelendiğinde, bu kişilerin öğrenme ve derin hafızaya kaydetme süreçlerini tamamen atladığı bilimsel olarak kanıtlandı. Araştırmanın başyazarı Nataliya Kosmyna, ortaya çıkan tablonun vahameti karşısında, aylarca sürebilecek resmi onay süreçlerini beklemeden bulguları acilen kamuoyuyla paylaşma kararı aldı. Kosmyna, bazı politika yapıcıların yakın gelecekte yapay zekayı anaokullarına kadar sokma hayalleri kurmasından büyük endişe duyduğunu belirterek, özellikle gelişme çağındaki genç beyinlerin telafisi zor bir risk altında olduğunun altını çiziyor.

Bu derin endişeleri tıp dünyası da destekliyor. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzman olan Dr. Zishan Khan, okul görevleri için yapay zekayı adeta bir koltuk değneği gibi kullanan gençlerin beyinlerinde; bilgiye erişme, gerçekleri hatırlama ve zorluklar karşısında zihinsel direnç gösterme gibi yaşamsal fonksiyonları sağlayan sinir ağlarının giderek zayıfladığını vurguluyor. Hayatı kolaylaştırması ve öğrenmeyi desteklemesi beklenen bir teknolojinin, yanlış ve denetimsiz kullanımıyla yepyeni bir nesli zihinsel tembelliğe sürüklediği gerçeği, sadece eğitim sistemini değil iş dünyasını da derinden etkileyecek gibi görünüyor. Zira araştırmayı yürüten MIT ekibinin yazılım mühendisleri ve programcılar üzerinde gerçekleştirdiği ve yakın zamanda detayları paylaşılacak olan bir başka çalışmanın, çok daha karamsar ve endişe verici sonuçlar içerdiği şimdiden konuşulmaya başlandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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