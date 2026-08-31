Google Arama mı ChatGPT mi? İnsan Beyninin Yapay Zekaya Karşı Verdiği Sınavda Korkutan Tablo
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://time.com/7295195/ai-chatgpt-g...
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları tarafından yürütülen çarpıcı bir çalışma, ChatGPT kullanımının insan beynini tembelleştirerek eleştirel düşünme ve hafıza becerilerini körelttiğini kanıtladı. Uzmanlar, kolaycılığa alışan yeni neslin bilişsel gelişimi için acil uyarıda bulunuyor.
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Yapay zeka araçlarının hayatımıza hızla entegre olmasıyla birlikte en çok tartışılan konulardan biri olan "düşünme yetimizi kaybediyor muyuz" sorusu, dünyanın en saygın bilim merkezlerinden MIT'nin son araştırmasıyla somut bir yanıt buldu.
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Araştırmanın belki de en korkutucu kısmı, deneklerden yazdıkları makaleleri hiçbir dış yardım almadan kendi başlarına tekrar kaleme almalarının istendiği aşamada yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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