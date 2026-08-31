Ünlü Aile Şirketinde Ortaklık Krizi: 40 Ülkeye İhracat Yapan Türk Temizlik Devine Kayyum Atandı
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Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/40tan-f...
Türkiye'nin önde gelen hijyen ve temizlik kağıdı üreticilerinden Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.'de kardeşler arasında patlak veren yönetim krizi yargıya taşındı. Eski başkanın açtığı fesih davasını inceleyen mahkeme, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan dev şirketin yönetimine denetim kayyumu atanmasına hükmetti.
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Temizlik kağıtları, bebek bezi ve hijyen ürünleri pazarında Türkiye'nin en büyük oyuncuları arasında yer alan Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş., aile içi anlaşmazlıkların kurbanı oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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