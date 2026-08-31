Ünlü Aile Şirketinde Ortaklık Krizi: 40 Ülkeye İhracat Yapan Türk Temizlik Devine Kayyum Atandı

İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ortakları arasındaki derin çatlaklar nedeniyle kritik bir müdahaleye imza atarak şirket yönetimine denetim kayyumu atadı. Bu kararla birlikte, dev sanayi kuruluşunun atacağı her adım ve alacağı tüm idari kararlar doğrudan kayyumun gözetimine ve onayına bağlanmış oldu.

Süreci mahkeme koridorlarına taşıyan olaylar silsilesi, 1993 yılında beş kardeşin ortak girişimiyle temelleri atılan şirketin kurucularından Muhacir Çiftçi'nin hukuki adımıyla başladı. Eski yönetim kurulu başkanı olan Çiftçi, şirketin kontrolünü devrettiği diğer kardeşlerinin kurumsal işleyişi zedelediğini iddia etti. Ortaklık haklarının hiçe sayıldığını ve şirket varlıklarının usulsüz şekilde kullanıldığını savunan Çiftçi, şirketin haklı sebeplerle feshedilmesi talebiyle yargıya başvurdu. Çiftçi'nin bu süreçte sadece mahkemeye değil, çeşitli savcılıklara da şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Tarafların sunduğu delilleri ve iddiaları titizlikle inceleyen mahkeme heyeti, mevcut yönetimin aldığı kararların davacı ortak üzerinde telafisi güç zararlar bırakabileceğine kanaat getirdi. İhtiyati tedbir kararlarını hızla devreye sokan mahkeme, yalnızca yönetimi kayyum denetimine almakla kalmadı. Aynı zamanda şirketin Sakarya Söğütlü'de bulunan dev üretim tesisinin tapu kayıtlarına da teminat karşılığında ihtiyati tedbir şerhi konulmasına karar verdi.