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Ünlü Aile Şirketinde Ortaklık Krizi: 40 Ülkeye İhracat Yapan Türk Temizlik Devine Kayyum Atandı

Ünlü Aile Şirketinde Ortaklık Krizi: 40 Ülkeye İhracat Yapan Türk Temizlik Devine Kayyum Atandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 19:25
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Türkiye'nin önde gelen hijyen ve temizlik kağıdı üreticilerinden Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.'de kardeşler arasında patlak veren yönetim krizi yargıya taşındı. Eski başkanın açtığı fesih davasını inceleyen mahkeme, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan dev şirketin yönetimine denetim kayyumu atanmasına hükmetti.

Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/40tan-f...
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Temizlik kağıtları, bebek bezi ve hijyen ürünleri pazarında Türkiye'nin en büyük oyuncuları arasında yer alan Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş., aile içi anlaşmazlıkların kurbanı oldu.

Temizlik kağıtları, bebek bezi ve hijyen ürünleri pazarında Türkiye'nin en büyük oyuncuları arasında yer alan Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş., aile içi anlaşmazlıkların kurbanı oldu.

İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ortakları arasındaki derin çatlaklar nedeniyle kritik bir müdahaleye imza atarak şirket yönetimine denetim kayyumu atadı. Bu kararla birlikte, dev sanayi kuruluşunun atacağı her adım ve alacağı tüm idari kararlar doğrudan kayyumun gözetimine ve onayına bağlanmış oldu.

Süreci mahkeme koridorlarına taşıyan olaylar silsilesi, 1993 yılında beş kardeşin ortak girişimiyle temelleri atılan şirketin kurucularından Muhacir Çiftçi'nin hukuki adımıyla başladı. Eski yönetim kurulu başkanı olan Çiftçi, şirketin kontrolünü devrettiği diğer kardeşlerinin kurumsal işleyişi zedelediğini iddia etti. Ortaklık haklarının hiçe sayıldığını ve şirket varlıklarının usulsüz şekilde kullanıldığını savunan Çiftçi, şirketin haklı sebeplerle feshedilmesi talebiyle yargıya başvurdu. Çiftçi'nin bu süreçte sadece mahkemeye değil, çeşitli savcılıklara da şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Tarafların sunduğu delilleri ve iddiaları titizlikle inceleyen mahkeme heyeti, mevcut yönetimin aldığı kararların davacı ortak üzerinde telafisi güç zararlar bırakabileceğine kanaat getirdi. İhtiyati tedbir kararlarını hızla devreye sokan mahkeme, yalnızca yönetimi kayyum denetimine almakla kalmadı. Aynı zamanda şirketin Sakarya Söğütlü'de bulunan dev üretim tesisinin tapu kayıtlarına da teminat karşılığında ihtiyati tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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