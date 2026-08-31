Yerli Otomobil Togg İçin Sürpriz İddia: Anadolu Grubu ile Vestel Ortaklıktan Çekiliyor, Yeni Ortak Geliyor
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg’un mülkiyet yapısında köklü bir yeniden yapılanmaya gidileceği iddia edildi. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın servis ettiği bilgilere göre, şirkette %46 payı bulunan iki kurucu ortak hisselerini devretmeye hazırlanırken, masadaki en güçlü alıcı adayları olarak Türkiye Varlık Fonu ile Turkcell gösteriliyor.
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Togg, sermaye yapısında yaşanabileceği belirtilen büyük bir değişim haberiyle gündeme bomba gibi düştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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