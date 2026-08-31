Yerli Otomobil Togg İçin Sürpriz İddia: Anadolu Grubu ile Vestel Ortaklıktan Çekiliyor, Yeni Ortak Geliyor

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters’ın konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, şirketin kurucu ortakları arasında yer alan Anadolu Grubu ile Vestel Elektronik, ellerindeki toplam yüzde 46'lık hisseyi devretmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Söz konusu devir sürecinde potansiyel alıcılar olarak kamu sermayesini temsil eden Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile halihazırdaki ortaklardan Turkcell ön plana çıkıyor. Masadaki müzakerelerin henüz nihai bir imzayla sonuçlanmadığı öğrenilirken, muhtemel anlaşmanın parasal boyutuna ve şartlarına dair detaylar gizliliğini koruyor.

Mevcut hissedarlık tablosu incelendiğinde; Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in Togg bünyesinde eşit oranlarda, yani yüzde 23'erlik paya sahip olduğu görülüyor. Kalan yüzde 8'lik dilim ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) elinde bulunuyor. Planlanan satışın gerçekleşmesi durumunda, iki büyük grubun çekilmesiyle birlikte şirketteki güç dengeleri baştan aşağı değişecek ve Türkiye Varlık Fonu'nun katılımıyla kamu nüfuzunun ağırlığı belirgin biçimde artacak.