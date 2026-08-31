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Yerli Otomobil Togg İçin Sürpriz İddia: Anadolu Grubu ile Vestel Ortaklıktan Çekiliyor, Yeni Ortak Geliyor

Yerli Otomobil Togg İçin Sürpriz İddia: Anadolu Grubu ile Vestel Ortaklıktan Çekiliyor, Yeni Ortak Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 18:25
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg’un mülkiyet yapısında köklü bir yeniden yapılanmaya gidileceği iddia edildi. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın servis ettiği bilgilere göre, şirkette %46 payı bulunan iki kurucu ortak hisselerini devretmeye hazırlanırken, masadaki en güçlü alıcı adayları olarak Türkiye Varlık Fonu ile Turkcell gösteriliyor.

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Togg, sermaye yapısında yaşanabileceği belirtilen büyük bir değişim haberiyle gündeme bomba gibi düştü.

Togg, sermaye yapısında yaşanabileceği belirtilen büyük bir değişim haberiyle gündeme bomba gibi düştü.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters’ın konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, şirketin kurucu ortakları arasında yer alan Anadolu Grubu ile Vestel Elektronik, ellerindeki toplam yüzde 46'lık hisseyi devretmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Söz konusu devir sürecinde potansiyel alıcılar olarak kamu sermayesini temsil eden Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile halihazırdaki ortaklardan Turkcell ön plana çıkıyor. Masadaki müzakerelerin henüz nihai bir imzayla sonuçlanmadığı öğrenilirken, muhtemel anlaşmanın parasal boyutuna ve şartlarına dair detaylar gizliliğini koruyor.

Mevcut hissedarlık tablosu incelendiğinde; Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in Togg bünyesinde eşit oranlarda, yani yüzde 23'erlik paya sahip olduğu görülüyor. Kalan yüzde 8'lik dilim ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) elinde bulunuyor. Planlanan satışın gerçekleşmesi durumunda, iki büyük grubun çekilmesiyle birlikte şirketteki güç dengeleri baştan aşağı değişecek ve Türkiye Varlık Fonu'nun katılımıyla kamu nüfuzunun ağırlığı belirgin biçimde artacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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