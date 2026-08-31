Türkiye'nin 29 Yıllık Popüler Otobüs Firması İflas Ediyor: Mahkemeden Üç Aylık Süre!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin en eski karayolu yolcu taşımacılığı markalarından biri olan Sakarya VİB Turizm, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 29 yıllık köklü geçmişe sahip kooperatife üç ay süreli geçici konkordato mühleti vererek süreci yönetecek üç kişilik bir komiser heyeti atadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllardır şehirler arası otobüs taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Sakarya merkezli VİB Turizm hakkında ekonomik sıkıntılar nedeniyle kritik bir hukuki adım atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın