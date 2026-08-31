Türkiye'nin 29 Yıllık Popüler Otobüs Firması İflas Ediyor: Mahkemeden Üç Aylık Süre!

Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla, resmi adıyla Sınırlı Sorumlu 37 Nolu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi'ne rahat bir nefes alabilmesi için üç aylık geçici konkordato süresi tanıdı. Yaklaşık otuz yıldır yollarda olan ve Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan şirket, mahkemenin sağladığı bu koruma kalkanı altında mali tablolarını düzeltmeye çalışacak.

Alınan karar doğrultusunda, şirketin mevcut durumu ve yeniden toparlanma ihtimali sıkı bir inceleme altına alındı. Sürecin şeffaf ilerlemesi ve konkordato hedefinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının net bir şekilde tespit edilmesi amacıyla mahkeme heyeti tarafından üç uzman isim görevlendirildi. Sakarya Bilirkişi Bölge Kurulu listesinde yer alan Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar, bu üç aylık hassas dönemde kooperatifin tüm mali hareketlerini denetleyecek olan geçici komiser heyetini oluşturdu.

Firmanın son yıllardaki resmi kayıtları ise yaşanan ekonomik sarsıntının ayak seslerini önceden hissettiriyordu. Şirketin güncel vergi levhası incelendiğinde, 2024 ve 2025 yıllarına ait herhangi bir vergi matrahı beyan edilmediği dikkat çekiyor. Bu durum, köklü işletmenin söz konusu dönemlerde gelirinden çok gideri olduğunu, dolayısıyla net bir kar elde edemeyerek zarara uğradığını açıkça ortaya koyuyor. Sektörün bilinen markası VİB Turizm'in önündeki üç aylık denetim sürecinde nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla bekleniyor.