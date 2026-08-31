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Türkiye'nin 29 Yıllık Popüler Otobüs Firması İflas Ediyor: Mahkemeden Üç Aylık Süre!

Türkiye'nin 29 Yıllık Popüler Otobüs Firması İflas Ediyor: Mahkemeden Üç Aylık Süre!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 08:41
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Türkiye'nin en eski karayolu yolcu taşımacılığı markalarından biri olan Sakarya VİB Turizm, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 29 yıllık köklü geçmişe sahip kooperatife üç ay süreli geçici konkordato mühleti vererek süreci yönetecek üç kişilik bir komiser heyeti atadı.

Kaynak: Burak TAŞÇI / NTV

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Uzun yıllardır şehirler arası otobüs taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Sakarya merkezli VİB Turizm hakkında ekonomik sıkıntılar nedeniyle kritik bir hukuki adım atıldı.

Uzun yıllardır şehirler arası otobüs taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Sakarya merkezli VİB Turizm hakkında ekonomik sıkıntılar nedeniyle kritik bir hukuki adım atıldı.

Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla, resmi adıyla Sınırlı Sorumlu 37 Nolu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi'ne rahat bir nefes alabilmesi için üç aylık geçici konkordato süresi tanıdı. Yaklaşık otuz yıldır yollarda olan ve Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan şirket, mahkemenin sağladığı bu koruma kalkanı altında mali tablolarını düzeltmeye çalışacak.

Alınan karar doğrultusunda, şirketin mevcut durumu ve yeniden toparlanma ihtimali sıkı bir inceleme altına alındı. Sürecin şeffaf ilerlemesi ve konkordato hedefinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının net bir şekilde tespit edilmesi amacıyla mahkeme heyeti tarafından üç uzman isim görevlendirildi. Sakarya Bilirkişi Bölge Kurulu listesinde yer alan Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar, bu üç aylık hassas dönemde kooperatifin tüm mali hareketlerini denetleyecek olan geçici komiser heyetini oluşturdu.

Firmanın son yıllardaki resmi kayıtları ise yaşanan ekonomik sarsıntının ayak seslerini önceden hissettiriyordu. Şirketin güncel vergi levhası incelendiğinde, 2024 ve 2025 yıllarına ait herhangi bir vergi matrahı beyan edilmediği dikkat çekiyor. Bu durum, köklü işletmenin söz konusu dönemlerde gelirinden çok gideri olduğunu, dolayısıyla net bir kar elde edemeyerek zarara uğradığını açıkça ortaya koyuyor. Sektörün bilinen markası VİB Turizm'in önündeki üç aylık denetim sürecinde nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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