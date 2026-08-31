Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Emsal Karar: Uzun Mesailerde Mola Süreleri Artırıldı

Bugüne kadar on bir saati bulan çalışmalarda standart olarak uygulanan bir saatlik mola süresi, mesainin uzaması durumunda işçi lehine yeniden güncellendi. Ortaya çıkan yeni yasal duruma göre, iş yerinde on bir ile on üç saat arasında vakit geçiren bir personele en az bir buçuk saat dinlenme izni verilmesi zorunlu hale geldi. Eğer personelin çalışma süresi on üç ile on dört saati buluyorsa, bu hak doğrudan iki saate yükselecek. Anayasal bir hak olan bu dinlenme süresini personeline kullandırmaktan kaçınan işverenler ise yirmi altı bin altı yüz yirmi lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Çalışanların hem bedensel hem de ruhsal sağlığını korumak, yorgunluğa bağlı olası iş kazalarının önüne geçmek ve verimliliği artırmak amacıyla uygulanan ara dinlenmeler, yasalarla net bir şekilde güvence altına alınmış durumda. Mevcut kanunlara göre dört saate kadar olan çalışmalarda on beş dakika, yedi buçuk saate kadar olan mesailerde yarım saat, on bir saate kadar olan süreçte ise bir saatlik ara veriliyor. İş Kanunu normal şartlarda günlük maksimum mesaiyi on bir saat ile sınırlandırsa da, fiili durumlarda bu sürenin üzerine çıkıldığı ve mağduriyetler yaşandığı tespit edildiği için yüksek yargı devreye girerek bahsi geçen ek dinlenme sürelerini karara bağlamış oldu.

Hayata geçirilen bu düzenleme, sadece ofis ya da saha ortamında bulunanları değil, evden çalışanları da yakından ilgilendiriyor. İş sözleşmesinde aksine bir madde bulunmadığı müddetçe uzaktan mesai yapan personeller de yasalarda belirtilen bu haklardan eksiksiz olarak faydalanabilecek. İşverenler, çalışanların molalarını fiilen kullandırmakla yükümlü olup, yasal sınırların altındaki bir süreyi dayatamayacak ancak kendi inisiyatifleriyle bu süreyi uzatabilecekler. Mesai saatlerinden sayılmayan bu zaman dilimleri kural olarak bölünmeden kullandırılıyor. Ayrıca işletmelerde gün içerisinde yapılan yemek, çay, kahve veya ibadet gibi tüm kısa aralar da bu toplam mola süresinin içine dahil edilerek hesaplanıyor.