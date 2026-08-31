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Emeklilik Hayali Kuranlara 2036 Şoku: Maaşlar Düşüyor, Yaş Sınırı 65'e Çıkıyor

Emeklilik Hayali Kuranlara 2036 Şoku: Maaşlar Düşüyor, Yaş Sınırı 65'e Çıkıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 07:35
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Sosyal güvenlik sisteminde 1 Ekim 2008 miladı, yeni nesil kamu çalışanları için emeklilik şartlarını baştan aşağı değiştirdi. Aylık bağlama oranlarındaki ciddi düşüş ve 2036 yılından sonra kademeli olarak 65'e çıkacak yaş sınırı, memurların gelecekteki emeklilik hayallerini zorlaştırıyor. Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan reformlar, kamu personeli arasında emeklilik hakları açısından derin bir ayrım yarattı. 

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın da dikkat çektiği üzere, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar, eski adıyla Emekli Sandığı yerine 5510 sayılı Kanun kapsamına alınarak ciddi maddi dezavantajlarla karşı karşıya bırakıldı. Eskiden devlet memuru olmak emeklilikte yüksek maaş ve güvence anlamına gelirken, yeni sistemde bağlanan aylıklarda yaşanan sert düşüşler ve çalışma kısıtlamaları bu tabloyu tamamen tersine çevirdi. Yeni nesil memurların maaş hesaplamasında artık sadece son görev dereceleri ve ek göstergeleri değil, tüm çalışma hayatlarındaki kazanç ortalamaları dikkate alınıyor. 

Bu durum, aylık bağlama oranlarını eski memurlara kıyasla büyük ölçüde aşağı çekerek emekli maaşını eritiyor. Üstelik bu gruptaki memurlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isterlerse, eski sistemdeki gibi sadece destek primi ödeyerek yollarına devam edemiyor; emekli aylıkları anında kesiliyor.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ko...
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İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi’nde yer alan yazısının detayları:

İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi’nde yer alan yazısının detayları:

SİGORTALILIK BAŞLANGICI VE 18 YAŞ KURALI

  • Yeni nesil memurlar 4/1-c maddesi kapsamında sigortalı kabul edilir.

  • Emeklilik hesaplamalarında 18 yaş sınırı esas alınmaktadır.

  • 18 Yaş Altı Primler: 18 yaşından önce ödenen primler yok sayılmaz; ancak bu primler sadece toplam gün sayısına eklenir. Sigortalılık süresinin başlangıcı ise 18 yaşın doldurulduğu tarih sayılır.

  • Kazai Rüşt İstisnası: Meslek veya sanat okulu mezunları mahkeme kararıyla ergin kılınırsa (kazai rüşt), 18 yaşın altındaki işe başlama tarihi doğrudan sigortalılık başlangıcı kabul edilir.

ACILARIN KANUNU: (ABO) DÜŞÜKLÜĞÜ VE MADDİ DEZAVANTAJLAR

  • 5510 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanun arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır.

  • Yeni nesil memurlar ciddi bir hak kaybı ile karşı karşıyadır.

  • Düşük Aylık Bağlanma Oranı (ABO): Eski memurlarda ABO %75 ila %85 seviyelerinde seyrederken, 5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda bu oran her 360 gün için %2 olarak hesaplanarak 9000 günde %50 seviyesine kadar düşmektedir.

  • Emekli Maaşı Hesabı: Eski sistemde son derece ve kademe ile ek gösterge esas alınırken; yeni sistemde tüm çalışma hayatının prime esas kazanç ortalaması dikkate alınır. Bu durum bağlanan maaşı ciddi oranda düşürür.

  • Çalışma Yasağı ve Maaş Kesintisi: Emekli olduktan sonra yeniden 4/1-a (SSK) veya 4/1-c kapsamında çalışmaya başlayan yeni nesil memurların emekli maaşları tamamen kesilir.

Eski memurların Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışabilme imkânı yeni memurlardan esirgenmiştir.

KRİTİK EŞİK: 2036 YILINDAN ÖNCE PRİMİ TAMAMLAMAK

  • Genç memurlar için en hayati tarih 2036 yılıdır.

  • 9000 prim gününü 2036 yılından önce tamamlamak büyük avantaj sağlar.

  • 2036 yılına kadar 9000 gün primi dolduran kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olur.

  • Bu tarihten sonra primini tamamlayanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e yükselir.

  • 'Vakit nakittir' prensibince hareket etmeyenler, prim şartını tamamladıkları yıla göre daha geç emekli olmak zorunda kalacaktır.

KISMÎ EMEKLİLİK VE İSTİSNAİ HALLER

Tam emeklilik dışında kanun bazı istisnai yollar da tanımıştır.

  • 5400 Günle Kısmi Emeklilik: 5400 gün prim ödeyenler, kademeli yaş hadlerine 3 yıl eklenmesi şartıyla (65 yaşını geçmemek kaydıyla) yaşlılık aylığı alabilirler.

  • Yaş Haddinden Emeklilik: 5434 sayılı Kanun m.40 uyarınca yaş haddinden re'sen emekliye ayrılanlara 5400 prim günü bulunması hâlinde aylık bağlanır.

  • Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklilik: Özel kanunları gereğince kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, 9000 prim günü varsa aylık bağlanır.

  • Kamu görevlilerinden, subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlak noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlak ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere ise, SGK (5510 s.) Kanunun yukarıda bahsettiğimiz yaş ve prim ödeme gün sayılarını tamamlamaları kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

  • Disiplin veya Yetersizlik Sebebiyle Emeklilik: Askerî personel veya sivil memurlardan ahlak, disiplin veya yetersizlik nedeniyle kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere, kanundaki yaş ve 9000 gün prim şartını tamamlamaları hâlinde aylık bağlanır.

  • Fatura İşveren Kuruma Kesilir: Yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle erken aylık bağlananların emekli maaşları, şartlar tamamlanıncaya kadar çalıştırıldıkları kamu kurumlarından tahsil edilir.

HASILIKELAM: Memurlar için geçmişte 'Devlete kapağı atan rahat eder' anlayışı hâkimdi. Ancak bu anlayış artık geçerli değildir. Emeklilik açısından günümüzde işçi olarak kamuya kapak atanlar her yönden avantajlı bulunmaktadır. Ekim/2008 ve sonrasında memuriyete geçenlerin durumu ise tüm kamu çalışanlar arasında en vahim olan grubu teşkil etmektedir.

Yeni nesil memurlar için 2036 yılı kritik bir dönüm noktasıdır. Hizmet sürelerinde kesinti yapmamak, primleri zamanında doldurmak hayati önem taşır.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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