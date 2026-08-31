Emeklilik Hayali Kuranlara 2036 Şoku: Maaşlar Düşüyor, Yaş Sınırı 65'e Çıkıyor

Sosyal güvenlik sisteminde 1 Ekim 2008 miladı, yeni nesil kamu çalışanları için emeklilik şartlarını baştan aşağı değiştirdi. Aylık bağlama oranlarındaki ciddi düşüş ve 2036 yılından sonra kademeli olarak 65'e çıkacak yaş sınırı, memurların gelecekteki emeklilik hayallerini zorlaştırıyor. Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan reformlar, kamu personeli arasında emeklilik hakları açısından derin bir ayrım yarattı.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın da dikkat çektiği üzere, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar, eski adıyla Emekli Sandığı yerine 5510 sayılı Kanun kapsamına alınarak ciddi maddi dezavantajlarla karşı karşıya bırakıldı. Eskiden devlet memuru olmak emeklilikte yüksek maaş ve güvence anlamına gelirken, yeni sistemde bağlanan aylıklarda yaşanan sert düşüşler ve çalışma kısıtlamaları bu tabloyu tamamen tersine çevirdi. Yeni nesil memurların maaş hesaplamasında artık sadece son görev dereceleri ve ek göstergeleri değil, tüm çalışma hayatlarındaki kazanç ortalamaları dikkate alınıyor.

Bu durum, aylık bağlama oranlarını eski memurlara kıyasla büyük ölçüde aşağı çekerek emekli maaşını eritiyor. Üstelik bu gruptaki memurlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isterlerse, eski sistemdeki gibi sadece destek primi ödeyerek yollarına devam edemiyor; emekli aylıkları anında kesiliyor.