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Milli Takımın Golcüsü Deniz Gül Galatasaray’da: Deniz Gül Kimdir?

Milli Takımın Golcüsü Deniz Gül Galatasaray’da: Deniz Gül Kimdir?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 07:16 Son Güncelleme: 31.08.2026 - 07:17
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Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen milli golcü Deniz Gül'ün transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Sarı kırmızılı ekibin oyuncunun bonservisi için yaklaşık 11 milyon euro ödeyeceği ve Gül'ün bugün İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı. Geçen sezon Porto'da 9 gole etki eden 22 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı.

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Galatasaray, transfer döneminde hücum hattına önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, transfer döneminde hücum hattına önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferi konusunda Portekiz ekibiyle sözlü anlaşmaya vardı. Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Porto, Deniz Gül transferi için anlaşmaya vardı. 

Genç futbolcunun transferinin bonuslarla beraber 11 milyon euro karşılığında tamamlanacağı belirtildi. Transferde artık son aşamaya gelinirken Deniz Gül'ün pazartesi günü (bugün) İstanbul'da olması bekleniyor. 

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması planlanan genç golcü, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Fabrizio Romano, Deniz Gül'ün transfer sürecinde Galatasaray'ı öncelikli tercih olarak gördüğünü de belirtti.

Deniz Gül kimdir?

Deniz Gül kimdir?

Deniz Gül, 2 Temmuz 2004 doğumlu, İsveç'in Stockholm şehrinde doğmuş Türk asıllı bir futbolcudur. Şu anda Portekiz'in güçlü kulüplerinden FC Porto'da santrfor (forvet) pozisyonunda oynamaktadır.

Deniz Gül, 1.90 metre boyunda, sağ ayağını kullanan genç bir golcüdür ve futbol kariyerine İsveç altyapılarında başlamıştır. İsveç U19, U20 ve U21 milli takımlarında forma giymiş, sonrasında Türkiye milli takım tercihi yaparak A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmıştır.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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