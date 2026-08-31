Milli Takımın Golcüsü Deniz Gül Galatasaray’da: Deniz Gül Kimdir?

Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferi konusunda Portekiz ekibiyle sözlü anlaşmaya vardı. Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Porto, Deniz Gül transferi için anlaşmaya vardı.

Genç futbolcunun transferinin bonuslarla beraber 11 milyon euro karşılığında tamamlanacağı belirtildi. Transferde artık son aşamaya gelinirken Deniz Gül'ün pazartesi günü (bugün) İstanbul'da olması bekleniyor.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması planlanan genç golcü, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Fabrizio Romano, Deniz Gül'ün transfer sürecinde Galatasaray'ı öncelikli tercih olarak gördüğünü de belirtti.