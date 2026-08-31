Milli Takımın Golcüsü Deniz Gül Galatasaray’da: Deniz Gül Kimdir?
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Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen milli golcü Deniz Gül'ün transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Sarı kırmızılı ekibin oyuncunun bonservisi için yaklaşık 11 milyon euro ödeyeceği ve Gül'ün bugün İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı. Geçen sezon Porto'da 9 gole etki eden 22 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı.
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Galatasaray, transfer döneminde hücum hattına önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
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Deniz Gül kimdir?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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