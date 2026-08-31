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Mill Takım Antrenörü Funda Bakış İstanbul'da Sokak Ortasında Öldürüldü

Mill Takım Antrenörü Funda Bakış İstanbul'da Sokak Ortasında Öldürüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 08:17
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İstanbul Sancaktepe'de, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada milli antrenör Funda Bakış'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, Bakış (39) ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Z.G. (21) arasında tartışma çıktı.

Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, Bakış (39) ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Z.G. (21) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G, Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Z.G'yi yakaladı. Araştırmada, şüpheli Z.G'nin Funda Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek, bu kişiye para verdiği ve ikili arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen A.H.U. (21) ile E.Ş. (21) de polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerden Z.G'nin 'hakaret', A.H.U'nun ise 'kasten yaralama' suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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