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Araba Piyasasının En Ucuzu Olacağı Söylenen Yeni Togg T6X Görücüye Çıktı: Togg T6X Ne Kadar?

Araba Piyasasının En Ucuzu Olacağı Söylenen Yeni Togg T6X Görücüye Çıktı: Togg T6X Ne Kadar?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 11:33
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T6X ilk kez görücüye çıktı. 2027'nin haziran ayında siparişe açılacak olan model, haziran sonundan itibaren teslimat yapılacak.

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TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk oldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modelini tanıtan Tosyalı, araçla ilgili önemli bilgiler verdi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk oldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modelini tanıtan Tosyalı, araçla ilgili önemli bilgiler verdi.

Rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülecek olan T6X, 2027'nin haziran ayında siparişlere açılacak. Tosyalı, haziran sonunda aracın sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Tosyalı, 'Ürettiğimiz her otomobil direkt trafiğe çıktı. Allah'a çok şükür, şu ana kadar hiç böyle bir satış kaygımız olmadı, hemen akabinde yanına T10F'i çıkardık geçtiğimiz yıl. Bugün bakıyoruz satışlarımız neredeyse kafa kafaya. T10X ile T10F'nin bir aylık satışına rakiplerimizin toplam satışı yetişemiyor. Allah'a çok şükür, aylardır açık ara pazar liderliğindeyiz ve bunu da pekiştirerek devam ediyoruz.

Her satış, her yakaladığımız derece bize daha büyük sorumluluk yüklüyor ve planlarımızı tekrar tekrar gözden geçirip hem servis kalitemizi hem de fiyatlama mekanizmamızı tekrar gözden geçirttiriyor. Daha az gelirli vatandaşlarımızı araç sahibi yapabilme adına çok daha ekonomik yeni bir modelimizin hazırlığındayız ve bu artık doğum sürecine girdi, '9 ay 10 gününü bekliyor' desem tabiri caizse uygundur. Artık her ay bir şekle bürünüyor ve önümüzdeki haziran ayında bu aracımızı tüketicileriyle buluşturacağız. T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak.' dedi.

Tosyalı, artık normal gelirli vatandaşların da bu aracı almayla ilgili sorun yaşayabileceğini düşünmediklerini belirterek, 'Dünyada böyle bir aracı elde edebileceği en uygun fiyatla vatandaşımıza sunmak üzere hazırlık yaptık ve bugün bir kaba prototipini görüyorsunuz çünkü detayları takdir ederseniz ki bu aşamalarda açıklanmıyor ama aracımız gelecek haziranda tüketicilerimizle buluşacak inşallah.' dedi.

T6X modeli için daha önce gündeme gelen satış fiyatlarına yönelik de konuşan Tosyalı şunları söyledi:

T6X modeli için daha önce gündeme gelen satış fiyatlarına yönelik de konuşan Tosyalı şunları söyledi:

'Bugünkü maliyetlerimizle baktığımız zaman hedefim, hayalim bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın, kullanıcıya araç vermek istiyorum. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Araç ulaşılabilir olacak, her vatandaşımız bu araca, bu markaya ulaşabilecek. Bizim görevimiz, sorumluluğumuz bu.' 

Tosyalı, T6X'in fiyatının 1 milyon 300 bin lira bandında olmasına yönelik soru üzerine, aracı, her vatandaşın ulaşabileceği maliyette üretip, satmak zorunda olduklarını belirterek, 'Onun için de rakamlara takılmıyorum ama ben onu bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana hedeflerimizde bir değişiklik yok. İnşallah önümüzdeki hazirana kadar da şartlarda majör bir değişiklik olmaz, olmayacaktır. Ulaşılabilir, en ekonomik otomobili hem de en iyi donanımla vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz, inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Çok rekabetçi bir fiyatla piyasaya süreceğiz. Önümüzdeki haziran ayında talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye başlayacağız.' ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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