Araba Piyasasının En Ucuzu Olacağı Söylenen Yeni Togg T6X Görücüye Çıktı: Togg T6X Ne Kadar?
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T6X ilk kez görücüye çıktı. 2027'nin haziran ayında siparişe açılacak olan model, haziran sonundan itibaren teslimat yapılacak.
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TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk oldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modelini tanıtan Tosyalı, araçla ilgili önemli bilgiler verdi.
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T6X modeli için daha önce gündeme gelen satış fiyatlarına yönelik de konuşan Tosyalı şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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