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İstanbul'da Güzellik Merkezindeki Gizli Kamera Skandalı Mağaza Kabinleri ve Otellere de Sıçradı

İstanbul'da Güzellik Merkezindeki Gizli Kamera Skandalı Mağaza Kabinleri ve Otellere de Sıçradı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 10:18
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İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde patlak veren gizli kamera skandalı, 15 binlik dev bir arşivin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyuta taşındı; epilasyon odalarından kiralık evlere ve mağaza kabinlerine kadar uzanan ağda mahrem görüntüleri satan üç kişi tutuklandı.

Kaynak: Sabah

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İstanbul Bakırköy’de bir güzellik salonunda başlayan gizli kamera soruşturması, binlerce kişinin mahremiyetini ihlal eden devasa bir siber suç şebekesini gün yüzüne çıkardı.

İstanbul Bakırköy’de bir güzellik salonunda başlayan gizli kamera soruşturması, binlerce kişinin mahremiyetini ihlal eden devasa bir siber suç şebekesini gün yüzüne çıkardı.

Müşterilerin özel anlarının kaydedilerek mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden satıldığı iddiasıyla başlatılan incelemede, olayın sadece bu merkezle sınırlı kalmadığı anlaşıldı. Ekiplerin ele geçirdiği dijital veriler, mağaza kabinlerinden günlük kiralık evlere kadar uzanan ve yaklaşık 15 bin videodan oluşan korkunç bir arşivin varlığını kanıtladı. Yapılan  analizler, suçun boyutlarını gözler önüne serdi. Gizli bir kanalda pazarlandığı belirlenen bu görüntülerin, sadece güzellik merkezinin epilasyon odalarından gelmediği, otel odaları ve giyim mağazalarının deneme kabinlerine de benzer düzeneklerin kurulduğu tespit edildi. Elde edilen binlerce mahrem kayıt, internetin karanlık köşelerinde maddi kazanç amacıyla satışa sunuldu.

Skandalın kilit isimlerinden biri olan ve aylık gelirinin bir milyon lira olduğunu belirten sistem kurucusu Emrah Selim Cansever, cihazların siber saldırıya uğradığını iddia etse de telefonundaki mesajlaşmalar bu savunmayı çürüttü.

Skandalın kilit isimlerinden biri olan ve aylık gelirinin bir milyon lira olduğunu belirten sistem kurucusu Emrah Selim Cansever, cihazların siber saldırıya uğradığını iddia etse de telefonundaki mesajlaşmalar bu savunmayı çürüttü.

Kameraların, hareket sensörü (PIR) gibi görünecek şekilde özel olarak gizlendiği ve bu sayede kimsenin şüphelenmediği anlaşıldı. İşletme sahibi Fatma Özçalışkan ise durumdan habersiz olduğunu, hatta kendisi ve on yedi yaşındaki kızının da kurbanlar arasında yer aldığını öne sürdü. Kameraları fark edince söküp polise teslim ettiğini söyleyen Özçalışkan, tüm sorumluluğu sistemi kuran Cansever'e yükledi.

Savunmalardaki tutarsızlıkları ve toplanan somut delilleri dikkate alan Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, hem işletmeci Özçalışkan'ı hem de sistemi kuran Cansever'i cezaevine gönderdi. Soruşturmanın dijital ayağında ise mahrem kayıtların pazarlandığı 'Secret TV +18' isimli kanalın yöneticisi olduğu saptanan Abdullah Çatalbaş, Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş'ın da tutuklanmasıyla birlikte, bu geniş çaplı gizli kamera skandalında demir parmaklıklar ardına gönderilen kişi sayısı üçe yükselmiş oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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