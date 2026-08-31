İstanbul'da Güzellik Merkezindeki Gizli Kamera Skandalı Mağaza Kabinleri ve Otellere de Sıçradı
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İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde patlak veren gizli kamera skandalı, 15 binlik dev bir arşivin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyuta taşındı; epilasyon odalarından kiralık evlere ve mağaza kabinlerine kadar uzanan ağda mahrem görüntüleri satan üç kişi tutuklandı.
Kaynak: Sabah
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İstanbul Bakırköy’de bir güzellik salonunda başlayan gizli kamera soruşturması, binlerce kişinin mahremiyetini ihlal eden devasa bir siber suç şebekesini gün yüzüne çıkardı.
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Skandalın kilit isimlerinden biri olan ve aylık gelirinin bir milyon lira olduğunu belirten sistem kurucusu Emrah Selim Cansever, cihazların siber saldırıya uğradığını iddia etse de telefonundaki mesajlaşmalar bu savunmayı çürüttü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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