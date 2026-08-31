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Almanya Vatandaşlığı İçin Şirket Kurulduğunu Söyleyen Melih Gökçek’in Almanya İçin Söyledikleri Gündeme Geldi

Almanya Vatandaşlığı İçin Şirket Kurulduğunu Söyleyen Melih Gökçek’in Almanya İçin Söyledikleri Gündeme Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 09:02
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek’in Almanya’da kurduğu şirketle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gökçek, şirketin oğlunun Almanya’dan vatandaşlık alabilmesi amacıyla kurulduğunu belirtti. Öte yandan Gökçek’in geçmişte Almanya’yı hedef alan ve ülkeyi eleştiren sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi.

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Murat Ağırel’in, Melih Gökçek ve ailesi hakkındaki haberi Türkiye’nin gündemine oturdu.

Murat Ağırel’in, Melih Gökçek ve ailesi hakkındaki haberi Türkiye’nin gündemine oturdu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Murat Ağırel’in, Gökçek ailesinin Türkiye’den gönderilen parayla Almanya’da şirket kurup apartman aldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Gökçek, Almanya’da alınan dairelerin oğlu Ahmet Gökçek ve çocuklarının vatandaşlık başvurusu amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Melih Gökçek’in kendisine aktardığı bilgileri paylaştı. Burhan, Gökçek’in açıklamalarını şöyle aktardı: “Oğlum Ahmet ve çocukları Almanya’dan vatandaşlık almak için bir şirket kurup iki daire aldılar. Tıpkı Mansur Yavaş’ın kızının İngiltere’deki daire alımında olduğu gibi kredi ve ipotek sistemi kullandılar.

Gökçek’in açıklamalarının ardından, geçmiş yıllarda Almanya’ya yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları da yeniden gündeme geldi.

Gökçek’in açıklamalarının ardından, geçmiş yıllarda Almanya’ya yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları da yeniden gündeme geldi.

Gökçek’in Almanya’yı eleştiren ve hedef alan sözleri ile oğlunun Almanya vatandaşlığı amacıyla şirket kurduğunu açıklaması dikkat çekti.

İşte Melih Gökçek’in Almanya hakkında yaptığı paylaşımlardan bazıları:

İşte Melih Gökçek’in Almanya hakkında yaptığı paylaşımlardan bazıları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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