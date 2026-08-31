Almanya Vatandaşlığı İçin Şirket Kurulduğunu Söyleyen Melih Gökçek’in Almanya İçin Söyledikleri Gündeme Geldi
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek’in Almanya’da kurduğu şirketle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gökçek, şirketin oğlunun Almanya’dan vatandaşlık alabilmesi amacıyla kurulduğunu belirtti. Öte yandan Gökçek’in geçmişte Almanya’yı hedef alan ve ülkeyi eleştiren sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi.
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Murat Ağırel’in, Melih Gökçek ve ailesi hakkındaki haberi Türkiye’nin gündemine oturdu.
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Gökçek’in açıklamalarının ardından, geçmiş yıllarda Almanya’ya yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları da yeniden gündeme geldi.
İşte Melih Gökçek’in Almanya hakkında yaptığı paylaşımlardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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