Sağlıklı İlişkileri Zehirleyen 8 İfade
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Bir ilişkinin bozulması için bağırmaya, kapı çarpmaya ya da büyük bir kavgaya gerek yok. Çoğu zaman iş, gündelik akış içinde söylenen ve o an masum görünen birkaç cümleyle başlıyor.
Psikolog John Gottman ve ekibi, çiftlerin tartışma anındaki iletişimini yıllarca inceleyerek ilişkilerin geleceğini tahmin etmeye çalıştı ve dört iletişim kalıbının belirleyici olduğunu buldu. Aşağıdaki sekiz cümle de tam olarak bu kalıpların günlük dildeki karşılıkları. Bazıları tartışmayı kapatıyor, bazıları karşı tarafı değersizleştiriyor, bazıları ise doğrudan ilişkinin kendisini tehdide dönüştürüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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