Sağlıklı İlişkileri Zehirleyen 8 İfade

Bir ilişkinin bozulması için bağırmaya, kapı çarpmaya ya da büyük bir kavgaya gerek yok. Çoğu zaman iş, gündelik akış içinde söylenen ve o an masum görünen birkaç cümleyle başlıyor.

Psikolog John Gottman ve ekibi, çiftlerin tartışma anındaki iletişimini yıllarca inceleyerek ilişkilerin geleceğini tahmin etmeye çalıştı ve dört iletişim kalıbının belirleyici olduğunu buldu. Aşağıdaki sekiz cümle de tam olarak bu kalıpların günlük dildeki karşılıkları. Bazıları tartışmayı kapatıyor, bazıları karşı tarafı değersizleştiriyor, bazıları ise doğrudan ilişkinin kendisini tehdide dönüştürüyor.

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