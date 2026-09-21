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Apple, iPone 18 Serisi Sonrası iPhone 20'de Devrim Yapacak: Dört Kenarı Kavisli Cam ve 6.41 İnç Boyut Geliyor

Apple, iPone 18 Serisi Sonrası iPhone 20'de Devrim Yapacak: Dört Kenarı Kavisli Cam ve 6.41 İnç Boyut Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 20:51
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Apple'ın 2027'de piyasaya sürmesi beklenen iPhone 20 Pro ve Pro Max modellerine ilişkin yeni bir ekran sızıntısı geldi. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre her iki model de dört kenardan kavisli, çerçevesiz bir ekran mimarisiyle test ediliyor. Sızıntıya göre iPhone 20 Pro 6.41, Pro Max ise 6.96 inçlik ekranla gelecek ve bu da serinin şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliklerinden birine işaret ediyor. 

Kaynak: Webtekno

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iPhone 20 Pro'nun 6.41, Pro Max'in ise 6.96 inç ekranla geleceği iddia ediliyor.

iPhone 20 Pro'nun 6.41, Pro Max'in ise 6.96 inç ekranla geleceği iddia ediliyor.

Digital Chat Station'ın Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre iPhone 20 Pro, 2686 x 1236 piksel çözünürlüğe sahip 6.41 inçlik bir panel kullanacak. iPhone 20 Pro Max ise 2912 x 1340 piksel çözünürlükle 6.96 inçlik bir ekrana kavuşacak; bu boyut pazarlama materyallerinde '7 inç' olarak öne çıkarılabilir.

MacRumors'un aktardığına göre piksel yoğunluğu iPhone 18 Pro serisiyle benzer seviyede, yaklaşık 460 ppi civarında kalıyor. Sızıntıyı paylaşan kaynak, verilerin henüz seri üretime geçmemiş erken prototip aşamasından geldiğini ve son ürüne kadar değişebileceğini vurguluyor.

Yeni boyutlar, mevcut iPhone 18 Pro serisinden belirgin şekilde daha büyük.

Yeni boyutlar, mevcut iPhone 18 Pro serisinden belirgin şekilde daha büyük.

Mevcut iPhone 18 Pro 6.27 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6.86 inç ekrana sahip. Sızan bilgiler doğrulanırsa iPhone 20 Pro serisi, önceki nesle kıyasla her iki modelde de gözle görülür bir büyüme yaşayacak.

iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri Türkiye'de 137.999 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu; iPhone 20 serisinin fiyat politikasının bu artan ekran boyutuyla birlikte nasıl şekilleneceği ise henüz belli değil. Apple'ın 20. yıl dönümü modeli olarak konumlandırılan cihazın 2027'nin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Çerçevesiz sasarımın yanında Dynamic Island de küçülüyor.

Çerçevesiz sasarımın yanında Dynamic Island de küçülüyor.

Sızıntıya göre Apple, ekranın dört kenarından hafifçe kavisli olduğu 'quad-curved' adı verilen bir cam mimarisi üzerinde çalışıyor. Bu, Samsung'un eski amiral gemilerindeki keskin 'şelale' ekranlardan farklı olarak, çerçeveye çok daha yakın duran ama cihazın ayak izini büyütmeyen ince bir eğim anlamına geliyor.

Sammy Fans'in aktardığına göre Apple aynı zamanda mevcut Dynamic Island'a kıyasla belirgin şekilde küçültülmüş bir delik tasarımı test ediyor; ekranın altına yerleştirilmiş yüz tanıma teknolojisi zamanında hazır olmazsa bu küçük delik nihai tasarımda kalabilir. Şirketin bu iddiaları resmi olarak doğrulaması ya da yalanlaması için daha aylar var, ancak sızıntılar şimdiden iPhone 20 serisinin Apple'ın son yıllardaki en radikal ekran değişikliklerinden birine sahne olacağına işaret ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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