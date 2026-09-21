Apple, iPone 18 Serisi Sonrası iPhone 20'de Devrim Yapacak: Dört Kenarı Kavisli Cam ve 6.41 İnç Boyut Geliyor

Digital Chat Station'ın Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre iPhone 20 Pro, 2686 x 1236 piksel çözünürlüğe sahip 6.41 inçlik bir panel kullanacak. iPhone 20 Pro Max ise 2912 x 1340 piksel çözünürlükle 6.96 inçlik bir ekrana kavuşacak; bu boyut pazarlama materyallerinde '7 inç' olarak öne çıkarılabilir.

MacRumors'un aktardığına göre piksel yoğunluğu iPhone 18 Pro serisiyle benzer seviyede, yaklaşık 460 ppi civarında kalıyor. Sızıntıyı paylaşan kaynak, verilerin henüz seri üretime geçmemiş erken prototip aşamasından geldiğini ve son ürüne kadar değişebileceğini vurguluyor.