Apple, iPone 18 Serisi Sonrası iPhone 20'de Devrim Yapacak: Dört Kenarı Kavisli Cam ve 6.41 İnç Boyut Geliyor
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Apple'ın 2027'de piyasaya sürmesi beklenen iPhone 20 Pro ve Pro Max modellerine ilişkin yeni bir ekran sızıntısı geldi. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre her iki model de dört kenardan kavisli, çerçevesiz bir ekran mimarisiyle test ediliyor. Sızıntıya göre iPhone 20 Pro 6.41, Pro Max ise 6.96 inçlik ekranla gelecek ve bu da serinin şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliklerinden birine işaret ediyor.
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iPhone 20 Pro'nun 6.41, Pro Max'in ise 6.96 inç ekranla geleceği iddia ediliyor.
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Yeni boyutlar, mevcut iPhone 18 Pro serisinden belirgin şekilde daha büyük.
Çerçevesiz sasarımın yanında Dynamic Island de küçülüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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