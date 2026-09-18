iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatlar 137.999 Liradan Başlıyor

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in altı fiziksel kanatlı kamera sisteminde kullanıcılar diyafram, enstantane ve beyaz dengesi gibi ayarları artık elle değiştirebiliyor. Cihazlara güç veren A20 Pro işlemci 2 nanometre üretim süreciyle geliştirildi; buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı ise önceki modele göre üç kat büyütüldü. Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread desteği ve Apple'ın kendi geliştirdiği C2 hücresel modemi de serinin bağlantı tarafındaki yenilikleri arasında yer alıyor. Apple'ın verilerine göre eSIM'le kullanılan iPhone 18 Pro 36 saate, Pro Max ise 45 saate kadar video oynatabiliyor; iOS 27 ile gelen cihazlarda Apple Intelligence destekli yeni Siri de kullanıcıları bekliyor.

Fiyat listesi de şöyle netleşti: iPhone 18 Pro 256 GB için 137.999 TL, 512 GB için 154.999 TL, 1 TB için 188.999 TL ve 2 TB için 243.999 TL etiketi taşıyor. iPhone 18 Pro Max'te ise fiyatlar 256 GB'de 149.999 TL'den başlıyor, 512 GB'de 166.999 TL'ye, 1 TB'de 200.999 TL'ye ve 2 TB'de 255.999 TL'ye kadar çıkıyor.

Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ise henüz raflarda değil: cihaz 16 Ekim'de ön siparişe açılacak, satışına ise 23 Ekim'de başlanacak.