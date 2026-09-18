iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatlar 137.999 Liradan Başlıyor
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Apple'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanda tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max bugün itibarıyla Türkiye'de satışa çıktı. Ön sipariş döneminde verilen siparişlerin hazırlanma süreci de başladı. Yeni seri; siyah, gümüş, buzul ve ilk kez tanıtılan bordo renk seçenekleriyle 137.999 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini aldı.
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Serinin en büyük yeniliği, kullanıcının diyaframı elle ayarlayabildiği değişken diyaframlı 48 megapiksel ana kamera oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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