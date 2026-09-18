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iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatlar 137.999 Liradan Başlıyor

iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatlar 137.999 Liradan Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 14:27
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Apple'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanda tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max bugün itibarıyla Türkiye'de satışa çıktı. Ön sipariş döneminde verilen siparişlerin hazırlanma süreci de başladı. Yeni seri; siyah, gümüş, buzul ve ilk kez tanıtılan bordo renk seçenekleriyle 137.999 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini aldı.

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Serinin en büyük yeniliği, kullanıcının diyaframı elle ayarlayabildiği değişken diyaframlı 48 megapiksel ana kamera oldu.

Serinin en büyük yeniliği, kullanıcının diyaframı elle ayarlayabildiği değişken diyaframlı 48 megapiksel ana kamera oldu.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in altı fiziksel kanatlı kamera sisteminde kullanıcılar diyafram, enstantane ve beyaz dengesi gibi ayarları artık elle değiştirebiliyor. Cihazlara güç veren A20 Pro işlemci 2 nanometre üretim süreciyle geliştirildi; buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı ise önceki modele göre üç kat büyütüldü. Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread desteği ve Apple'ın kendi geliştirdiği C2 hücresel modemi de serinin bağlantı tarafındaki yenilikleri arasında yer alıyor. Apple'ın verilerine göre eSIM'le kullanılan iPhone 18 Pro 36 saate, Pro Max ise 45 saate kadar video oynatabiliyor; iOS 27 ile gelen cihazlarda Apple Intelligence destekli yeni Siri de kullanıcıları bekliyor.

Fiyat listesi de şöyle netleşti: iPhone 18 Pro 256 GB için 137.999 TL, 512 GB için 154.999 TL, 1 TB için 188.999 TL ve 2 TB için 243.999 TL etiketi taşıyor. iPhone 18 Pro Max'te ise fiyatlar 256 GB'de 149.999 TL'den başlıyor, 512 GB'de 166.999 TL'ye, 1 TB'de 200.999 TL'ye ve 2 TB'de 255.999 TL'ye kadar çıkıyor.

Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ise henüz raflarda değil: cihaz 16 Ekim'de ön siparişe açılacak, satışına ise 23 Ekim'de başlanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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