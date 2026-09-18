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Şahane Pazar 25 Yıl Sonra Sahnede: Süheyl ve Behzat Uygur Dev Turneye Çıkıyor

Şahane Pazar 25 Yıl Sonra Sahnede: Süheyl ve Behzat Uygur Dev Turneye Çıkıyor

Tiyatro
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
18.09.2026 - 14:33
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Türk televizyonlarının unutulmaz eğlence programı Şahane Pazar geri döndü. Süheyl ve Behzat Uygur, efsane formatı 25 yıl sonra sahneye taşıyor. Şahane Pazar Sahnede adlı gösteri, Türkiye çapında dev bir turneye çıkıyor.

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Turne 25 Eylül'de Çayırova'da başlıyor. İkinci durak 27 Eylül'de İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi olacak. Uygur kardeşler buradan sonra rotasını Anadolu'ya çeviriyor. Toplam 25 şehir ve yaklaşık 8 bin 700 kilometre onları bekliyor.

Gösteri Antalya, Alanya, Adana, Mersin ve Gaziantep'te sahnelenecek. Ardından Denizli, Bursa, Eskişehir, Ankara ve İzmir seyircisiyle buluşacak. Kasım ayında rota Muğla, Trabzon, Rize, Erzurum ve Diyarbakır'a uzanıyor.

Süheyl ve Behzat Uygur, Şahane Pazar Sahnede turnesiyle 25 şehri geziyor.

Süheyl ve Behzat Uygur, Şahane Pazar Sahnede turnesiyle 25 şehri geziyor.

Şov görkemli bir prodüksiyonla hazırlandı. Sahnede yaklaşık 80 kişilik bir ekip yer alıyor. Canlı orkestra, büyük dans koreografileri ve gösterişli bir sahne öne çıkıyor. Seyirci de gösteriye doğrudan katılıyor.

Uygur kardeşler her şehirde sahneye farklı bir ünlü davet ediyor. Konuklar arasında Zara, Melek Mosso ve Jale bulunuyor. Ercan Saatçi, Demet Akalın ve Elif Buse Doğan da gösteride sahne alacak.

Peki sahnede seyirciyi ne bekliyor? Gösteride yarışmalar, skeçler ve canlı müzik performansları var. Seyirciyle etkileşim şovun tam merkezinde duruyor. Uygur kardeşler projeyi sosyal medyadan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirdi.

Peki Şahane Pazar nedir? Program, Türk televizyonlarının en sevilen eğlence yapımlarından biriydi. Yarışmayı, skeci ve müzik performanslarını aynı sahnede buluşturuyordu. Süheyl ve Behzat Uygur ikilisiyle özdeşleşen format, 25 yıl sonra yeniden hayat buluyor.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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