Şahane Pazar 25 Yıl Sonra Sahnede: Süheyl ve Behzat Uygur Dev Turneye Çıkıyor

Şov görkemli bir prodüksiyonla hazırlandı. Sahnede yaklaşık 80 kişilik bir ekip yer alıyor. Canlı orkestra, büyük dans koreografileri ve gösterişli bir sahne öne çıkıyor. Seyirci de gösteriye doğrudan katılıyor.

Uygur kardeşler her şehirde sahneye farklı bir ünlü davet ediyor. Konuklar arasında Zara, Melek Mosso ve Jale bulunuyor. Ercan Saatçi, Demet Akalın ve Elif Buse Doğan da gösteride sahne alacak.

Peki sahnede seyirciyi ne bekliyor? Gösteride yarışmalar, skeçler ve canlı müzik performansları var. Seyirciyle etkileşim şovun tam merkezinde duruyor. Uygur kardeşler projeyi sosyal medyadan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirdi.

Peki Şahane Pazar nedir? Program, Türk televizyonlarının en sevilen eğlence yapımlarından biriydi. Yarışmayı, skeci ve müzik performanslarını aynı sahnede buluşturuyordu. Süheyl ve Behzat Uygur ikilisiyle özdeşleşen format, 25 yıl sonra yeniden hayat buluyor.