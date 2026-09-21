Emine Erdoğan, New York İklim Haftası Açılışında Konuştu
Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış etkinliğinde konuştu. Sıfır Atık hareketinin bireyi iklim krizi karşısında çaresiz bir izleyici olmaktan çıkardığını söyleyen Erdoğan, küçük davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini vurguladı.
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"Bizi bu krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır?"
Emine Erdoğan, iklim değişikliğini insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olarak tanımladı. Fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların payını bildiklerini söyleyen Erdoğan, asıl sorunun tüketim talebi olduğuna dikkat çekti:
'Kendimize şu soruyu da sormalıyız; bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?'
9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonu atığa dönüştü
İklim değişikliğinin en başta insanın manevi ikliminin değişmesinin bir sonucu olduğunu söyleyen Erdoğan, 1950'lerden bu yana dünyada üretilen yaklaşık 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun atığa dönüştüğünü hatırlattı.
Bu yükün yeryüzüne adil dağılmadığını belirten Erdoğan, yüksek tüketimin çevresel maliyetinin çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakıldığını ifade etti. Erdoğan, 'Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız' dedi.
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"Devletlerin ve şirketlerin sorumluluğunu azaltmaz, büyütür"
Bireysel yaklaşımın devletlerin ve şirketlerin sorumluluğunu azaltmadığını, aksine büyüttüğünü söyleyen Erdoğan; doğru tercihi kolaylaştıracak altyapıyı kurmayı, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir tasarlamayı, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmeyi ve bunlar için uluslararası iş birliği kurmayı ortak sorumluluk olarak tanımladı.
COP31 Kasım'da Türkiye'de
Erdoğan, 2022'de BM Genel Kurulu'na sundukları Sıfır Atık kararının geniş uluslararası destekle kabul edildiğini, 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun kurulduğunu hatırlattı.
Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'e de değinen Erdoğan, 'Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz' dedi.
"Ben bu konuşmayı yaparken New York'ta onlarca ton atık üretildi"
Konuşmasını, buluşmanın gerçek değerini sonrasında yapılacakların belirleyeceğini söyleyerek bitiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
'Ben bu konuşmayı yaparken New York'ta onlarca ton atık üretildi. İstanbul'da da, dünyanın pek çok şehrinde de durum farklı değil. Bugünün sorunlarını üreten alışkanlıklarımızı sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir hedef tek başına yeterli, hiçbir teknoloji tek başına çözüm olamayacaktır. Bu buluşmanın gerçek değerini, burada söylediklerimizden çok buradan ayrıldıktan sonra neyi farklı yapacağımız belirleyecektir.'
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