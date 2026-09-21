Emine Erdoğan, New York İklim Haftası Açılışında Konuştu

İklim değişikliğinin en başta insanın manevi ikliminin değişmesinin bir sonucu olduğunu söyleyen Erdoğan, 1950'lerden bu yana dünyada üretilen yaklaşık 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun atığa dönüştüğünü hatırlattı.

Bu yükün yeryüzüne adil dağılmadığını belirten Erdoğan, yüksek tüketimin çevresel maliyetinin çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakıldığını ifade etti. Erdoğan, 'Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız' dedi.