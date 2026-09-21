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Emine Erdoğan, New York İklim Haftası Açılışında Konuştu

Emine Erdoğan, New York İklim Haftası Açılışında Konuştu

Emine Erdoğan
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
21.09.2026 - 21:05 Son Güncelleme: 21.09.2026 - 21:17
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Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış etkinliğinde konuştu. Sıfır Atık hareketinin bireyi iklim krizi karşısında çaresiz bir izleyici olmaktan çıkardığını söyleyen Erdoğan, küçük davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini vurguladı.

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Etkinliğin ana partnerleri arasında Çevre Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı var

Etkinliğin ana partnerleri arasında Çevre Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı var

New York İklim Haftası'nın açılış etkinliğinin ana partnerleri arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı yer aldı.

Emine Erdoğan'ı etkinlik alanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Climate Group CEO'su Helen Clarkson ve Yönetim Kurulu Kıdemli Üyesi Emma Cox karşıladı.

Konuşmasına Türk halkının sevgi ve saygılarını ileterek başlayan Erdoğan, organizasyonu düzenleyenlere misafirperverlikleri için teşekkür etti.

"Bizi bu krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır?"

Emine Erdoğan, iklim değişikliğini insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olarak tanımladı. Fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların payını bildiklerini söyleyen Erdoğan, asıl sorunun tüketim talebi olduğuna dikkat çekti:

'Kendimize şu soruyu da sormalıyız; bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?'

9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonu atığa dönüştü

İklim değişikliğinin en başta insanın manevi ikliminin değişmesinin bir sonucu olduğunu söyleyen Erdoğan, 1950'lerden bu yana dünyada üretilen yaklaşık 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun atığa dönüştüğünü hatırlattı.

Bu yükün yeryüzüne adil dağılmadığını belirten Erdoğan, yüksek tüketimin çevresel maliyetinin çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakıldığını ifade etti. Erdoğan, 'Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız' dedi.

Geri kazanım oranı yüzde 13'ten yüzde 37'nin üzerine çıktı

Geri kazanım oranı yüzde 13'ten yüzde 37'nin üzerine çıktı

Sıfır Atık hareketinin, tüketimin ve israfın hayatın olağan parçası haline geldiği bir çağda sınırları ve sorumluluğu hatırlatan ahlaki bir duruş olarak doğduğunu anlatan Erdoğan, doğayı sınırsız bir kaynak deposu olarak görmekle emanet olarak görmek arasında temel bir zihniyet farkı olduğunu söyledi.

Erdoğan, ilk adımı 2017'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde attıklarını, uygulamanın kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldığını belirtti:

'O dönem yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, bugün yüzde 37'nin üzerine çıkmış durumda. Fakat bizim için esas kazanım, insanların değişimin yalnızca muhatabı değil öznesi olabileceğini görmesi oldu.'

"Devletlerin ve şirketlerin sorumluluğunu azaltmaz, büyütür"

Bireysel yaklaşımın devletlerin ve şirketlerin sorumluluğunu azaltmadığını, aksine büyüttüğünü söyleyen Erdoğan; doğru tercihi kolaylaştıracak altyapıyı kurmayı, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir tasarlamayı, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmeyi ve bunlar için uluslararası iş birliği kurmayı ortak sorumluluk olarak tanımladı.

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COP31 Kasım'da Türkiye'de

Erdoğan, 2022'de BM Genel Kurulu'na sundukları Sıfır Atık kararının geniş uluslararası destekle kabul edildiğini, 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun kurulduğunu hatırlattı.

Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'e de değinen Erdoğan, 'Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz' dedi.

"Ben bu konuşmayı yaparken New York'ta onlarca ton atık üretildi"

Konuşmasını, buluşmanın gerçek değerini sonrasında yapılacakların belirleyeceğini söyleyerek bitiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'Ben bu konuşmayı yaparken New York'ta onlarca ton atık üretildi. İstanbul'da da, dünyanın pek çok şehrinde de durum farklı değil. Bugünün sorunlarını üreten alışkanlıklarımızı sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir hedef tek başına yeterli, hiçbir teknoloji tek başına çözüm olamayacaktır. Bu buluşmanın gerçek değerini, burada söylediklerimizden çok buradan ayrıldıktan sonra neyi farklı yapacağımız belirleyecektir.'

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Mira Hanım
Mira Hanım
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