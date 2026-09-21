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Okullarda Yeni Dönem: Veliler Telefonla Öğretmen Randevusu Alabilecek

Okullarda Yeni Dönem: Veliler Telefonla Öğretmen Randevusu Alabilecek

Öğretmen MEB okul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 20:31
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Milli Eğitim Bakanlığı, veli-öğretmen görüşmelerini tek bir çatı altında toplayan Okul Randevu Sistemi'ne yeni bir kanal ekledi. Artık veliler, MEBİM'i arayarak da randevu alabilecek. 444 0 632 numaralı hat, haftanın her günü ve günün her saati açık. Sistem, okullardaki güvenliği artırırken veli-öğretmen iletişimini de düzene sokmayı hedefliyor.

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Veliler telefonla öğretmenden randevu alacak.

Veliler telefonla öğretmenden randevu alacak.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), Okul Randevu Sistemi'nin kanalları arasına katıldı. Veliler, 444 0 632 numaralı hattı arayarak öğretmen, okul idarecisi ya da rehber öğretmenle görüşmek için yeni bir randevu oluşturabiliyor; daha önce aldığı randevuyu da aynı hat üzerinden iptal edebiliyor. Hattın en büyük avantajı, mesai saatiyle sınırlı kalmaması: veliler gece ya da hafta sonu fark etmeksizin işlemini tamamlayabiliyor.

Bakanlık, sistemi öğrencinin eğitim ve gelişim süreciyle ilgili bilgi almak, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak ya da talep ve önerilerini iletmek isteyen velilerin okulla daha etkin iletişim kurabilmesi için hayata geçirdiğini açıklıyor. MEBİM üzerinden oluşturulan randevu talebi, doğrudan ilgili okula düşüyor ve okul yönetimi tarafından değerlendiriliyor.

Randevusuz okula giriş artık mümkün değil.

Randevusuz okula giriş artık mümkün değil.

Okul Randevu Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte veli ziyaretleri ülke genelinde tamamen randevu esasına bağlandı. Öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor, önceden randevu almadan gelen veliler de görüşme talebini karşılayamıyor. Bu uygulamayla hem okul güvenliği güçlendiriliyor hem de öğretmenlerin görüşme trafiği daha planlı hale getiriliyor.

Randevu sonucu, ilgili okulun değerlendirmesinin ardından veliye SMS ya da e-posta yoluyla bildiriliyor. Veliler dilerse 'okulrandevu.meb.gov.tr' adresini, dilerse e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni (VBS) ya da şimdi eklenen MEBİM hattını kullanarak süreci başlatabiliyor. Böylece randevu almak isteyen bir veli için üç farklı kanal bir arada sunulmuş oluyor.

Uygulamanın asıl amacı, öğretmenlerin ders dışı zamanını daha planlı kullanabilmesi. Önceden haber vermeden yapılan veli ziyaretleri hem eğitim akışını bölüyor hem de öğretmenin hazırlıksız yakalanmasına yol açıyordu. Randevu sistemiyle görüşmeler artık önceden belirlenen gün ve saatte, daha sakin bir ortamda yapılıyor. Bakanlık, MEBİM hattının devreye girmesiyle özellikle mesai saatleri dışında ya da hafta sonu randevu almak isteyen velilerin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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