Okullarda Yeni Dönem: Veliler Telefonla Öğretmen Randevusu Alabilecek
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Milli Eğitim Bakanlığı, veli-öğretmen görüşmelerini tek bir çatı altında toplayan Okul Randevu Sistemi'ne yeni bir kanal ekledi. Artık veliler, MEBİM'i arayarak da randevu alabilecek. 444 0 632 numaralı hat, haftanın her günü ve günün her saati açık. Sistem, okullardaki güvenliği artırırken veli-öğretmen iletişimini de düzene sokmayı hedefliyor.
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Veliler telefonla öğretmenden randevu alacak.
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Randevusuz okula giriş artık mümkün değil.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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