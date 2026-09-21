Okullarda Yeni Dönem: Veliler Telefonla Öğretmen Randevusu Alabilecek

Okul Randevu Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte veli ziyaretleri ülke genelinde tamamen randevu esasına bağlandı. Öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor, önceden randevu almadan gelen veliler de görüşme talebini karşılayamıyor. Bu uygulamayla hem okul güvenliği güçlendiriliyor hem de öğretmenlerin görüşme trafiği daha planlı hale getiriliyor.

Randevu sonucu, ilgili okulun değerlendirmesinin ardından veliye SMS ya da e-posta yoluyla bildiriliyor. Veliler dilerse 'okulrandevu.meb.gov.tr' adresini, dilerse e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni (VBS) ya da şimdi eklenen MEBİM hattını kullanarak süreci başlatabiliyor. Böylece randevu almak isteyen bir veli için üç farklı kanal bir arada sunulmuş oluyor.

Uygulamanın asıl amacı, öğretmenlerin ders dışı zamanını daha planlı kullanabilmesi. Önceden haber vermeden yapılan veli ziyaretleri hem eğitim akışını bölüyor hem de öğretmenin hazırlıksız yakalanmasına yol açıyordu. Randevu sistemiyle görüşmeler artık önceden belirlenen gün ve saatte, daha sakin bir ortamda yapılıyor. Bakanlık, MEBİM hattının devreye girmesiyle özellikle mesai saatleri dışında ya da hafta sonu randevu almak isteyen velilerin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.