Okul Kıyafetlerinde Yeni Dönem! MEB’den Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lisede Yeni Zorunluluk Kararı

Yeni dönem takvimine göre okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, okula daha hızlı adapte olabilmeleri amacıyla diğer öğrencilerden bir hafta önce, 7 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Tüm kademelerdeki öğrenciler için ise ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kıyafetlerinde yaptığı son düzenlemeyle birlikte kıyafetlerde arma zorunluluğu yeniden başlatıldı.

Türkiye Okul Kıyafetleri Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu (TOKÜSFED) Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, yeni uygulamayı değerlendirdi. Erçin, uygulamanın okul güvenliğini artıracağını, velilerin terzi masrafından kurtulacağını belirtti.

Serbest kıyafet döneminin okullarda sıkıntılara neden olduğunu belirten Erçin “Okul kıyafetlerinde armanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte okullarımızda düzen, ahenk ve disiplin yeniden ön plana çıktı. Bu durum okullarımıza ek bir güvenlik sağladı. Ayrıca okullarımız, kıyafetlerini en az 4 yılda bir değiştirme şartıyla istedikleri modeli tercih edebilmeye devam edecek' dedi.

Bakanlığın 22 Temmuz'da yayımladığı yeni yönetmelikle doğru bir adım attığını söyleyen Erçin, şöyle konuştu: “Velilerimiz düz renk bir kıyafet alıp buna sonradan arma diktirmek istediklerinde, hem armaya hem de terziye ayrı ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu da günümüz şartlarında en az 200 ile 250 lira arasında ekstra bir maliyet demek. Oysa mağazalarda resmi arması üzerinde hazır dikili olan kıyafetler ile arması olmayanlar arasında en fazla 50 lira fark ediyor. Dolayısıyla hazır armalı kıyafet tercih etmek velilerimiz için çok daha avantajlı.”