article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Okul Kıyafetlerinde Yeni Dönem! MEB’den Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lisede Yeni Zorunluluk Kararı

Okul Kıyafetlerinde Yeni Dönem! MEB’den Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lisede Yeni Zorunluluk Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 12:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, MEB’in kararıyla okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden başlayacak. Bu kararın güvenliği daha da artıracağını belirten TOKÜSFED Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, “Armanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte okullarımızda düzen, ahenk ve disiplin yeniden ön plana çıktı. Hazır armalı ürün velinin cebini korumak için daha avantajlı” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin heyecanla beklediği 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’na sayılı günler kaldı.

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin heyecanla beklediği 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’na sayılı günler kaldı.

Yeni dönem takvimine göre okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, okula daha hızlı adapte olabilmeleri amacıyla diğer öğrencilerden bir hafta önce, 7 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Tüm kademelerdeki öğrenciler için ise ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kıyafetlerinde yaptığı son düzenlemeyle birlikte kıyafetlerde arma zorunluluğu yeniden başlatıldı.

Türkiye Okul Kıyafetleri Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu (TOKÜSFED) Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, yeni uygulamayı değerlendirdi. Erçin, uygulamanın okul güvenliğini artıracağını, velilerin terzi masrafından kurtulacağını belirtti.

Serbest kıyafet döneminin okullarda sıkıntılara neden olduğunu belirten Erçin “Okul kıyafetlerinde armanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte okullarımızda düzen, ahenk ve disiplin yeniden ön plana çıktı. Bu durum okullarımıza ek bir güvenlik sağladı. Ayrıca okullarımız, kıyafetlerini en az 4 yılda bir değiştirme şartıyla istedikleri modeli tercih edebilmeye devam edecek' dedi.

Bakanlığın 22 Temmuz'da yayımladığı yeni yönetmelikle doğru bir adım attığını söyleyen Erçin, şöyle konuştu: “Velilerimiz düz renk bir kıyafet alıp buna sonradan arma diktirmek istediklerinde, hem armaya hem de terziye ayrı ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu da günümüz şartlarında en az 200 ile 250 lira arasında ekstra bir maliyet demek. Oysa mağazalarda resmi arması üzerinde hazır dikili olan kıyafetler ile arması olmayanlar arasında en fazla 50 lira fark ediyor. Dolayısıyla hazır armalı kıyafet tercih etmek velilerimiz için çok daha avantajlı.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararında şu ifadelere yer verildi:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararında şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafetin serbest olmasını öngören hüküm kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak. Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Öğrencilerin giyeceği tişört ve gömlek gibi üst kıyafetlerin sol göğüs kısmında okul arması yer alması zorunludur. Belirlenen okul kıyafetleri ve armalar en az 4 eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilemez.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın