Okul Kıyafetlerinde Yeni Dönem! MEB’den Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lisede Yeni Zorunluluk Kararı
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Okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, MEB’in kararıyla okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden başlayacak. Bu kararın güvenliği daha da artıracağını belirten TOKÜSFED Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, “Armanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte okullarımızda düzen, ahenk ve disiplin yeniden ön plana çıktı. Hazır armalı ürün velinin cebini korumak için daha avantajlı” dedi.
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Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin heyecanla beklediği 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’na sayılı günler kaldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararında şu ifadelere yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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