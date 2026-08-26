MEB'den Özel Okullar İçin Flaş Karar: Yabancı İsim Dönemi Bitiyor, Son Tarih Verildi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarında yabancı isim dönemini tamamen sona erdiriyor. Alınan yeni kararla birlikte, okulların Türkçe ve milli değerlere uygun isimler kullanması zorunlu hale gelirken, mevcut yabancı isimli kurumların en geç 1 Ekim 2026'ya kadar tabelalarını değiştirmesi gerekecek.
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Türkiye'de eğitim veren özel okullar ve çeşitli öğretim kurumları için büyük bir dönüşüm süreci başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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