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MEB'den Özel Okullar İçin Flaş Karar: Yabancı İsim Dönemi Bitiyor, Son Tarih Verildi

MEB'den Özel Okullar İçin Flaş Karar: Yabancı İsim Dönemi Bitiyor, Son Tarih Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 12:17
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarında yabancı isim dönemini tamamen sona erdiriyor. Alınan yeni kararla birlikte, okulların Türkçe ve milli değerlere uygun isimler kullanması zorunlu hale gelirken, mevcut yabancı isimli kurumların en geç 1 Ekim 2026'ya kadar tabelalarını değiştirmesi gerekecek.

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Türkiye'de eğitim veren özel okullar ve çeşitli öğretim kurumları için büyük bir dönüşüm süreci başlıyor.

Türkiye'de eğitim veren özel okullar ve çeşitli öğretim kurumları için büyük bir dönüşüm süreci başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, kültürel yozlaşmanın önüne geçmek ve milli değerleri korumak amacıyla özel öğretim kurumlarında yabancı isim kullanılmasını resmen yasakladı. Hayata geçirilen bu yeni düzenlemeyle birlikte, kurumların adları Türk milli eğitiminin temel ilkelerine tamamen uygun, anlamlı Türkçe kelimelerden oluşmak zorunda olacak. Sırf dikkat çekmek veya farklı görünmek amacıyla tercih edilen yabancı kelimeler artık eğitim kurumlarının tabelalarından indirilecek.

Bakanlığın aldığı bu kapsayıcı karardan, geçmiş yıllarda yabancı isimle ruhsat almış ve halihazırda bu isimle eğitim veren köklü okullar da doğrudan etkilenecek. Eski ruhsatlar bir istisna sayılmayacak ve bu kurumların da isimlerini yeni mevzuata uygun hale getirmeleri istenecek. Okul kurucularının ve yöneticilerinin; kurumlarının eğitim programına, seviyesine ve amacına en uygun Türkçe ismi belirleyerek en geç 1 Ekim 2026 tarihine kadar resmi başvurularını tamamlamaları şart koşuldu. Verilen bu yasal süre zarfında isim değişikliğine gitmeyen kurumların eski adlarıyla faaliyetlerini sürdürmelerine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Eğitim alanında atılan bu önemli adımın temel gerekçesi ise öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini sağlıklı bir zeminde tutarak dilsel yabancılaşmayı engellemek olarak açıklandı. Anayasa'daki milli kültürün korunması esasları referans alınarak, çocukların eğitim gördüğü alanların milli ve manevi değerlerle uyumlu olması hedefleniyor. Sistemin işleyiş doğası gereği bazı özel durumlar ise kapsam dışında bırakıldı. Sadece yabancı dil eğitimi vermek üzere açılmış kurslar, milletlerarası statüye sahip okullar ve azınlık okulları, eğitim içeriklerinin bir gereği olarak bu Türkçe isim zorunluluğundan muaf tutularak yabancı adlarını kullanmaya devam edebilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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