MEB'den Özel Okullar İçin Flaş Karar: Yabancı İsim Dönemi Bitiyor, Son Tarih Verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, kültürel yozlaşmanın önüne geçmek ve milli değerleri korumak amacıyla özel öğretim kurumlarında yabancı isim kullanılmasını resmen yasakladı. Hayata geçirilen bu yeni düzenlemeyle birlikte, kurumların adları Türk milli eğitiminin temel ilkelerine tamamen uygun, anlamlı Türkçe kelimelerden oluşmak zorunda olacak. Sırf dikkat çekmek veya farklı görünmek amacıyla tercih edilen yabancı kelimeler artık eğitim kurumlarının tabelalarından indirilecek.

Bakanlığın aldığı bu kapsayıcı karardan, geçmiş yıllarda yabancı isimle ruhsat almış ve halihazırda bu isimle eğitim veren köklü okullar da doğrudan etkilenecek. Eski ruhsatlar bir istisna sayılmayacak ve bu kurumların da isimlerini yeni mevzuata uygun hale getirmeleri istenecek. Okul kurucularının ve yöneticilerinin; kurumlarının eğitim programına, seviyesine ve amacına en uygun Türkçe ismi belirleyerek en geç 1 Ekim 2026 tarihine kadar resmi başvurularını tamamlamaları şart koşuldu. Verilen bu yasal süre zarfında isim değişikliğine gitmeyen kurumların eski adlarıyla faaliyetlerini sürdürmelerine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Eğitim alanında atılan bu önemli adımın temel gerekçesi ise öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini sağlıklı bir zeminde tutarak dilsel yabancılaşmayı engellemek olarak açıklandı. Anayasa'daki milli kültürün korunması esasları referans alınarak, çocukların eğitim gördüğü alanların milli ve manevi değerlerle uyumlu olması hedefleniyor. Sistemin işleyiş doğası gereği bazı özel durumlar ise kapsam dışında bırakıldı. Sadece yabancı dil eğitimi vermek üzere açılmış kurslar, milletlerarası statüye sahip okullar ve azınlık okulları, eğitim içeriklerinin bir gereği olarak bu Türkçe isim zorunluluğundan muaf tutularak yabancı adlarını kullanmaya devam edebilecek.