83 Yaşındaki Usta Oyuncu Şerif Sezer Ödül Töreninde Fenalaştı!

Türk tiyatro ve sinemasının önemli buluşmalarından Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, bu yıl 27. kez düzenlendi. 21 Eylül akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende tiyatro ve sinema dünyasının birçok ünlü ismi bir araya geldi. Geceye katılan isimlerden biri de Şerif Sezer oldu.

Kızıyla birlikte kırmızı halıya çıkan 83 yaşındaki usta oyuncu, kameralara poz verdikten sonra röportaj vermek için mikrofonların karşısına geçti. Tam röportaj başlayacakken ise bir anda işler değişti.

Şerif Sezer'in yanında bulunan kızı, annesinde bir terslik olduğunu fark ederek röportajı yarıda kesti. Fenalaştığı görülen usta oyuncu, kızının yardımıyla hızla kırmızı halıdan çıkarıldı. O anlarda yaşanan telaş da kameralara saniye saniye yansıdı. Şerif Sezer'in rahatsızlığının nedenine ve son sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.

Biz de usta oyuncudan gelecek iyi haberi bekliyor, Şerif Sezer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.