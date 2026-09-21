83 Yaşındaki Usta Oyuncu Şerif Sezer Ödül Töreninde Fenalaştı!
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Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer'den sevenlerini endişelendiren görüntüler geldi. 83 yaşındaki oyuncu, kızıyla birlikte katıldığı Sadri Alışık Ödül Töreni'nin kırmızı halısında kameralara röportaj vermeye hazırlanıyordu. Tam o sırada annesinde bir terslik olduğunu fark eden kızı röportajı yarıda kesti. Fenalaştığı görülen Şerif Sezer hızla kırmızı halıdan çıkarıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk sineması ve televizyonunun en kıymetli isimlerinden Şerif Sezer, 60 yılı aşan kariyeri boyunca öyle çok karakterle karşımıza çıktı ki kendisini tek bir rolle anmak pek mümkün değil.
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Şerif Sezer bu akşam kızıyla birlikte 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'ne katıldı. Ancak kırmızı halıda her şey yolunda giderken bir anda tatsız bir an yaşandı.
Kısa bir süre sonra kırmızı halıya geri dönen Şerif Sezer, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı: "Bana bir şey olmaz" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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