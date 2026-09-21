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83 Yaşındaki Usta Oyuncu Şerif Sezer Ödül Töreninde Fenalaştı!

83 Yaşındaki Usta Oyuncu Şerif Sezer Ödül Töreninde Fenalaştı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 20:18
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Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer'den sevenlerini endişelendiren görüntüler geldi. 83 yaşındaki oyuncu, kızıyla birlikte katıldığı Sadri Alışık Ödül Töreni'nin kırmızı halısında kameralara röportaj vermeye hazırlanıyordu. Tam o sırada annesinde bir terslik olduğunu fark eden kızı röportajı yarıda kesti. Fenalaştığı görülen Şerif Sezer hızla kırmızı halıdan çıkarıldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk sineması ve televizyonunun en kıymetli isimlerinden Şerif Sezer, 60 yılı aşan kariyeri boyunca öyle çok karakterle karşımıza çıktı ki kendisini tek bir rolle anmak pek mümkün değil.

Türk sineması ve televizyonunun en kıymetli isimlerinden Şerif Sezer, 60 yılı aşan kariyeri boyunca öyle çok karakterle karşımıza çıktı ki kendisini tek bir rolle anmak pek mümkün değil.

1943 doğumlu Şerif Sezer, bugün 83 yaşında ve hala ekranlarda görmeye devam ettiğimiz usta oyuncularımızdan biri. Kariyerine tiyatroyla başlayan Sezer'i yıllar içerisinde hem beyazperdede hem de televizyon ekranlarında birbirinden farklı onlarca karakterle izledik.

'Bir Mevsim Hakkari'den 'Hamam'a, 'Güneşi Gördüm'den 'Babam ve Oğlum'a uzanan sinema kariyerinin yanında televizyon seyircisinin hafızasında da oldukça özel bir yeri var. Özellikle 'Karagül'ün Kadriye'si olarak uzun yıllar ekranlarda fırtınalar estiren Şerif Sezer'i yakın dönemde ise 'Yalı Çapkını'nda Hattuç karakteriyle izlemiştik. Usta oyuncu ekranlardan uzaklaşmış da değil.

Sezer en son 'Çarpıntı' dizisinde Figen Alkan karakterine hayat verdi. Üstelik dizide Figen'in gençliğini Şerif Sezer'in gerçek hayattaki kızı Deniz Arna canlandırıyordu. 

Yıllardır hem sinemada hem televizyonda karşımıza çıkan usta oyuncudan bu gece gelen görüntüler ise sevenlerini bir hayli endişelendirdi.

Şerif Sezer bu akşam kızıyla birlikte 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'ne katıldı. Ancak kırmızı halıda her şey yolunda giderken bir anda tatsız bir an yaşandı.

Türk tiyatro ve sinemasının önemli buluşmalarından Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, bu yıl 27. kez düzenlendi. 21 Eylül akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende tiyatro ve sinema dünyasının birçok ünlü ismi bir araya geldi. Geceye katılan isimlerden biri de Şerif Sezer oldu.

Kızıyla birlikte kırmızı halıya çıkan 83 yaşındaki usta oyuncu, kameralara poz verdikten sonra röportaj vermek için mikrofonların karşısına geçti. Tam röportaj başlayacakken ise bir anda işler değişti.

Şerif Sezer'in yanında bulunan kızı, annesinde bir terslik olduğunu fark ederek röportajı yarıda kesti. Fenalaştığı görülen usta oyuncu, kızının yardımıyla hızla kırmızı halıdan çıkarıldı. O anlarda yaşanan telaş da kameralara saniye saniye yansıdı. Şerif Sezer'in rahatsızlığının nedenine ve son sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.

Biz de usta oyuncudan gelecek iyi haberi bekliyor, Şerif Sezer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kısa bir süre sonra kırmızı halıya geri dönen Şerif Sezer, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı: "Bana bir şey olmaz" dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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