Üniversite İçin Londra'ya Giden Pınar Altuğ'un Kızı Su'yun Bavul Sayısı Gündem Oldu!

'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'ın yolları 2007 yılında kesişmiş, ikili çok geçmeden aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çiftin arasındaki 9 yaş farkı da magazin dünyasının diline düşmüştü. Pınar Altuğ'un eşinden büyük olması yıllarca konuşuldu, ikiliye defalarca aynı sorular soruldu, hatta evliliklerinin uzun sürmeyeceğini düşünenler bile oldu. Onlar ise bütün bu yorumlara pek kulak asmadı.

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, aradan geçen yıllara rağmen magazinin en göz önündeki ama bir o kadar da kendi halinde çiftlerinden biri olmayı başardı. Üstelik yıllar geçse de aralarındaki yaş farkı meselesi tamamen kapanmış değil. Pınar Altuğ'un zaman zaman sosyal medyada önüne getirilen yorumlara verdiği cevapları hala görüyoruz.

Kendileri ise bambaşka bir yerde. Birlikte yaptıkları paylaşımlardan tatillerine, birbirleri hakkında söyledikleri tatlı sözlerden yıllar sonra bile devam eden aşklarına kadar ikili, bu yorumlara verebilecek en güzel cevabı çoktan vermiş gibi.

Bir de bu evliliğin gözümüzün önünde büyüyen bir meyvesi var tabii: Su.