Üniversite İçin Londra'ya Giden Pınar Altuğ'un Kızı Su'yun Bavul Sayısı Gündem Oldu!
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın gözümüzün önünde büyüyen kızları Su, üniversite için Londra'nın yolunu tuttu. Kızlarını yeni hayatına uğurlayan çift, ayrılık hüznünü takipçileriyle de paylaştı. Fakat o karelerde gözler bir noktadan sonra Su'nun arkasında duranlara kaydı. Biz 20 kilo bagaj hakkına hayatımızı sığdırmaya çalışırken Su'nun Londra'ya götürdüğü bavullar sosyal medyanın gündemine oturdu. 😅
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın yıllardır değişmeyen bir magazin gündemi varsa o da aralarındaki yaş farkı! Fakat onlar "Bu evlilik yürümez" diyenlere inat neredeyse 20 yıldır el ele.
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına almıştı. Aradan geçen zamana bakınca insan ister istemez "Ne ara?" diyor!
Üniversite eğitimini Londra'da sürdürecek olan Su için artık evden ayrılma vakti geldi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan da kızlarını yeni hayatına uğurlamak için Londra'ya kadar eşlik etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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