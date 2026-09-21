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Üniversite İçin Londra'ya Giden Pınar Altuğ'un Kızı Su'yun Bavul Sayısı Gündem Oldu!

Üniversite İçin Londra'ya Giden Pınar Altuğ'un Kızı Su'yun Bavul Sayısı Gündem Oldu!

Magazin Pınar Altuğ
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 18:20
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın gözümüzün önünde büyüyen kızları Su, üniversite için Londra'nın yolunu tuttu. Kızlarını yeni hayatına uğurlayan çift, ayrılık hüznünü takipçileriyle de paylaştı. Fakat o karelerde gözler bir noktadan sonra Su'nun arkasında duranlara kaydı. Biz 20 kilo bagaj hakkına hayatımızı sığdırmaya çalışırken Su'nun Londra'ya götürdüğü bavullar sosyal medyanın gündemine oturdu. 😅

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın yıllardır değişmeyen bir magazin gündemi varsa o da aralarındaki yaş farkı! Fakat onlar "Bu evlilik yürümez" diyenlere inat neredeyse 20 yıldır el ele.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın yıllardır değişmeyen bir magazin gündemi varsa o da aralarındaki yaş farkı! Fakat onlar "Bu evlilik yürümez" diyenlere inat neredeyse 20 yıldır el ele.

'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'ın yolları 2007 yılında kesişmiş, ikili çok geçmeden aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çiftin arasındaki 9 yaş farkı da magazin dünyasının diline düşmüştü. Pınar Altuğ'un eşinden büyük olması yıllarca konuşuldu, ikiliye defalarca aynı sorular soruldu, hatta evliliklerinin uzun sürmeyeceğini düşünenler bile oldu. Onlar ise bütün bu yorumlara pek kulak asmadı.

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, aradan geçen yıllara rağmen magazinin en göz önündeki ama bir o kadar da kendi halinde çiftlerinden biri olmayı başardı. Üstelik yıllar geçse de aralarındaki yaş farkı meselesi tamamen kapanmış değil. Pınar Altuğ'un zaman zaman sosyal medyada önüne getirilen yorumlara verdiği cevapları hala görüyoruz.

Kendileri ise bambaşka bir yerde. Birlikte yaptıkları paylaşımlardan tatillerine, birbirleri hakkında söyledikleri tatlı sözlerden yıllar sonra bile devam eden aşklarına kadar ikili, bu yorumlara verebilecek en güzel cevabı çoktan vermiş gibi.

Bir de bu evliliğin gözümüzün önünde büyüyen bir meyvesi var tabii: Su.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına almıştı. Aradan geçen zamana bakınca insan ister istemez "Ne ara?" diyor!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına almıştı. Aradan geçen zamana bakınca insan ister istemez "Ne ara?" diyor!

Su'yu daha minicikken annesinin yanında görmeye alışmıştık. Sonra yıllar geçti, Su büyüdü; özellikle son birkaç yılda Pınar Altuğ'un yaptığı anne-kız paylaşımlarında bu kez güzelliği ve duruluğuyla dikkat çekmeye başladı. Hatta Su'yun son halini görenlerin şaşırması artık başlı başına klasikleşti desek yeridir. Bir yandan annesine benzetildi, bir yandan babasından aldığı özellikler konuşuldu derken gözümüzün önünde genç bir kadın oldu.

Altuğ ve Atacan da kızlarını gözlerden tamamen uzak büyüten ailelerden olmadı. Zaman zaman ailece verdikleri pozlarda, özel günlerde ve birlikte çektikleri YouTube videolarında Su'yu da gördük.

Özellikle son yıllarda üçlünün yan yana geldiği anlarda aralarındaki ilişkinin anne-baba-kız ilişkisinden biraz çıkıp üç yakın arkadaş haline dönüştüğünü görmek de oldukça tatlıydı. Derken Su için çocukluk ve lise yılları da geride kaldı.

Daha dün annesinin yanında küçücük gördüğümüz Su, şimdi üniversite için ailesinden ayrılacak yaşa geldi. Üstelik üniversite tercihini Türkiye'den yana değil, İngiltere'den yana kullandı.

Üniversite eğitimini Londra'da sürdürecek olan Su için artık evden ayrılma vakti geldi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan da kızlarını yeni hayatına uğurlamak için Londra'ya kadar eşlik etti.

Üniversite eğitimini Londra'da sürdürecek olan Su için artık evden ayrılma vakti geldi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan da kızlarını yeni hayatına uğurlamak için Londra'ya kadar eşlik etti.

Kızlarının hayatında ilk kez onlardan ayrı, başka bir ülkede yaşayacak olması anne ve baba için haliyle biraz duygusaldı. Pınar Altuğ, Su'ya 'Yolun açık olsun güzel bebeğim' sözleriyle veda ederken Yağmur Atacan da kızının yeni hayatına dair duygusal bir paylaşım yaptı.

Fotoğraflara ilk baktığımızda bizim de dikkatimizi anne-babanın kızlarını uğurladığı o tatlı vedalaşma çekti. Sonra gözümüz biraz aşağı kaydı...

Bir bavul, iki bavul, üç bavul derken saymayı bırakamadık. 😂 Meğer Su Londra'ya 8 bavul ve bir büyük çantayla gitmiş! Bir noktada bunun üniversiteye gidiş mi yoksa uluslararası nakliye operasyonu mu olduğunu sorgulamaya başladığımızı itiraf edelim. 

Tabii Su birkaç günlük Londra tatiline çıkmıyor. Bundan sonra orada yaşayacak, okuyacak ve kendisine sıfırdan bir düzen kuracak. Dolayısıyla yanında götürdüğü eşyanın fazla olmasından daha doğal bir şey yok. Ama...

Biz havaalanında 20 kilo bagaj sınırını geçmemek için evden çıkmadan tartıya bavulla çıkan, 20,5 görünce bir çift ayakkabıyı el bagajına geçirmek zorunda kalan insanlar olarak bu manzaraya kayıtsız kalamadık. Su'yun 8 bavul ve bir büyük çantayla Londra'ya gidişi de tam olarak bu yüzden sosyal medyada dikkat çekti. Belli ki Su 'Eksik bir şey kalmasın' meselesini şansa bırakmamış.

Biz de kendisine Londra'daki yeni hayatında bolca başarı diliyoruz. Bir daha 20 kilo bagaj hakkından şikayet ederken de bu fotoğrafın gözümüzün önüne geleceğini düşünüyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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