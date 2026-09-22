Casper Excalibur G920 İncelemesi: Kimin İçin Uygun?

Casper Excalibur G920 kimler için uygun değil? Hafif ve ince bir taşınabilir bilgisayar arayanlar için değil: 2,5 kg ağırlık ve 27,9 mm kalınlık bu segmentte beklenen bir değer olsa da her gün çantada taşınacak ultra hafif bir cihaz isteyenler için ideal olmayabilir. Sadece günlük ofis işi, internet ya da video izleme için bilgisayar arayanlar için de bu donanım gereğinden fazla kalıyor. Son olarak bazı Excalibur G920 modelleri FreeDOS ile satılıyor, yani işletim sistemi kutudan çıkmıyor; kendi Windows lisansını temin etmek istemeyenlerin Windows 11 Home veya Windows 11 Pro yüklü modelleri seçmesi gerekiyor. Özetle Casper Excalibur G920, yüksek FPS ve ağır grafik yükü isteyen kullanıcılar için kurulmuş üst segment bir oyuncu laptopu.