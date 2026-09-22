article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Ürün İncelemeleri
, Donanım & Yazılım
Casper Excalibur G920 İncelemesi: Kimin İçin Uygun?

Casper Excalibur G920 İncelemesi: Kimin İçin Uygun?

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
22.09.2026 - 11:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Casper'ın RTX 50 serisiyle güçlendirdiği Excalibur G920, 300Hz ekranı ve çift FrostFlux soğutma sistemiyle rekabetçi oyunculara ne vadediyor, tam olarak kimin işine yarıyor?

Son Güncelleme: 17 Eylül 2026

Casper Excalibur G920, 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070Ti / RTX 5080 / RTX 5090 ekran kartı seçenekleri, 300Hz yenileme hızlı 16' QHD ekranı ve çift FrostFlux soğutma sistemiyle özellikle yüksek FPS gerektiren rekabetçi oyunculara ve ağır grafik yükü olan profesyonel görevlere göre kurulmuş üst segment bir oyuncu laptopu; hafif günlük kullanım veya bütçe dostu bir bilgisayar arayanlar için ise donanımı gereğinden fazla kalıyor.

Casper Excalibur G920 oyun performansı, FPS ve fiyat/performans dengesinde ne sunuyor?

Casper Excalibur G920 oyun performansı, FPS ve fiyat/performans dengesinde ne sunuyor?

Casper Excalibur G920, oyun performansını 300Hz yenileme hızlı 16 inç QHD ekranı ile NVIDIA GeForce RTX 5070Ti / RTX 5080 / RTX 5090 seçeneklerinden alıyor; RTX 50 serisinin tamamı DLSS 4 ve MUX Switch ile geliyor. Fiyat/performans tarafında Casper'ın aynı işlemci ve ekran kartına sahip modellerinde RAM'i 24GB'tan 64GB'a, depolamayı 500GB'tan 2TB'a çıkarmak fiyatı 215.835 TL'den 253.224 TL'ye taşıyor. Ürün sayfasındaki bir kullanıcı da tam bunun için 'teşekkürler fiyat performans ürünü tavsiye ederim' yorumunu bırakmış.

Excalibur G920'de seçtiğiniz ekran kartı hem bellek kapasitesini hem de gücü doğrudan etkiliyor. Casper'ın teknik verilerine göre üç seçenek şöyle ayrışıyor:

Ekran KartıBellekBellek Veri YoluTDP (Dynamic Boost 2.0 ile)
NVIDIA GeForce RTX 509024GB GDDR7256 Bit175W
NVIDIA GeForce RTX 508016GB GDDR7256 Bit175W
NVIDIA GeForce RTX 5070Ti12GB GDDR7192 Bit140W

Aynı işlemci (i9-14900HX) ve aynı ekran kartına (RTX 5090) sahip, sadece RAM ile depolaması farklı olan FreeDOS modelleri arasındaki fiyat farkı, Excalibur G920'de bütçenin nereye gittiğini gösteriyor:

Model KoduRAMDepolamaListe FiyatıKampanyalı Fiyat
G920.1490-CE90X-E24GB500GB215.835 TL207.201 TL
G920.1490-DE90X-E32GB500GB220.820 TL211.987 TL
G920.1490-BX90X-E16GB2TB223.313 TL214.380 TL
G920.1490-DX90X-E32GB2TB233.283 TL223.952 TL
G920.1490-GE90X-E48GB500GB230.790 TL221.559 TL
G920.1490-GQ90X-E48GB1TB232.708 TL223.400 TL
G920.1490-GX90X-E48GB2TB243.254 TL233.523 TL
G920.1490-EX90X-E64GB2TB253.224 TL243.095 TL

RAM'i 24GB'tan 64GB'a, depolamayı 500GB'tan 2TB'a çıkardığınızda fiyat 215.835 TL'den 253.224 TL'ye yükseliyor; yani Excalibur G920'de bütçenizi büyük ölçüde bellek ve depolama tercihiniz şekillendiriyor.

Casper Excalibur G920'de ekran kartı, işlemci ve RAM/SSD yükseltilebilir mi?

Casper Excalibur G920'de ekran kartı, işlemci ve RAM/SSD yükseltilebilir mi?

Excalibur G920 serisinin tamamı 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemciyle geliyor; özelleştirme burada değil ekran kartı, RAM (2 slot, 64GB'a kadar DDR5) ve depolama (2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 slotu) tarafında yapılıyor. Bağlantı noktalarında 3x USB 3.2 Type-A, 100W şarj destekli 1x USB-C, HDMI ve RJ45 bulunuyor. Cihazı aldıktan sonra RAM veya SSD değiştirmek isteyenler için Casper, orijinal konfigürasyonu korumayı öneriyor; hasara yol açmayan bir değişiklik cihazın garantisini bozmuyor ama sonradan takılan parça Casper garantisi kapsamına girmiyor.

Casper Excalibur G920 ısınma yapıyor mu, soğutma sistemi nasıl çalışıyor?

Casper Excalibur G920 ısınma yapıyor mu, soğutma sistemi nasıl çalışıyor?

Excalibur G920'nin soğutma sistemi, 2 adet 12V FrostFlux teknolojili fan ve 4 hava çıkış bölümünden oluşan turbo termal mimariye dayanıyor; bu yapı, i9-14900HX ve RTX 5090'a kadar çıkan ekran kartının ürettiği ısıyı kontrol altında tutmayı hedefliyor. Casper, fan gürültüsünün 52 dB'in altında kalacağını belirtiyor, bu da uzun oyun seanslarında kulaklıksız kullanımda görece sessiz bir deneyim sunuyor.

Casper Excalibur G920 kullanıcı deneyimi, dayanıklılık ve kimler için uygun?

Casper Excalibur G920 kullanıcı deneyimi, dayanıklılık ve kimler için uygun?

Excalibur G920'nin gövdesi, darbelere ve ısıl etkilere karşı direnç sunması amacıyla PC-ABS termoplastik alaşımla güçlendirilmiş; 2,5 kg ağırlığında, RGB klavyesi 3 bölgeli aydınlatma ve 65.026 renk seçeneğiyle geliyor. Ürün sayfasındaki gerçek kullanıcı yorumları da bunu destekliyor: biri 'süper harika' derken bir başkası 'Gayet şık ve kaliteli' yazmış. 300Hz ekranı ve RTX 50 serisiyle en çok rekabetçi FPS/MOBA oyuncularına, video düzenleme ve 3D tasarımla ilgilenenlere hitap ediyor; 3 monitöre kadar çoklu ekran desteği de bunu tamamlıyor.

Casper Excalibur G920 kimler için uygun değil? Hafif ve ince bir taşınabilir bilgisayar arayanlar için değil: 2,5 kg ağırlık ve 27,9 mm kalınlık bu segmentte beklenen bir değer olsa da her gün çantada taşınacak ultra hafif bir cihaz isteyenler için ideal olmayabilir. Sadece günlük ofis işi, internet ya da video izleme için bilgisayar arayanlar için de bu donanım gereğinden fazla kalıyor. Son olarak bazı Excalibur G920 modelleri FreeDOS ile satılıyor, yani işletim sistemi kutudan çıkmıyor; kendi Windows lisansını temin etmek istemeyenlerin Windows 11 Home veya Windows 11 Pro yüklü modelleri seçmesi gerekiyor. Özetle Casper Excalibur G920, yüksek FPS ve ağır grafik yükü isteyen kullanıcılar için kurulmuş üst segment bir oyuncu laptopu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın