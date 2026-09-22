Casper Excalibur G920 İncelemesi: Kimin İçin Uygun?
Casper'ın RTX 50 serisiyle güçlendirdiği Excalibur G920, 300Hz ekranı ve çift FrostFlux soğutma sistemiyle rekabetçi oyunculara ne vadediyor, tam olarak kimin işine yarıyor?
Son Güncelleme: 17 Eylül 2026
Casper Excalibur G920, 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070Ti / RTX 5080 / RTX 5090 ekran kartı seçenekleri, 300Hz yenileme hızlı 16' QHD ekranı ve çift FrostFlux soğutma sistemiyle özellikle yüksek FPS gerektiren rekabetçi oyunculara ve ağır grafik yükü olan profesyonel görevlere göre kurulmuş üst segment bir oyuncu laptopu; hafif günlük kullanım veya bütçe dostu bir bilgisayar arayanlar için ise donanımı gereğinden fazla kalıyor.
Casper Excalibur G920 oyun performansı, FPS ve fiyat/performans dengesinde ne sunuyor?
Excalibur G920'de seçtiğiniz ekran kartı hem bellek kapasitesini hem de gücü doğrudan etkiliyor. Casper'ın teknik verilerine göre üç seçenek şöyle ayrışıyor:
|Ekran Kartı
|Bellek
|Bellek Veri Yolu
|TDP (Dynamic Boost 2.0 ile)
|NVIDIA GeForce RTX 5090
|24GB GDDR7
|256 Bit
|175W
|NVIDIA GeForce RTX 5080
|16GB GDDR7
|256 Bit
|175W
|NVIDIA GeForce RTX 5070Ti
|12GB GDDR7
|192 Bit
|140W
Aynı işlemci (i9-14900HX) ve aynı ekran kartına (RTX 5090) sahip, sadece RAM ile depolaması farklı olan FreeDOS modelleri arasındaki fiyat farkı, Excalibur G920'de bütçenin nereye gittiğini gösteriyor:
|Model Kodu
|RAM
|Depolama
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|G920.1490-CE90X-E
|24GB
|500GB
|215.835 TL
|207.201 TL
|G920.1490-DE90X-E
|32GB
|500GB
|220.820 TL
|211.987 TL
|G920.1490-BX90X-E
|16GB
|2TB
|223.313 TL
|214.380 TL
|G920.1490-DX90X-E
|32GB
|2TB
|233.283 TL
|223.952 TL
|G920.1490-GE90X-E
|48GB
|500GB
|230.790 TL
|221.559 TL
|G920.1490-GQ90X-E
|48GB
|1TB
|232.708 TL
|223.400 TL
|G920.1490-GX90X-E
|48GB
|2TB
|243.254 TL
|233.523 TL
|G920.1490-EX90X-E
|64GB
|2TB
|253.224 TL
|243.095 TL
RAM'i 24GB'tan 64GB'a, depolamayı 500GB'tan 2TB'a çıkardığınızda fiyat 215.835 TL'den 253.224 TL'ye yükseliyor; yani Excalibur G920'de bütçenizi büyük ölçüde bellek ve depolama tercihiniz şekillendiriyor.
Casper Excalibur G920'de ekran kartı, işlemci ve RAM/SSD yükseltilebilir mi?
Casper Excalibur G920 ısınma yapıyor mu, soğutma sistemi nasıl çalışıyor?
Casper Excalibur G920 kullanıcı deneyimi, dayanıklılık ve kimler için uygun?
Casper Excalibur G920 kimler için uygun değil? Hafif ve ince bir taşınabilir bilgisayar arayanlar için değil: 2,5 kg ağırlık ve 27,9 mm kalınlık bu segmentte beklenen bir değer olsa da her gün çantada taşınacak ultra hafif bir cihaz isteyenler için ideal olmayabilir. Sadece günlük ofis işi, internet ya da video izleme için bilgisayar arayanlar için de bu donanım gereğinden fazla kalıyor. Son olarak bazı Excalibur G920 modelleri FreeDOS ile satılıyor, yani işletim sistemi kutudan çıkmıyor; kendi Windows lisansını temin etmek istemeyenlerin Windows 11 Home veya Windows 11 Pro yüklü modelleri seçmesi gerekiyor. Özetle Casper Excalibur G920, yüksek FPS ve ağır grafik yükü isteyen kullanıcılar için kurulmuş üst segment bir oyuncu laptopu.
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